Skip to content The Big Picture The week’s best photos feature the Flyers raising money for charity, the Phillies packing up for Clearwater, and basketball of all shapes and sizes, from high school and college to Unrivaled and the Sixers. Goalie Dan Vladar (left), who returned from injury last week, helped lead the Flyers to a win over the Capitals on Tuesday. Owen Tippett (right) scored the Flyers first goal of the game. Read more Elizabeth Robertson / Staff Photographer
Each Friday, Inquirer photo editors pick the best Philly sports images from the last seven days. This week, we’re reaching all the way to last Friday night, when Unrivaled took over South Philly and brought a record crowd to Xfinity Mobile Arena. But that’s not all the basketball — we’ve also got the Sixers, some local college action, and a high school hoops showdown between two defending state champs, Father Judge (Class 6A) and Neumann Goretti (5A).
{"ENV":"VQR3X10iY1loYEEBY1RCA3xjcE93InBMfHB8Cg==","CONTENT_BASE_PROD":"VVp/A3QhUgFSBFUCWFV4A3xjVkB3DHNdfGBkBmAcYAd8c2hAdxx0TXxzcEBgMnQFf3BjWmAcZE9rYHQHYDJkBHxzVkB0DGBCf3BjWnRUY1x8c3hAYyJ/WX9deE10VGBPa2NdWmMLbAE=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"a3AARVwuWU1Vf3wCdwxaTXxdcAd0MXhCaE1VXHchZE9rc3ADdzJWBGhdd190MWwFa3NgBHQiUkx/XXxAdAxgBH9gdAd0DFZPf2NwBXQiUk18TX9cYwtkT39dUkB3DGxCfmBkT3QheE1+cGdfdCJwT2taaAZ3In9cf11wAnQxfEJoYGgCdBxeTXxaaE90Imdca11nWnQyUkJ+Y3hPdCJgQnxddAJjC3NZfwV7XGALc1h+cGtaYwxdWH9zc1p0IXNYfnBoQHcMeAVrYGdfYwtkCA==","GRAPHQL_KEY":"UmBVAWNUTQRTb2AHWAxaT3xNd1t0VHhPfnNVXmMMcE9/Y3BOd1RwTHxNY190VHAEaFpkBXQcZ1h/Y3wFdCFnXHxzd190VGxCaE10QHQhb1lrY3QFYwt4Qn9zcE5jMXxNaGNzXg==","GATEWAY_URL":"aGNZRlshBEZrcHgHYwteA39wYAZjDHQFfHNkT3QicAd8cGBPdiJkB2tjdE93MnAGf014BmAccE98Y1ZPdwtgAXxjaEB2MWNdfAV7W2AxfEJrY2dadyFgAQ==","GATEWAY_SLS_URL":"aFl3R1wxRU9VBF1cWFRwA39wZE93DHQGfGNwT3ccdAB8YGRAdBxwB2tgfE9jInAFfAV4BmMMdAd8YGhAdjFvXHxwYAZ2MWAGfE1/W3YxbABrY2tbdDFjWA==","FEEDS_URL":"a1pGAnQ+VkJ8Y2sBYzFkA39wd1tgHGBNf2BoQGAyZAF/YGgHdBx0T3xjfE93MnNefF1WB3QyZEx/c1oHdCF/WWhdf1pgHHgEfE1ST3YxYEJ/c2AFdyFsT2hddARjMlZPfAVgTWMLbAVrWndadzFzXn9jeAo=","RESIZER_KEY":"Um9WA3YxUV1Qc1VGdiJeA39zZE10HGRCf2B4BWMMY1x8TXwFdxx8BH9gZAZ0DHwAfHNaBWAydAdrY2hAYDFgBH8FaE92InxPaFpkTWAMd11oXXQFYAtsBmtdfE53IX9Za2N8BmM3CAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"aGNzBXQyVgZrWl1FdDJaBH9zdAR3IWAGfGNnXXQidARoY2QEdzJwTWtje1x3C3wI","TWITTER_API_TOKEN":"VV1ZW1ghTUFTXVYFdD54A3xafARgDHgBfE1wQHdUY1l8cHgGdDJRWH9jUk50VGwHf01WTncyeAZrYHxPdyJ4QmhaeAd2IlFYfE1nWmAxfAZ8c1JPdwx8TGtaYAdjDGNcaFpkBmALbAdrXVoFdCFgTGtjd1p3MWBCfHNnXnYyXgZoYHROdiJzWX9zc1t3IWxMa2BjW3QicAZ/Y3QCdCFwAWtzd1x0HGdca3NVW3cLYE18Y1VbdxxeBWhgZAN0IWQEa2BgAnYhe15rY3tadjFsAHxjVV90C3AAf3BoQGAxe1x+YH9aYwtvXWtdVVp2MWwAf2N7X3QyUgdrYGdedDFwBmhNa1p3HHNZaAVnXWALcAZ+Y2ACYDFkBmtzdAd0C3tZaE1nXWALeAZrcGACdyJeAGhdf110IXhPfmNSCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"a2NjAWMybwBSb2NYXSJSA3xweAZ0MnABf3B4T3QycAZ8c1ZAdDJ0QnxzZAZ3IndZf01gQHQyc1xoXWBAYwtsAXxzeAZ3DHtdf3N/W3QiVkx8TXxNdxxRX3xNe1pgMnwGfF13WmMLfAVrY3Nfd1RgT3xdd150MWwGfGNdWmAxbABrY3Nfdwx4BWhae1x2MntZaGB/XHcxYAR8WmhNdCFkBX5jfAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"awUEX1wLZ01+f2ADWDFSA39aZAd2MmBNf2N0T2AyY1l/YGBNYwxsAX9gYE12Intcf3B8TWMMfAZ8c2hPdAx0BXxaYAV3DGdYf2NSTncMf158XVIHdzJkBnxde15jMnAGf3NVW2MxY198cGNadwxwAX9zaE1jDH9faGN4T2MiY19rY11ddCJgAHxwd1pjC2NcfGBoQGMyZAR8c1oFYAtsTHxNUk53MnRCaE10T3QxYAF8c3wHdzFvXn5we1xjC2RMa3NzXXcyeEJrXWdfdDF4TH5wf1p0DFJMa1pkTndUcAV8Y11cYFRkAWtdf1pjIXAHfGN8A2MhZ1hrYGNaYyFkAWhNWVx2IWQBa2NzW2Mhf15rXVlfdDFzXWtgdEBgC3tfaAVjXnRUZ1x+YGNdYDJeQmtad110VHwBfnBrXHQxY1h+c2NfdAtjX35gZAN0HFIFa2NaAnQLeAF+cGNfdwtkAH5jf11gHHxPf1p4BmAcf15/Y2hPdzJ4QnxjaEBgMWwEaF1WQHYiVk18XXgGYwx8T2tgdE13HHQBa2NkB3YyZ1xrXXwGYDFjWHxNZE92IWwHfFpgQHcycABrXXgHYDFsBmhdZEBjDGBNa11rW3ccc158XWtddzJ0T2hgdE1jMmxNa2NST2Mhe198BWhPdwtjXWtdc1t2Illfa2NZX2AMYE98Y39adzFnXWtjc1p3C2RNaE1WB3QxeEx/cGddYyFgB2gFY1pgVGRNa3NrWnQxYEJ/WndcdjFzXWtdc11gMXAEaE1nX2AMc1hrc3deYyFvXmhdeAN0C2QHa3NdX3dUcE9oTXNbYAtsB2hNf1tgMXhPaGB7XGMxf1hrWndeYAxSTGtwa153MndZa1p3XXRUYEJ+cGgDdDFnXmtweAN0VHhMfmN3XGALZ1loYGteYAtkTWtjZ1xgMXwFfnNaTnYiY1l8c2AFdjJkBH9wfE90ImNef2B4QGMicEx8WngFdiJ0TH9NYEB3DGQBfGNWT3cyeAV8YHhPdBx0BnxNVk1gVH9YfHN0BHcMfAF8YHhPYAx7XnxjYE52MnQBfF1aQHYycEJoXVVadBx4B2tgeE9gMnNdfF1gQGMMfAd/XWdbdzJkTWtaa113VG9fa2NST2BUZ19rYHtcdDJkBnwFZAJ2MXhMaAVnWnQhZ1hrc2ddYAt4TXxge19gMWAHaFpoT3QxYEJoTVVfdyJ7Xmtza1t3C29ZaGB3XXQiXgB8Y2NcdFR7X2tzVVxjC2dea1p3W2MxfAZrYGdeYyFzX2hNe1p0IXNea11aAmAycARrY3NbdFRjXWtjc110MXgHaFprXWMLc1hoTWtaYyJeBWtde150HF4Ga2NrXnQMXVxoBWtdYFR8AWgFa11jMWBNaF1rWnYhcAd8cHxOYyJ8BXxNaARjDHAFfF1gBHQMeAB/TVpAYDJ4T38FfE9gDHwEfAV4QGMye1l/WmtaYzJzX3xjaE10DHQHfHBkT3cxY1l8Y2QHdzJsT2taaAV0InNYa1p4QGAMeAF8WnhAdBx7X3xzZ19jIW9YaF1ZXXQyd11oTX9aYBx7X3xjc1pgVGAEfmBrW3QhcAZrY11cYDFjX3xjVk9jIWNefGB8TWALf11rWmgHYFRjWWtaZ1p0VGNfaE1rXmMLY11oTXtedzFnWH9zdE93MWNcfGNZWnQLYAZrXX9aYDFgTWhdZ15jC3BMa11dX2Mxe1xrXWNddxxwBGtwZ1x2MXNeaGBjXnYxeE1rWmgDd1RzXGgFZ150VHgBaAVjXGMhYAFoXX9fdyF/XGtzVgNgVHABfmB/XnQxY11rcGNcYwxSB2tzZ19gMXgEaE13XWMyXk9rYGdfdwx3WHxjaEBjInRPf01gT2Mic198BX9adjJgAXxda15gMmQFf01gQHQcc158TXRNdFRjX2tadE52IWxCaFp4T2AybAdrY11bYDJ3XXxNUk90InNea2NnW3QMYE98c3QHYwxnX2tgf110DHAHfGNZW2AxYAF8YGQGYwtgAGhjf1pgMnABa2B/WnYic1x8WndbYwtkBGhje1pgMXxMaE1jW3QcfAZ8c3dbYBx4QmtdZ1x3HFIAa118BGMhe1xoTWdadiFsB2gFY113IWQBfAVnWnche11oWmNbdjJzXmtdd19gMWQFa3BrW3RUZ1lrXV1bYzJdXmtjc1t3C3AHaAV/XHQLcE1rWntddzJdWGhaf1xgMXtZa11dXGMMUgBoY2NdYFRjWWhjUgJ3DF5PfmNdXnQLe1hoTWhPdyFwBmhga1x0HF4Fa2N4AncLY1hrXX9fd1RkBmhjcAV2InRPfGNWT3cMeE98TXAFdiJ8T3xwdE9jIndefAV4B3cMe158Y3gGdxx8AX9wdEB0DHwAfFp4TnQMdEJ8Y3NbdBx3XX9wfE1gMmxCfHN0T2MhbEJrYGdbYzFgTXwFf1t0C3BNfF1SB2BUbAdrY39aYBx0TXxzWVp0MWAAa2NZX3QcdE9/cHRPYDFsQmtaY11gC2Nea1pgT3YhZAB+YHxAdDF8QmtdZ110HHdcfFp/WnchY1h8TXtdd1R8QmgFeAJgMXtYa11zXGBUY1lrYGdbd1RgQmgFeAN2IWAAfnNSQGMLZExrYGtadzF4T2hje193VHtfaF1dXXYxbAFrY2taYwtwT2twY113MnBCaGN3XGAMUgBoY1YDYyF/X2hdXV9gC3wHa3BrXmMLe1hoBWtbd1R/XH5gdAN0VGRCfnNWA3YyXV1oXWgDdwtjWX5jaAJ2Ml5NfHNaTXccb198c3QEdiJ3X3xjdE5gHGNdfGN8BnYiYAZ/TXROYDJwTXxdWkB3HH9efE1SBHQMeAF8c2RNdDJwBmtdZE90Indea2NWTWMLb1hoWmhNYyF8B3xwZE9gDHgBf3NrXXcxYAdrXX9bdCFwAWtjY153VG9ca113WmAMc1h8YHRAd1RsT2tjZAZjMndZfmNjW3YxeARrXXxPdAxzXXxwe1p3IWwBaGB/XXcMUkxoTXxNYDJ4AGhNY1t3VGNZa11wQGAyXV98cGAHdzFnXWhjWV12IWQGa2B3XmMxbEJrXXNaYwt7XmtdY1t2MXhMa11rX3Qxc11oY3dddiF/WH5je1tgDFlcaAVjXWALZ1l+cH9dYyJeAGhNZ1xjIl1ea1p4AnchZARrcGtfdzF7XWhgfAJ0C2NZaF1nWmMyWVlrcGtcYyFkB2hgf1t3Ml4EaE1jX2MMY15/BWBNdCJ3WXxzVgZ0DHxCfHN0T2AcYE98WmQHdiJ8THxzeAZ3InQHfF1aTmAyeE18BXgHYAxwBnxdWgZjDHQBf2B0QGAMdAZ8XVJPYwtgAWtdZ1t0C2Ndf3NkTmALfEJ8BXxAdwtgBHxNc1tgMWdca2NoT3YyWVx8Y3QGYyJ4TWhNdEB3IW9ffF1/XHcMc1loTXQCdBx3X35ga11jMnQFa3NjW3cidAF8c11adiFgTWhdVk90DG9da3NjXHQLZ1hoTXBPYzF7XHxdWV13ImQHfHBjXnYhZEJrc3tddwtnXGtdVVt0VGBNa2BjW2ALcARrXWBNdwtkAGhgd190MXgAa3BrX2ALYExrY2NcYyFwBWhNc1x0IX9fa11kA2ALYAZrWnQCdAxdWH5jcAN0MXNZa3NoT2Mhf11oTVoCdAxdWGgFfAJjMXAFfnNZXGMhcE1+Y2BAdwx0BnxjUk53Im9ff3B8BXcMZ198TVpPdyJ7WHxgf1t2MngAfGNWQHQMdEJ8Y2NeYAx8AX9NcE1gVGABfGNoTncMcE9rY3dfdjJ8TX9gZEB0InQAfHB0TXRUbE18c3gHdCFjXWhjWkBgHGQBa2BrWmMhY1h8XVZNdyJ8BGtde1p0MXNfa11nXnYyY1hrXXtadCF4B2tze1t0MnRMa2NzX3cxZAB/cHtbdwtjWWtjcEB0IXtda3B/XHQxZAR/WnddYyF/X2tjf1tgMWdea2BjXWALZ1lrY3dbdCFwBmgFZAd2IXBMaGB7WndUZAZoTXNeYDF8BXxaZ150MXAGfnBnWnYhZAZoYGdfdyFgBmhgZ153MWNdfmN4AnRUbABrc39bdwtkAWtzVVx3Ml5PaGNrXnQMXVxrc1YDYAxSQmhNd152IXNYfnN7X3chYAdoY3NbdiFzWX9jVk5gHH9cfF1wBnYyc1x8XXxPYzJsQn8FfEB3MmAEf3B8QGAyeAR8YHRNdBx0QmtjdEBjDHNYfHN/X2AceAVrY3RAYyJ0AHxjcE50VG9YfHNwBnQifE1/cH9aYDJ3XnwFd1p0C2wFa1p0T2Acf11oXXtadBxjWHxjZE93C2BNfHBkT3YicAd8c3BPYyJeBXxzWgZjIWAAaE1ZW3YycAB8TXNcd1RjWGtwZANgVGAFf3BrXGMyc11rc2daYwtsBWtjcE5jMXhPfmNdWnQxb11rY2NfYDFzXmtdVVp3MXtefGN/XmALcExrY1lfdCFkT2hjWV10C2wEaE