A solo unas semanas de nuestro segundo aniversario de la pandemia, 2022 parece otro año de incertidumbre y desafíos sin precedentes, con impactos a largo plazo para las generaciones futuras.

En el área de Filadelfia, los latinos (que representan el 15% de la población) continúan enfrentando pérdidas: empleos y estabilidad económica, salud y bienestar y seres queridos, incluidos los líderes comunitarios. Pero, en el último año, también ha habido logros e iniciativas destacadas.

El Inquirer ha creado una lista para destacar los logros significativos de ocho personas y grupos latinos en el año 2021.

La lista de ninguna manera es completa. Pero reconoce el talento, el esfuerzo y el impacto de los servidores públicos, creativos, profesionales de servicios y otros. A lo largo de 2022, El Inquirer seguirá informando sobre el trabajo de los latinos en la región.

Ayúdanos a informar sobre los logros de las comunidades de nuestra región recomendando latinos para su trabajo en 2022. Llene este formulario en línea o envíe un mensaje de texto al número de WhatsApp de Comunidades Latinas: 267-908-1438.

INDIVIDUOS

Joanna Otero-Cruz, directora ejecutiva y presidenta de Women Against Abuse

Joanna Otero-Cruz es líder en los sectores gubernamentales y sin fines de lucro en el área de Filadelfia y trabaja para agencias que atienden a niños, familias y sobrevivientes de violencia de pareja o doméstica.

De ascendencia puertorriqueña y costarricense, Otero-Cruz se graduó en 2007 del programa de Administración de Empresas de Peirce College, con especialización en gerencia. Creció en el vecindario Fairhill del norte de Filadelfia.

De 1999 a 2010, fue directora de servicios de salud conductual y familiar en Congreso de Latinos Unidos, una organización sin fines de lucro enfocada en la autosuficiencia y el bienestar de la comunidad latina de Filadelfia. Durante los siguientes seis años, se desempeñó como directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Concilio, una de las organizaciones latinas más antiguas de Filadelfia, donde renovó la organización mediante la creación y ejecución de un nuevo plan estratégico, la reestructuración interna y el desarrollo de la junta.

En 2016, el alcalde Jim Kenney nombró a Otero-Cruz como subdirectora general de servicios comunitarios de la ciudad de Filadelfia, donde supervisó ocho departamentos de la ciudad y un presupuesto de $23 millones de dólares.

En noviembre, fue nombrada directora ejecutiva y presidenta de Women Against Abuse, donde ahora supervisa la implementación estratégica y operativa de la misión de la organización, en un momento en que los habitantes de Filadelfia que sufren abusos en las relaciones también están navegando por la pandemia de COVID-19 y la crisis de violencia armada.

Magdalis Melo, directora para la ciudad de Filadelfia del capítulo PA/NJ/DE de la Asociación Internacional de Diseño de Interiores

Magdalis Melo, diseñadora de interiores nacida en República Dominicana y criada en Atlantic City, Nueva Jersey, fue una de las miembros destacados en el mes de abril por el capítulo de Pensilvania de la Sociedad Estadounidense de Diseño de Interiores, por la misión y el éxito de su negocio en la región de Filadelfia.

Melo se graduó en 2008 del programa de Diseño de Interiores del Instituto de Arte de Filadelfia y tiene una certificación en gestión de proyectos de la Universidad de Temple.

En 2013, fundó Magda Green Design, un estudio de diseño de interiores y arquitectura con sede en Filadelfia, certificada como una empresa de propiedad, administración y control minoritarios en la región.

Melo, quien ha trabajado en proyectos de diseño residencial y comercial, así como en eventos comunitarios, también es la fundadora de Serene, una organización sin fines de lucro dedicada a construir espacios interiores que brindan dignidad a las comunidades necesitadas a través de su estudio de arquitectura.

En julio, fue nombrada directora de la ciudad de Filadelfia para el capítulo PA/NJ/DE de la Asociación Internacional de Diseño de Interiores, un cargo voluntario de dos años que impulsa el crecimiento y el liderazgo a través de la creación de redes y eventos comunitarios.

