The Big Picture

The week’s best photos feature the Flyers raising money for charity, the Phillies packing up for Clearwater, and basketball of all shapes and sizes, from high school and college to Unrivaled and the Sixers.
Goalie Dan Vladar (left), who returned from injury last week, helped lead the Flyers to a win over the Capitals on Tuesday. Owen Tippett (right) scored the Flyers first goal of the game.Read moreElizabeth Robertson / Staff Photographer

Each Friday, Inquirer photo editors pick the best Philly sports images from the last seven days. This week, we’re reaching all the way to last Friday night, when Unrivaled took over South Philly and brought a record crowd to Xfinity Mobile Arena. But that’s not all the basketball — we’ve also got the Sixers, some local college action, and a high school hoops showdown between two defending state champs, Father Judge (Class 6A) and Neumann Goretti (5A).