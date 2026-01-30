Skip to content

The Flyers — and Gritty — join Joel Embiid, Paul George, and Big 5 hoops in our roundup of The Inquirer’s best sports photos of the week.
Paul George, right, and Joel Embiid, left, led the team with 32 and 29 points, respectively, in the Sixers' 139-122 bounce-back win over the Milwaukee Bucks.Read moreElizabeth Robertson / Staff Photographer
    by Inquirer Photographers
Each Friday, Inquirer photo editors pick the best Philly sports images from the last seven days. This week, we’re avoiding the weather and staying inside with plenty of hoops action — from the Big 5 to the Sixers. We’re also in the thick of Flyers season, so we won’t leave the ice totally behind. But first, Gritty.