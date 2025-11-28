One year of inspections at Children’s Hospital of Philadelphia: October 2024 - September 2025

Skip to content
CHOP was not cited for any safety violations in the one-year period.
Pennsylvania Department of Health investigated several complaints at CHOP but did not cite the hospital for safety problems. Read more Anton Klusener/ Staff illustration/ Getty Images
Pennsylvania’s Department of Health investigated several complaints at the
Children’s Hospital of Philadelphia between October 2024 and September of this year but did not cite the hospital for any safety violations.
Here’s a look at the publicly available details:
Oct. 30, 2024: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance. Complaint details are not made public when inspectors determine it was unfounded.
Jan. 27, 2025: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance.
Feb. 18: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance.
March 11: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance.
May 15: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance.
{"ENV":"VG9ZWl0ubwV/cAkEdiJaTWtjd1x0MmBCaEAMCg==","CONTENT_BASE_PROD":"UGN8TlgLZ1tQWn9dYDJaQn9NZAV3MnQFf3NkQHQiXk1rXXRNdDF8QmhjdEB3InBNaAVnW3QyUVl/Y3QDdzJgTWhNd193MnxCa3B4BGMyfE1rY2dfdAt4T35jeE1jDGNYfmB0BGAMXgg=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"U1lwBWMIb0FVYHsGdDFwA3xjVk92MmRNfGN4BHQMYE18BXxPdjJzXH9gfE9jDHNff2NoQHYycAZ8XXROdjJ8T3xwZ1t3HFZMfE1aQHQcdEJ/YHxOYDFvWHxdVk1gHHhMfGNZXmMidAd8cGdbdBxkB3xaY1p0InAHa11kQGMMdE9/Y3NbdCJ/WXxjf150HHBNa11wQHcidAB8c2hNYwxnX3xgdEB3C29ZaGN7W3QLb11rXXdbd1RsTWtdWgd3HHNda2N7WnQcb198YGdadiFvXg==","GRAPHQL_KEY":"fHBJTlwMWUF8f3sCWDJRRH5dUk50MmBPf3N4BnQLY1l+Y2gDdCJkT39NeEB0IXhPf010T2MxZExoYGtfdwx8TX9weAd0InxPf01wTncxZEJ8WnhOdCFvWXxNc190IW9ZaE1nXnQxYAg=","GATEWAY_URL":"a39SA2AMYwRTBGsGYwtWA39zVk90ImAHfHB4B3Yid1h8c2hAYBx0BmtjdE9gDHBMfAVgQGMyc15/c3BAYwtgT3xzeAd2IWNdfE1nW2MLb1hoXVVaYDF8Qg==","GATEWAY_SLS_URL":"VG9WTXQyc1hrY2tOXT58A39jZE9jDGNef2NWB2Acc198cHwHYBx0QmtdeEBjMndYfE14QHcyZ1l/c2BPYFRgAH9zeAdjC2wAfF1zWnQLbEJoWn9fdjF8BQ==","FEEDS_URL":"fAR8AloIVgVrWgRcdiFwA3xga1p0HGBNfGB8QGAyZ198c1ZPYAxzXn9wZE90ImQBfE1SB3QydE1/c1oHdyFgAGtge1t0DGwBfE14B2BUb1h/c2BOd1RsT2hdZE52Mn9cfF18BXQLbE1oYGtbYDFzXnxjdAo=","RESIZER_KEY":"aE1ZRFhVZwBVf0FcWiFCA39jUgR0HHAFfHNaBGAcZE98WmhOYDJ/XHxjaEB3HHtcf3NaTWMyYAVrXWRPdAtsAHxNeE93DG9ca2B4TnYyZ11rY2RNdjFgBWtgeE12IWxPa2BgT3cBCAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"UFoIAXQhBAZVWmddWzFkA39gaAd2ImRMf01wQHcMZEJ/cHQGYAxgAH9zeE52InhN","TWITTER_API_TOKEN":"UGBdWV0yWUVoBHQDYyJaT3xNe190VHBMa3NkTmMxcEJ/XXQDdxxwQnxdfAJjMl5Mf018BncMb1l+Y3dfdAtvXGhdd190DFZMa1pnXmMLcARoXXQEdAtnWXxjdAJ0IlFZfGNwTWMyf1hoY2hPYzFjWWhgZANgDGBCa1pkA2AcXVhoTXtbdzJwTXxgZE5jMX9cfmBkAnQydEJ8cHxPYzF4AGhaf110MndffAV4BWMyXk18BWRAYFR/WWtzVgNgVG9YfnBgT3Yyd1lrYGtdYwtkTWtgZ1pgMmxNf013X2BUeABoBWtbYwt/WHxaaE1jMnwEfAVrW2MiZ1loBWtaYwt/X2hgaAV0MmNef11dXWMMb198YGNfdjF7X3xNdE1gHH9faGBgTnYye15oYH9aYyFjXGhgYARjIXtff1AMCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"UllBR1giWUFVf3gEYyJaTWhNd1p0IXwFf113W3QieEJrc3AEdzFsTX9jd1t0MnBMfmN0TXciUVlrXXBOYwt8BXxjZ190VHhCfGBnXXQLYAZ8c39adFRgT35ge110HFZPaFpoT2MyY1lrcHdfYwxkT3xwaAZgDF5CaAVrXWMxf1hrcGgFdwxdWXxaYAR0DFlda3B8A2MybEx8Y3xPYBxSAHxQDAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"VFlBBnYyZExrTWhOYzFgA39NfAZjImQEfGN4B2Ayc158c3gEYyJsTH9jdE13MnwHf2NWTmAMbAV/Y2gGdDJjXH9aaAVgHGRPf2B0TWAMeAB8TXxAdwxwBn9dd1t0MmAEf3BjW3QLYE18Y3NbdAx3X3xzZAVjDG9Ya1pgBmMMYAdrY2ddYyJkBXxgZ1tgC3ABf3BoB2Mic11/cHgFdDFvWXwFdE12InAFa3NkBnQLfAF/c3BPYDF/WH5zd1x0VGdYaAVjXHQyfAVoXWtadDJSTWtzf150IlIBa114TmAxfAB8cGNddiJZXGhjf15jMWwAf2N0A