Luis Figueroa, nominado “Mejor Artista Pop” a los Premios Heat 2021

Luis Figueroa, un cantante y compositor con sede en Miami, fue nominado en la categoría de “Mejor Artista Pop” para los Premios Heat 2021.

De niño, Figueroa participó en el coro de niños de la Universidad de Temple y en el Lights of Liberty de Filadelfia y en shows de talentos, como Star Search (2003), Sábado Gigante y American Idol (2007). Asistió al Programa de Música Académica Girard y a la Escuela de Música Artistas y Músicos Latinoamericanos.

Originario de Filadelfia y de ascendencia puertorriqueña, se graduó en 2011 de Berklee College of Music de Boston en gestión empresarial y escritura y producción de música contemporáneas.

Al graduarse, Figueroa fue contratado como compositor y productor musical en Los Ángeles para el grupo musical canadiense Magic. Integró una banda de música reggaetón junto a los cantantes Pedro Capó y Christian Pagán. En 2012, fue contratado por el cantante dominicano Romeo Santos para unirse a su gira mundial Fórmula, Vol. 1 como vocalista.

En 2016, el arreglo de balada de Figueroa de “Flor Pálida” de Marc Anthony publicado en YouTube captó la atención de MAGNUS Media, la compañía de entretenimiento y gestión de talentos de la leyenda de la salsa, lo que lo llevó a un contrato de manejo. También condujo a una presentación en vivo conjunta con el artista puertorriqueño en la ceremonia de entrega de los Premios Juventud de ese año, transmitido por Univisión. Figueroa ganó su primer premio esa noche al mejor cover publicado en las redes sociales.

En 2017, fue corista del álbum Golden de Romeo Santos y en 2018, se unió al cantante en el Golden Tour. En el 2020, realizó el acto de apertura de la gira OPUS de Marc Anthony en Estados Unidos. También lanzó su primer sencillo, “La Especialista”, para Sony Music Latin.

En mayo de 2021, Figueroa fue ingeniero, productor y productor ejecutivo de “Canciones del Alma”, su debut álbum. Logró su primer #1 en la lista de Billboard con su sencillo “Hasta El Sol De Hoy”.

En los Premios Heat 2021, Figueroa compitió por “Mejor Artista Pop” contra Luis Fonsi, Ricardo Montaner, Greeicy, Sebastián Yatra, Aitana, Carlos Rivera y Camilo, quien ganó la categoría. Figueroa actuó en el desfile del Día de Acción de Gracias de 6abc Dunkin realizado en Filadelfia en noviembre.

Julieta Zavala, una de los 37 artistas mexicanos en los EE. UU. seleccionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México

Julieta Zavala es una diseñadora de moda de la Ciudad de México que fabrica prendas ecológicas al reutilizar la mezclilla, la cambaya y otras telas importadas de México.

Zavala, graduada en 2014 del Instituto de Arte de Filadelfia, se inspira en su cultura y herencia mexicana. Es modista bajo su marca, Julieta Zavala Sewing and Design, en el taller de su casa en Newark, Delaware.

En julio, Zavala exhibió una nueva colección de prendas en la primera feria de artesanías de comunidades latinas que se llevó a cabo en Cherry Street Pier. Fue invitada al CultureFest 2021-2022 del Penn Museum, a producir una pasarela de catrina para el evento del Día de los Muertos llevado a cabo en octubre, junto a las maquilladoras Dayesla Ixtli, Mónica Martínez Quiroz, Letty Pineda y Graciela Cruz.

Zavala fue seleccionada a fines de 2021 como una de 37 artistas mexicanos radicados en los EE. UU. para asistir al segundo encuentro anual de artistas binacionales realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la Ciudad de México en noviembre.

Nasheli Ortiz-González, directora ejecutiva de Taller Puertorriqueño

Nasheli Ortiz-González, diseñadora de moda, empresaria y educadora, fue nombrada directora ejecutiva del centro de arte y cultura latina Taller Puertorriqueño en octubre.

