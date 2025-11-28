Skip to content
One year of inspections at Children’s Hospital of Philadelphia: October 2024 - September 2025

CHOP was not cited for any safety violations in the one-year period.

Pennsylvania Department of Health investigated several complaints at CHOP but did not cite the hospital for safety problems. Read moreAnton Klusener/ Staff illustration/ Getty Images

Pennsylvania’s Department of Health investigated several complaints at the Children’s Hospital of Philadelphia between October 2024 and September of this year but did not cite the hospital for any safety violations.

Here’s a look at the publicly available details:

  1. Oct. 30, 2024: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance. Complaint details are not made public when inspectors determine it was unfounded.

  2. Jan. 27, 2025: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance.

  3. Feb. 18: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance.

  4. March 11: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance.

  5. May 15: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance.