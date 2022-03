Firme y envíe el formulario N-400: Ahora lo puede enviar en línea o por correo postal. Si completa la solicitud en línea podrá pagar, verificar como avanza su caso, recibir notificaciones y actualizaciones, responder a peticiones de evidencias, gestionar su información (incluyendo el cambio de dirección), y ver el tiempo estimado para la resolución de su caso desde su computadora. En Filadelfia el proceso de naturalización puede tomar de 11 a 17 meses en promedio. Si envia el formulario firmado por el servicio postal, incluya el formulario de autorización de tarjeta de crédito o envíe el pago (giro bancario o cheque personal o cheque de caja) al U.S. Department of Homeland Security. Asegúrese bien de cual es la dirección a la que lo tiene que enviar su solicitud, porque varía según donde se encuentre; si lo envía al sitio equivocado su caso podría demorarse. Otros consejos de USCIS: escriba con tinta negra, si se equivoca vuelva a empezar con un nuevo formulario y no se olvide de firmar o USCIS negará su solicitud. Si no recuerda su historial de viaje, vea la página web I-94.