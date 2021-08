Carlos José Pérez Sámano lleva más de una década en la literatura, haciendo su camino al andar más que de la mano de grandes marcas o instituciones establecidas.

El autor de 36 años, de Ciudad de México, ha construido su carrera como escritor independiente desde 2007, cuando publicó su primer libro, trabajando estrechamente con poblaciones nativas mientras explora la versatilidad e intersecciones entre identidad, mitología y descolonización.

Pérez Sámano, quien obtuvo maestrías en escritura creativa y publicaciones en Rosemont College, embarcó en un proyecto de alfabetización con la tribu Luo en el norte de Tanzania. Ha publicado cuatro libros de ficción, poesía y no ficción creativa, dos de ellos con la Editorial Ad Zurdum, una casa editora que cofundó en México.

Recientemente escribió una escena para la Orquesta Nacional de Ópera en Montpellier, Francia, sobre identidades fluidas y la descolonización de la herencia mexicana basada en los mitos que rodean a Moctezuma, el gobernante del Imperio Azteca a la llegada de los colonizadores. Talleres basados en sus antologías han sido reproducidos en Argentina, Italia, España, India y Estados Unidos.

Como el primer artista en residencia del Penn Museum, Pérez Sámano dice que se encuentra “creando nuevas comunidades” con una institución respetada, que se ha enfrentando a fuertes críticas en la comunidad por la colección Morton Skull y su manejo de restos humanos después del atentado de MOVE.

En su rol, que comenzó en marzo, Pérez Sámano está organizando una serie de talleres de escritura que comienzan con una jornada de puertas abiertas en español, el 18 de septiembre de 2021, que incluyen otros eventos ha desarrollarse hasta abril de 2022, cuando termina su residencia.

El programa, llamado “Una raíz compartida”, está diseñado para reflexionar sobre conceptos de inmigración, identidad, pérdida y pertenencia en las comunidades diaspóricas a través de la poesía.

Con el apoyo de algunos líderes latinos locales, los talleres se llevarán a cabo tanto en el museo como en lugares dispersos por la ciudad, alentando a los participantes a exponer sus experiencias personales, con tal de compartir sus conexiones e interpretación de los artefactos en la Galería de México y Centroamérica del museo.

El Inquirer conversó con Pérez Sámano, quien vive en Filadelfia desde 2016, sobre su visión para la serie, las estrategias que planea usar para los talleres y lo que significa ser el primer artista residente del Penn Museum.