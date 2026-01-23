Skip to content
Health

One year of inspections at Chester County Hospital: December 2024 - November 2025

Inspectors did not cite any safety violations at the Penn Medicine hospital in the one-year period.

Chester County Hospital in West Chester is part of Penn Medicine.
Chester County Hospital in West Chester is part of Penn Medicine. Read moreAnton Klusener/ Staff illustration/ Getty Images

Pennsylvania’s Department of Health did not cite Chester County Hospital for any safety violations between December 2024 and November of last year.

The West Chester-based hospital is part of Penn Medicine.

Here’s a look at the publicly available details:

  1. Feb. 6, 2025: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance. Complaint details are not made public when inspectors determine it was unfounded.

  2. May 5: Inspectors visited for a special monitoring survey and found the hospital was in compliance.

  3. July 25: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance.