Con múltiples vacunas disponibles alrededor del mundo, puede ser difícil saber si cumple con los requisitos de los Estados Unidos. Si se vacunó (o se vacunó parcialmente) en otro país, aquí está lo que debe saber: Desde cómo completar su cartilla o tarjeta de vacunación, hasta cómo el mandato de vacunación de Filadelfia le aplica.

¿Estoy vacunado para Estados Unidos?

Se le considera totalmente vacunado en Filadelfia si, ha recibido la dosis completa de vacunas aprobada por la U.S Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés) o por la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Si su vacuna se encuentra en alguna de estas listas, usted está completamente vacunado dos semanas después de haber recibido la última dosis y sin importar en qué lugar del mundo fue administrada.

Si su vacuna no está en ninguna de las dos listas, en los Estados Unidos no se le considera vacunado y tendrá que volver a empezar el proceso de vacunación.

¿Qué pasa si estoy parcialmente vacunado?

Si llegó a los Estados Unidos después de recibir la primera dosis en otro país, debe recibir la segunda dosis aquí para ser considerado totalmente vacunado. Los Estados Unidos solamente administra vacunas aprobadas y autorizadas por la FDA.

Si su primera vacuna está aprobada por la FDA:

Si necesita una segunda dosis de una vacuna aprobada por la FDA:

➡️ Vaya a cualquier proveedor de vacunas de la ciudad. Traiga consigo el comprobante de vacunación de COVID-19 generado por el país donde le pusieron la primera dosis. Después de la segunda vacuna, recibirá una tarjeta de los Centros para el Control y Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que solamente mostrará su segunda dosis. Si usted es inmunodeprimido, podría necesitar una dosis principal adicional, después de completar las dosis totales de su vacuna.

Si su primera dosis no está aprobada por la FDA:

Si recibió una dosis de las vacunas aprobadas por la OMS, pero no por la FDA:

➡️ Debería recibir una dosis de Pfizer, al menos 28 días después de su última vacuna, según la CDC. Lleve consigo el comprobante de vacunación del país extranjero, y dígale al proveedor cuál vacuna fue la que recibió. Le darán una tarjeta de vacunación de la CDC, que mostrará solo su segunda dosis. Si usted es inmunodeprimido, podría necesitar una dosis principal adicional.

Si recibió una o dos dosis de las vacunas no reconocidas por la OMS o la FDA:

➡️ Empiece su proceso de vacunación de nuevo. Espere al menos 28 días desde la fecha en la que recibió la segunda vacuna no aprobada. Empiece el proceso nuevamente con las vacunas de Pfizer, Moderna o Johnson and Johnson. Recibirá una tarjeta de vacunación de la CDC con las dosis que recibió en los Estados Unidos. En este caso, si usted es inmunodeprimido, no se recomienda que reciba una dosis principal adicional .

¿Qué pasa con mi vacuna de refuerzo (booster shot)?

Para su vacuna de refuerzo, se permite mezclar el tipo de vacuna covid. Todos los adultos que lleven 5 meses vacunados con la dosis completa (2 meses si le administraron Johnson and Johnson) pueden recibir cualquier vacuna aprobada por la FDA como refuerzo. Así que, si usted tiene las dosis completas de Moderna, su efuerzo puede ser Moderna, Pfizer o Johnson and Johnson. Tenga en cuenta que para niños entre 12 y 17 años, Pfizer es la única vacuna aprobada. No hay ninguna vacuna de refuerzo aprobada para niños más pequeños. Su dosis de refuerzo también quedará registrada en su tarjeta de vacunación CDC.

¿Dónde puedo recibir la vacuna de COVID-19 en Filadelfia?

Para encontrar una lista de sitios dónde vacunarse, acceda a vacunas.gov, o Phila.gov para localizar sitios de vacunación emergentes. Recuerde, no hace falta un ID, o demostrar su estatus migratorio para recibir la vacuna.

Si necesita asistencia completamente en español, Puentes de Salud ofrece vacunas gratuitas todos los lunes y miércoles de 1:00pm a 4:30pm y de 5:30pm a 7:30pm. Los jueves puede asistir de 10:30am a 2:00pm. Para agendar su cita llame al 267-603-0530. Si entre semana se le dificulta, Puentes de Salud está vacunando los Domingos de 12:00pm a 6:00pm en el Centro de Salud Wyss. comuníquese al 215-503-7194 para programar su vacuna.

¿Qué decirle al proveedor de vacunas? •Su nombre (para la tarjeta de vacunación)

•Información sobre cualquier dosis previa de vacunas contra COVID-19 que haya recibido, incluyendo el número de dosis y la fecha en que las recibió.

•Condiciones médicas: Si tiene o no fiebre, alergias, antecedentes familiares de enfermedades o si alguna vez se ha desmayado durante o después de una inyección. i-circle_black

El mandato de vacunación de Filadelfia

El 3 de enero, el mandato de vacunación entró en vigencia. Ahora tiene que demostrar que está vacunado si quiere ir a un bar, restaurante, o cualquier lugar en el que sirvan comida o bebidas. Para las 1.208.229 personas completamente vacunadas en Filadelfia, mostrar su cartilla de vacunación es sencillo, pero si usted se vacunó en el extranjero, puede que tenga dudas.

¿Qué prueba de vacunación necesito?

Si usted recibió la primera dosis en el extranjero y la segunda en los Estados Unidos:

➡️ Muestre su tarjeta CDC, junto a la que recibió en el país extranjero para demostrar que está completamente vacunado.

Todos los certificados de vacunación COVID-19 deben tener:

Su nombre completo, más otro identificador — fecha de nacimiento o número de pasaporte — acorde con su ID.

El nombre de la agencia de salud pública, gobierno, o otro proveedor autorizado que generó la cartilla de vacunación.

El fabricante de la vacuna y las fechas de vacunación.

Los siguientes cuentan como prueba de vacunación bajo el mandato:

La tarjeta de vacunación original.

Una app con un código QR: Conectado a información verificable confirmando que fue emitida por una base de datos oficial y está protegida contra manipulación, como son el United Kingdom National Health Service COVID Pass y el Certificado Digital COVID de la Unión Europea.

Una foto del documento original o una versión descargada de su certificado de vacunación emitido por un gobierno o agencia de salud pública oficial.

Si su certificado cumple con estos requisitos, no importa donde se vacunó, cuenta como prueba. Si un negocio tiene preguntas sobre su certificado, puede llamar al Departamento de Salud Pública de Filadelfia al 215-685-5488.

¿Qué tengo que hacer si pierdo el certificado de vacunación que me generaron en el extranjero?

La respuesta corta es que contacte a las autoridades del país en el que fue vacunado. No hay ninguna otra opción. La CDC no guarda pruebas de vacunación. Ni siquiera entrega tarjetas blancas con el sello CDC; solamente las distribuye a los proveedores de vacunas locales y estatales. Por lo tanto, no podrán ayudarle si pierde su tarjeta de vacunación CDC, aún menos con un certificado generado en el extranjero.

Asimismo, el Departamento de Salud Pública de Filadelfia no guarda ninguna información de fuera de Pensilvania. De todos modos, si pierde su tarjeta de vacunación CDC con la segunda o las dos dosis suministradas en los Estados Unidos pueden ayudarle a obtener una copia.

¿Y si tengo previsto viajar?

Cada país tiene sus propios requisitos para viajeros, con respeto a las pruebas de detección del covid o los comprobantes de vacunación. Asegúrese de cumplir con los requisitos del país en cuestión antes de comprar su pasaje.