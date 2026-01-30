Skip to content

Photo essay: Philly gets inked at Villain Arts Tattoo Festival

Ink inspiration
Juli Pasquale, of Painted Lady Tattoo Co. in Las Vegas, tattoos the Virgin Mary and La Santa Muerte on the back of Giselle Bewley, of Los Angeles.Read moreTyger Williams / Staff Photographer

Villain Arts Tattoo Festival, held at the Convention Center last weekend, celebrated the art of tattooing, brining together hundreds of the world’s best tattoo artists and their fans. Numerous vendors showcased everything from industrial supplies to clothing, artwork, and jewelry.