Oriundo de Caguas, Puerto Rico, Ortiz-González hizo una maestría en bellas artes en Savannah College of Art & Design, una licenciatura en bellas artes de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, así como un título de asociado en Diseño de Moda de Altos de Chavón en República Dominicana, afiliado a Parsons The New School of Design.

Ha trabajado para diseñadores radicados en Nueva York, Italia, República Dominicana y Puerto Rico. Sus diseños se han mostrado en las Semanas de la Moda de París, Londres, Nueva York y Miami y han aparecido en Vogue, Harper’s Bazaar, GQ y Forbes, entre otras publicaciones.

En 2017, Ortiz-González fue nombrada presidenta y profesora asociada del departamento de Diseño de Moda en Moore College of Art and Design. En el 2020, apareció en la serie de Netflix Next in Fashion y fue nombrada una de los 40 menores de 40 de Al DÍA News.

Signe Espinoza, directora ejecutiva de Planned Parenthood Pennsylvania Advocates

Signe Espinoza (ella/ella), experta en salud pública, fue nombrada en octubre directora ejecutiva de Planned Parenthood Pennsylvania Advocates, la organización sin fines de lucro que aboga por una atención de salud sexual y reproductiva accesible y asequible para todos los residentes de Pensilvania.

De ascendencia puertorriqueña y nicaragüense, Espinoza recibió una maestría de la Escuela de Salud Pública Dornsife de la Universidad de Drexel en 2019.

Espinoza hizo una pasantía con Planned Parenthood Pennsylvania Advocates en 2018 antes de trabajar como gerente de programa para la organización sin fines de lucro Susan G. Komen Philadelphia en 2019. Se unió a Planned Parenthood Pennsylvania Advocates como directora de políticas en febrero de 2020 y fue nombrada directora ejecutiva interina en abril de 2021.

Residente de Conshohocken, geek de Marvel y ávida lectora, Espinoza también es copresidenta de la junta directiva de The Abortion Liberation Fund.

COLABORACIONES COMUNITARIAS

El evento América Latina Vive en Filadelfia del grupo Alianza Latina

Alianza Latina Filadelfia (ALAPH) es una iniciativa coordinada por los líderes de la comunidad latina de Filadelfia para promover el compromiso cívico y político en la ciudad. El grupo se organizó durante las elecciones presidenciales de 2020.

En 2021, se centró en crear alianzas con grupos hispanos y latinos en Filadelfia para promover proyectos conjuntos como el evento América Latina Vive en Filadelfia, una feria de mercado que reunió por primera vez a representantes del área de Filadelfia de casi una docena de países latinoamericanos.

El mercado al aire libre se llevó a cabo en LOVE Park en octubre y contó con 25 creadores, artistas, vendedores de alimentos y empresarios que exhibieron platos tradicionales, espectáculos, joyas y productos textiles de países como Brasil, Perú, República Dominicana, Colombia, México, Venezuela, Argentina y otros.

Taller de Superhéroes en South Philly

Los artistas José Lemus, Antonio Arroniz y Ari Gutiérrez trabajaron junto a residentes del sur de Filadelfia y sus familiares en el Taller de Superhéroes, una iniciativa artística que se llevó a cabo en Puentes de Salud desde principios de 2020. Fue creado para explorar las raíces ancestrales y los recuerdos que los padres comparten con sus hijos sobre sus viajes migratorios.

Los participantes crearon disfraces de superhéroes inspirados en las conversaciones entre ellos y sus hijos. Dentro de esta inspiración artística, que presenta símbolos y mitos de la Mesoamérica precolombina, el grupo creó poemas que entrelazan sus experiencias con cuentos surreales sobre la naturaleza. Estos poemas se convirtieron en la inspiración para un video animado sobre las historias, ensambladas con alebrijes.

En junio, Taller de Superhéroes se presentó en los Jardines Mágicos de Filadelfia y tuvo una exhibición en la Galería de Antiguos Alumnos de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. El video animado del proyecto fue seleccionado para la Semana de Cine Migrante, que se llevó a cabo en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México en diciembre.