1zW2MLcE1rc1lbdiF4AGtjWk93MXAEa1p4A2Mxb1xrcGNeYFR8AGhaZ19jMWwFa3B3XHcxeAVoXWdeYBx3Xmtzf11gHFJPaGNZXGMhZE9rc39adzFzXmhjf150MnRCfAV0BHcydE18TXhNYBx8BnxaeAZ3MnAFf11aBmMiYAB/cGtadiJvXnxjVkBgVGBMfHNWTncLbE98c1laYwt8BXxdVgdgHHQGa2N4QHcLYARrXXxPYzFsAWtjVV53ImBCf2N7W3cidE98Y2tdYFRsT3xgYAZjIndfaGNnWncMZ1h8Y3NbdCJzXGtda1p3VGQBa11ZXHQLf15rcGACYAtnXnxjXV1gMnNfa2B0QHdUb1hrcGQHdCF7Xn5gf1p0MWAFa3BjWmAce1xoBXdbdCF7XH5zZ15jMllda11zXGAMdEJrYGtcdwtsT2tgf1t0VGNcaGNjX2MxcAdrc1lfYAt7X2hNXV9jIXABa3NzX3YxcE1oY1IDYAxdXH5zf1x0C2NYaF1jXmMhZAdrc1oCdwtsBWhja1tjMl1fa3N8A2MLfEJ+cHwCYyFgTGhgd1pgC3wEfmB8T3cyfAV8WnRNYwx0THxdUgV0DH9cf1pkQHQie1x8YGhAdxx/X3xNWk53MnRNf3BgTnQhfEJ8WmhAdAx0BXxNUkB2InNea2NdWmAMb1l8XVoFd1RgBXxgf1p3IndefHBoB3QidE9rY1oFdFRjWWhjXVp0VHhCa11VWmALYE98YHhPdAxwBH9gfE9gHFlca11/XGMhYEJrWmtbYDFsBWtaZE10ImRPa2NVXnQxb118Y2daYFR7X3xNUkB0IXtYa2NjWnYxZAB+Y11ddFR4BXwFY1x0IXBPa2BnWmMxYABoY2tddFRsQmtde1x3C3AEaGB/XXQhbE98Y2NcYzFsT2tjcAJ0C39eaGN7XnQyXVl+c3tedCF7XGhgaANjMXxNa2N/W3cxZAZrc1lcdxxSBn5jY1x0C3NYf3BoAnYhbE9+YHtcYAt/XX5waANjIXhMaFp3X2ALY198TWQHdwx8B39geARjDHNcfHNWTmMye198XXhAdzJkAX8FfE5jIlZMfHNST3cyd1l8TWhNYAxgQn9wf1p2ImRNfE1VW3cieAZrYHQGYyJ0AWtda1t0VH9ea114BnQcdE9oTVZAYBx0B3xNaEB2InQEfFp7X3cceE1oY3hPdwtvWGtjVV10HHNda1p8TWMxY1xoWmNbdjF/WWtdVkB0DHAAf2NwT2MLYAdrXX9adFRsAWhNeAJ3MnAFfGN4T2BUZAZrcGtcdAtnWWtwY15jC2dZfnB4TXRUbEJoY2Nad1R4AHxjVV1jMWQAfmBnXHcyXkxrYHtbdBxzXGgFa1x3IWAEaE1nXHQLbAdrc3wHdAt7WWhga110IXwAaGNzXnchcABrWmNbdDF7WH5wd1x2MXBNa3N/XHYxYAVoBWNfdjF4B35zd110IWQHa3BnW3ciXV9+c2QDdjJ0AXxzZE93HFZMf11aBHQcfE18WmhOYzJ8BHxgaEB3IlFdfFp0BXcyf1h8XXQGYzJ8AX9gf1t0ImNZfHBoTWMMcE1/BXxPdyJgBX9geEB3DHddfGB8T3QMeAd8cHhPYzJ3X3xjfAZ0DHtdfAVkTnYieAd8TXgK","BLUECONIC_ENDPOINT":"VH9jTmMhYwVTf1oDWlRSA3xwaE9gDHNef3B0BmMidAZ8c3hAYBxgQnxzY1t2IndffE1kB3chYAd8Y2tadzJzWGtdd15jDHtZa2B4B3cceE18XX9adzFgAWtdVgZ0VGwE","BLUECONIC_STORE_ID":"VU1/R10Le01Tf15AXAsBA3xjaAZgHHddf3N8QHcMeEx/YHRPdyJ3XXxwfAZ0HHABaF1kTnYieAV8XXBAdCJjXHxzVgd0HHdffF1oTXcMUVl8XWhOdxx4B3xNeE90DHwHfwVoTnYie1lrXVleYAx7Xw==","BLUECONIC_KEY":"UwV0BlhVWgVoXXsHXSFaA3xgZEBjMmQHfHNgBmAcZ1h8cHwGYycICA==","BLUECONIC_SECRET":"UgR3Q3Qhb11+YF0EdzFwA3xdUk50Mn9Yf3NSQHQccAR/cHwGdAx8TX9waE5jIWxMf2BgTWAMbEJ8c3hPYDF8QnxaaEB3Mmdea2B3W3Qxb198TXQFdDFgTHxafE9gDHdda1p8BnQBCAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"UG97B2AIYAVQBWACWCJaQnxaaE50IXhCf2NzXnciUk1oY3BNdCFkQn9wZAN0Il5Pf11kBmMMcAVrXXQCdzJzXH5jdAZ0DHAFaAVrW3QyWVhoTWNaYwt/WWhda11jMnhMa1pkBGMMd1l8YGRAYAx7WH9NeAJ3MX9YfGBoTmMhc15/YGtf","AUTH0_DOMAIN":"VF1ZBXdVb0BSWlkCWhxWA3xjYAZjInAFfGNaBmMMdAB8c1ZAdxx0BmtdcAd0IndeaFpgQHQiZ118c3xPdAx3XQ==","AUTH0_CLIENTID":"fm9rWl0MdE9TBQEGYz58A39jdEBgHGBPfF14BnccbAR8c3QGdAt8B3xNYE90HGAAf2N0BnYyZAB/WndeYDJ3WHxwdAVgMmNffGNwBGMxbE1rY2BAdDJsQmhdYAZ0MnNff2N8T3QnCAg=","PIANO_ID":"VFlnR1wxVgFVWglOdC58A3xNVk90DH9dfGNaTnccYAd8Y3xAYyJnXn8FfAo=","MIXED_CONTENT":"VFpjB2AxBFlrBHNFYwxaTX9zcE90MmwFa11kAnQhfE18XXBAdDJ4QmtzcE10MmwEaGBkBnQxY1l/TXQGdyJsTX9zd1x3InAEaGBoT2MyXk1/TWQDdAxwTGhje15jDH9ZaGBoQGMLbAg=","VIAFOURA_SITE_UUID":"fAR4BXYid1l8cF0CWhxWA39jZAd3DHRCfHN0Bncyd1l8cHwGdCJwBXwFeEB2MlZPa11gBHQMUV9/TXBOYzJ0BnxafE10MnQBfwVoBHQMe11/BWAFYBxRXnxda150HHtefFpgTnQcbAV/WmhOdxxvWQ==","GOOGLE_CLIENT_ID":"f3B/XltUcwFrcGNBdFRCA39gdEB3DHRCf3N0B3cMcAd8cGBPdiJzXX9gZEB3C3wHf2BjW3RUY1l8Y3hAdxxwAHxgdE90DFYGf2N7XmMLY1xrY11bYBx8B2taZE52MWNZfAVnXmAye1l/WmRNdwtvXXxwY1t3IWxPa2B3W2Acd11oYHdaYDJgQmhNVVtjIXtZa1pnXHccdE9oTWRNdjJjXWgFZAJ3IndYfGN3XGMMdExrc3xPdiJwQnxjUgd3InNYf3N8T2BUeAR8Y1ZPYBx0BA==","AUTH0_BASE_URL":"aAV7X1wLAEBUY1ZOWBxaBWtdcAZ0IWxNfE10TXcyfEJrc2AHdyF4TX5zZAd0IWBMf2BoA2MxcAR/YGhNdyJ3XHxNdAd0HHdZa2N4QHQcdE18XXRPdFRsBmtwe15jC3NYfwVoBWMMb1hrZgwK","CHARTBEAT_DOMAIN":"fFlVWVwxZ01rb3gCYFV4A39gfE90DHQEf2NSB2MicAd8YGhPYyJkBmtjcEB3ImQE","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"U3NnRFgiUUJoBFVOXDFCA3xNWgRgDGBNf2N4TWMifEx8TXgHdyJ8BXxjdE50AQgI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"VW9dA3QhQQdVWXdDd1R4A3xddE10MnwAf11oBHcyf11/c1JOdAx4TH9deAo=","SF_CLIENT_SECRET":"VW90TmMxcAVVBHtZWAtWA3xNUgd3MlZNf2BoQHccd1l/cGQHYzJ8AHxdVk50DGdcfGBoQGAceAZ8XXQFdyJ8AXxNcE53ImRMfE10TWMyeAF/BWRAdyJ0TX9dfAZ2InxNfE1STXYydEJ8WnhPdiJsB39jcEB2ImBCfFpgTmMMe1x8c3BAdjFsAXxzeAZ0DHRNfHNgBnYic118c2NaYwxwAHxwYEBgHHdZf3NkT2MMcEJ+YGhPYDFsBnxjVgo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"UwRBW1ocXUd/TX9YWDFSA3wFaE10InNffGN0TWMyd19/WmAFdDJ3XXxdVkBjInhMf2N4TnYif1h/WmhAYzJRWX9jfEBgMnBCfF13W3YhbEJrYGBAYAxgAHxNYEB3MmBCfHBgTXcMc1l8Y3BOdiF4Bn9ja15jDHNcf11aCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"a39dWnQxTU9Sf3NNW1QFA3xaZE9jIn9ff2N8TmMydE18Y2BOdBxwBnxwfE1gMnwAf11STWMibAF8cGhNdDJ7XnxwYE90HH9ea2NoQGMycAZ8Y1VedCJ3WHxafAd0DHBPfGNoTXQic11rYGBPYyF4B39Nf1tgDHRPfFpkCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"VX97XlsLQkxrcHgGYFQNA39wZEBjMn9ZfHB4BmAMZEx8WnxPYDJsBHxjZAZ0DHdff2BoTncMYAZ8Y2QHdzFjXg==","SOPHI_HOSTNAME":"fnB4BVoxAUJUY3QGWAhWA39jaEB3HGAFf2BoB3ccYAZ8c3wGYzJnXGtjWkB0ImdYa2NSB2AMd1lrYHgK","HTL_SCRIPT":"UmBVWF0hRQNrBFlcdwxaQnxjcAZ3IlZNfHN4A3QydE1/TXAHdDJWTWhdcAJ0MnxMfnNgTnQyUkJ+YGRNdyFvWX9NYAZ3Il1Zf3BkT2MMe1lrXXBPdAxwTH5jZAJ3HHtYfnBnX2MyUk98WmRNYwxgT2tgZANjC3tdf114BnQLcEJoWmAGdBxZXmhgfARjMnQI","LIVEBLOG_WS_SERVER":"VH93TloxRUN8BV1PWlRaA3xjaE93InBCf2BoB3QcdAF/c1pAdwx3WGtdcE9jIndYa11gT2MMdAd8Y2hPYzJnX2tgZEBjMntff2NSB3ccfE9rWndbdCFgBQ==","SOPHI_SCRIPT":"f2BJWnYhWUZSY1kCXT5eA39zZEBjMmQAfHN0QGMifAF/cGBAdzJkBHxNcAd0HFYGfHN8BnQcZAB8Y2RPYyJ3XWhdd1p0IWwAfE14QGAxYAd8Y1lfdCFgAGtgaE1jC3wBfAVnW3chY1loWndaYzFvWH9deE53IWBPa1pkBWMhbExrY3NcdjJgTWgFYE10IXAHa1pnWncyf1h/XWdcdiFnX2tzZAJ2MXhPa1p0Cg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"fG9aBmMxc0ZUWnwDWwh8A39zcE93DGQHfHB0B3cccAZ8Y2BAYBxjX3xgYEB3DGQAf3B0B2MicAV8Y2RPYzJ0THxga152ImAE","_id":"130fd65c22207e5627f6a6f047aade56e675e78265424443c36a978c499b38e7"}