3dUZE9rY3NbdCF7X2twfAJgDFIBaGN/XnQLb1hrXXtfYyFwBmtdUk9jC2QBfnBnW3QcXgFoTXgDdiJZXWtda11jMXAEfmB7XXcxc19rc2NbdDF8T2twfAN2MlIBa2NgA2MLZ19+Y11bdzJSAGtzcAJ0HGxNf110BnQifEJ/cHhAdDJ8BX9jZAZgMXwHa2NSB2AyUVx8WmQGdAx7WWtaZE50HGdcaF1kQGAycAVoXXQGdCFgT3xNVkB3MWBMfE1aB3cMZABoXXRPdzF8BGhaaEB0HGNfa2B7WnQcdAB/XWQCdzJkQmtdZARgHG9ca2B4T3QhZE18WnhAdAtwAGhjc19gC3hPaGB3X3QyY1h8YGdbdiF7WWtdY153MlJNfnB4T2MyUkJ/c2NddDFjXGtzc1t2IXgEfmNnX3QxcE98TWQCYAtwQmtaf113VHwBa3N3XmMMY19+c3daYzFwTGtdcAN2IWdda3NjXmAxfAZrc2NfdiFwB35zc153MlJNaGN3XHQLfExrY1VfYwxeB35gf1t3MmdeaGNkA3QxY11+c3wDYFR4QmgFaAJ3HFJNaE10AnYiUk1rYGNedDFnXmtjWV13VHBCfmBgBWAMd1l/c1JNdwx0Bn9zaE9gHGBCf3NoT3YydAd/XVZNdiJkTXxaeAd3ImRMfGNgT3YifAB8cGhAdxxkBX9dVgRjC2BCf3N8BGAcfAV8Y2hAdwx8AHxzcAVgMmABf1p0BncMYExoWmNaYwx7XGtdaEBjMndZf11SBmMMbAR8BXdfdxxnXGtdf11gMWBNa118QHYiWVhoWngCdAxwAX8FfAJ0VHtZaE1/W2Mhe1xoTXQDdiJeTX9jWVp3MXAFaF1kT2MhY15rcHdedCJ8AH5jZ153C39ea11kA3QMXk98Y1lcYzFkTWhNf11gDFlZaGB3X2MhYAFoYH9ed1RwQmgFa1tjIXwAa2BjXHYyZARoY39eYFRwAWtgd11jIXtcaGN7XGALf1x+c2dfYyFkBmhgY1p0Mllea2B3XmMMXgdrcHtcdiFvXH5gaANjIX9Za11jWnQLc118c3RNdCJ4QnxdeE1gHGQFf11STmMiUVx/TXxAdwx7WX9ddEBjDHhNf01WBmMyUV58TXNeYBxwB3xgdE1jDHNcfGB0QHQxc15/c2RAdwx7X2haYAVgMnBPa11oT3cMf198BWgHdCJvX39za1p0C39eaF17XWMidAZrcGdbdiJ8AX9jf19gVHAHaE1zX3QLc15rY2dcd1RsTXxwfEB2MXNZf3B8BHYhYARoWmAHdwtgTGtdf1tjMWwBa3N7WmBUf11+c3dbYDJZXn9weE92MWAHfHNnW3cLbE9oXXNfYDFwTGtgd1pjIXABa11nX3RUZAdrY3NcdBxgB35wZAJgMWxMa2BrXnRUe15rXXgCYDF/WGtwd1p0Il4BfnBkA3QLc11oXV1fdiF8B2hNZAJ2IX9fa3BrW3QxcAB+c3gCYyJdX2tzXV93VGQBa3NnXGAxZEJoWmdbdzJgQn9jYEB3HHdYf01aQHQidAF8XVleYDJ0AX9dZ1t3MnQHfwVkQGMMcEJ8WnxOd1RsAWhdWgR2IXxPa2NgBnYib19rY2dbdxxwBnxdfEB3ImNZaF1nX3Qyd19/c3wHdzJkQmtjd1xjDHRMfHB/X3YxfAF/YGBAdCFzXGhjXVp3DHAEa113W2Acd1h/XV1eYwxeB2taY152IXwBaE1ZW2Mye118Y2dadiJWT2hjZAJ3IWQHaF10BHdUeAZoTVlbdzFgTGtzWgN3HFIBfwVjX2AMUgFoXVVbdzJwQmtgf15jMXhCfmB/XnQcWV5oY2tfYBxSBmtgf1tgC39ca3NZXXcLYExoYHgDdwtkQmtaZ1x0IXhMa11jXXQMWV5oXXADYwt/WWtjY112MWRNfmN/XmMxeExrcHhAdCF8T2tgfAN0VGQGaFpjXHchYARrWmtfYDF7XWhdYARgHGRCf3NWBncyb19/TXgFdAx/WHxzUkB0InAAfFpoQHcyb15/Y3RAdiJvXX9zcEBjMnwFfE1oTXcMcAV/Y39edBxkAHxjfAR2Im9dfHBgT3QhY15rWndaYDFwTH9af190MW9Zf11kB3cLb11rYGdbdDJwBHxgf150C3wAaGB7WmAcZE1/c3BPdwtvXmtjc1xjC2wAaFpkB3YiWV1oTXwHdFR/XWtdXV1jMnAHfE1ZW3Qhc19/XXgDdyFjWH5zWgJ0IXhPa1pjXXQxb11rWndfdyF8Qn5zWVx3VHNcfnBgQHRUZ1hrXXtbdDFkBmtjd1p3HF1Ya2NoA2ALbExrYHdadAt/WWhNXVx0MmBPa110AnYhZAdrYHQDd1R8QmhdY153C3BMaAV7WmAcWVh+cH9ediFsAH5jcANjC2defmNkAmMiWVlrXWdcdwtzXmhNXVxgDFlcfHNkTWAyVk18Y2QFYBxnWH9zdAVjDHQEf2N0BnQMY1x/BXxNdxx0BHwFYAd3IlFef01gTmMiUV18cGhNYyJzXWtjVkB3InAAaGB4BWMLf19rY3AEYwt/X3xzeE93DHwEf2N7XHQxcARoY39fdFRsBmhja15jIWwGa1p/W3cMd1x8cGQHdyFwT2hjaEB0MmdffmBnW3cxeAFrYGRAdwx3WX9zWV93IX9ca118A3ciUgFoBWhNdxx8BWtzc1p0VHNeaGNwB3YxZE9/cGgHYwtkB2hjZ1x3MXhPa1pnWmMhcEJoXX9fdCJdWGtaZ1t3MXtYa2B7Xncxf1lrY3gCdiFvX2gFY192Ml5NaE13XXcLeE9+Y1lcdjFnXX5jZAJjMWRMaF1aAmMxZABrc3tediFnWWhdWVx0MX9Za11rX3QxZ19rc2dcdDFnXGhdd1p0MlJNfnNVWmMMc1l8XXgEdAx0BXxzYAZjDHtefGNkQHYicEJ/BWRAYAxRXn9zcAZjMnddfF1gTXccfAR8WmhAdiJkBn9adEB0Imddf2NwQHccd118BXRAYAtvX2hda150C3AAfGB0BXYxf118TXBAYAtsAXxdY1pjMl4BaF1oBmAxeAV/Y3wGdxx7XmgFfE92MWABfE1SAncyZ1l+c3tdYBxnWX5jZ110DHQAaE1dWnQic19/cHdfdiFwTGtjUgZ0ImxCa3NZXGMLeExrc2BAYDJSAX9NVgN3HHAAf3BrXnQLZ19rcGtcYAt7WGtjf190IXxNaGBnXnchYAZrWmRNYDFkBWhdVV53MWdefmB/WmALcE1oWngCYwtzWWgFf1xjIXBNa2N0AmMLcAVoYHdcdDFkQmtzeANgC3BMa3B4QHQhc1lrcGNcdDFnWH5wa110MWAHfnN7XHQxc19+c1pPdAxwT39jYAR3In9YfGN8TnciZAd8TWRPdjJ8THxzWVpjIlFdf3NWB3QyY1h/Y2tedDJ8BX8FYE50MW9ffHN4BXcyZE9oY3tadwxsT39jYEBgHHQFfGNSTndUYAR/c3RPdCFwAGtdaAdjMmRMa2N/WnQhbEx8BXxOdCJsB2hje150C2xPaF1VXnQcYE9rWmtbYyFkTGhNa190DGBMaGN/WmAyWVx/c3dbYDFgT2taYE93IWdZfmBoA3QyXgd8TWQDYwt8B2tga1t3VHhCa11dXGMMWV5oXXdfdFRsAX5wfAd0C3NZaGNrW2AxeE9rc2NadjFgBX9aY1tjMWAEfnNjWnchZ11oXX9edCFsT2tgY1t3MXAAaAVjXHQxbE9rcGtbYAt4BGhNf110MWRCa11rWnQxZAV+YHQDdDJdX2gFf193MX9cfmNrW3dUfAdrY39ed1RjX39jeE50InwHfAVgB2Mid1h/XXAHYzJ8T3xdfAd3HGNYf3NwQHccfAF8cGROdxxkT2hddAdgHGRCf3N3X3cMeAFrYHxPdCJzXnxzYAV0IXNYf3N8QGMMbE9/c2tadwx0QnxdVVt3C2BCaF1aB2AcbABrYGNedDJgBHxjWk9gC29ffGB0QGAcYAR/Y3AGYzF7XH9weAZ3VGAEaE1nWncid158XWACdyF/WH5gY1x0VHAHf3NnXHQMcAZoTVlbYAtgQmhjfARjMlJCaE1rXnRUbEJrY1lfd1R8Qmtjf1t0Ml1Zf3N/WnYhb15oYHdfYDFnWGhjZ1xjC2BNa3NjX2BUbE1+YHtedxxdXGtjfE92MXABa2NoAmAxY1h+YGdbYFRvXWtjd1tgVG9Za3NrXHYhZABoY3dfdiJnWX5zfANjC2dfa2B3XHdUZ1hrcGdbdiF8AGhdVVp0DGBCf01aTmAyZE98TVZNdCJ/XXxNaAd0MnRCfFp0QGMic118Y3NeYDJsBnxjYEB0MW9YfGB8TXQLfEJ/Y1leYFRjXH9adAd3DHdca2BoT2ALbE1rY1IGYyFwAWhjY1tgDHBMf2NZW3Yid1l8cHtcdiFgBn9gZEBjImdYa1p3XnciZAR8YH9bYyJ0B2tje1t0HFlcaGNWAnQxYEx+YGgCdDFkTXxjY1x3HHQBa1pkB3chc1h+YGBPYwxdWH5ja1pjIWAAaE1zW3Yif1h+c11edCJSAWtwd1pgHF5Ca1p/XHcMc15rWntddAt8Qmhaf190IXwFa2NrX3chc11rc2dedwtkAWtwY1tjMWwBfmN/WncLYE9oYGADdxxSB35gZ113C29ca11VW2MiXgR+c2tcdyFvWWhgd1t0HF5NaE1SAmALbE9rcH9cYzF/XmtjWVp0MXwAfmN0QHYieEJ8BWQEYBxgTH9dYE1jImwAf11gQGAceAd8c3hPdBx4AX8FdAR3MmRMfGN4BXQLf118XXxAYwxwAHxdfE9gHGNZaF1dXnYieE1/WngFYyFgAXxjd1t2MnAAfGB4QHQcYE9oYHRNYFRzX2hjf1pjC3tea2B3W2MLbAZ/Y1YHdAxgB3xzfAZjMl5Na1prXHQhb15rYHtaYzF8BmhgZAR0HHNfaGNnXmALbAd8Y1lbdDFkAXxdfAd0HFlYaGNVX3cMWVx+Y39dYwt4AHxdc113IXwGaGBjX2Mxc11rXVoDdDFvXWtaZ1xgC3wBaF1ZXHchfEJ/c2ACYyFzX2hjeAJ2IXxNaGBrX2AcWV1+Y2tadBxZXGtgf1x0MWxPa2NdW3YxZ11oTWdddBxeT2tzUgN0C2NffGNzXGAxbAB+Y1VcdwtwBn5geAJ2MlJNa2B3W3YhfE9/TVIHYBx/XX9jaAV0DHdYfGB8BWMib19/XXQGYDJ3XX9NaE50MlFYfGB0QHQyc11/TWQFYAxwT3xjf15gMmdcfAV7W3Yyf11rWmQHdjJnXGhja190IWBMaF1wBnYyd1hoTWRPdDJwTHxdeAdgDGAEf11ZWnYiVk9oY1ZPYDFsTGtad1x3HHdZaFpoBWMxcAFrY3tfYAt8BWtdYEBjDHQFf3NgQGALcARoY39edCFwBn5zcAJjDHABfGBoQHQxeE9oBXgCdDJdWX5gZ1t0IllffnN0TWMLb15oXV1bdFRnXn9jYAJjMlldaE10AnccXgFrY1VbYzJ0B2twe110IXAHfmNkAnQxcAB+Y3QHdiF4TGhje1xjIXNeaF1jWndUbABoWmdeYzJdXn5zc1x3MXNfaAVnXWMhbEJ+cGdadjJSBGtwZAN0C2dfa3N7W3YyXk1+Y3QCYyJnXH9jZAZ3In9efFp4BHYyf158XXhNdBx4TXxweAd3HH9df11aTWAyb158WngGdAx8BH9zd1p3Imddf3B8BWMMYEx8XXwGdwxjWX9jUkBgDHAGfHNWQHcMVgR/YHgGYyJgT39jdAZ2IngHfE18TXcyfEx8XWgK","BLUECONIC_ENDPOINT":"fHN3QGMuXU18WlUHXDJdWn5dYAR3MWBNa11jX3cidEJ8XWdddDJ8TWhNc1tgDFJNaE1ST3QiUVh8XXQEYwxeQnxae19jMnRPfmBrX3QiVkxrc2hPYDJ3WGtwZAN3IlFYa3YMCg==","BLUECONIC_STORE_ID":"U11jRHQifwBUb3QGYBxaQmtdZ150IWxCf2NkBHRUcAVrXXdadCFsTX9jZE13MX9ZaGNST3ccdE9oY3ADdyJsBX9NdEB0MlIGaE17XHdUZAZrc3gDdAt4T3xdY150VGxMfGNoBXRUe1xrWntfdAt4CA==","BLUECONIC_KEY":"UwVJTWALZwBTWWdHXRxaTWtjcE10InRCa3NgTnQifEJ8c3df","BLUECONIC_SECRET":"U1pFWmMId1p/b2dPdjJaT2hjf150DGRNfGN0BnQxeAV8c2NbdAxWBXxNeE5jMXAFaGN8QHQMdEJoTWNbYwt4T39NY150Mm9ZfHBoB2MxfExoTXwCYAxwT35zZE13MXNZf2NzXQ==","AMP_AUTH_BASE_URL":"VWNjXWAIe1l8Wn9NdjJaTWtgeAd0MXxCf2NzXHQyXgV8TXAHdyJWBH9gaAd3IWxMfGNkBmMMVk1rY2BAdzJvWHxNYAd0VGRCaGBkAnQyWVhoY3dbYDJ/WWhNeAVgDHxPfAV0T2MyUVl8YGQFYzJ/XWtje1t0MnNdfHBnW3Yxe198Wmtf","AUTH0_DOMAIN":"VH93XGNVZAV/c1ladiJaTX9ddAd0ImwFfmNnXHcyeAVrY2QEdDJdXGhdc1p0Im9ZfGN0T3QiXgV8Y2ADdyJ0CA==","AUTH0_CLIENTID":"fAUBB1shBAFoWn9eXVVaA39geE93HHRNfE1WQGAyf1l8cHwGYFRgTXxdaE9gDGBPf3B0QGAMYE98TVVadDJ0THxzYE1jImdZfGNWBHchY11oXWhPYAx7XmtaaAZgHHBMfHNgQHQBCAg=","PIANO_ID":"VHBZBnY+ZwZUcAQEYDJaT2hjc1p0HGwEfmN8B3QyXk1rc3NddCJSTGt2DAo=","MIXED_CONTENT":"Un9kBF1VWgFSBHQHYxxaTWtjdEB3MmAEfmNjW3cybEJ/XXBPdyF4QmhNcAJ0IlZNfmBoTXQiWVxoY3BPdyJWBWhdd113IXwFaFp4TmMLbEJ8c3AGdBxgTGhdUgdjDHtZfHBkT2ALeAg=","VIAFOURA_SITE_UUID":"VWBFXnchAERob2MDdAh8A3xjfAZjDGAFfHBgQGAMdE1/YGAHYyJwBH8FdAdgHHgEa2BgTncMVkJ8WmROdDJgB3xNdE10ImQAfAV0TXcifE98XVoFdCJ8T3xdXVt0DHxCfFp8BXQMfE18XVpNYzJ7XQ==","GOOGLE_CLIENT_ID":"U3NnB2A+WURrf3wCdiFWA3xzeAZ0InAHf3BoBmMydAV8cGBAYwxnX39jZEBjIWNZfHB7WncxYEJ8cHRPdzJwAHxwYAd3IlFff2NdW3dUf15rWmtbdAx7WWtgfE52MWwAf11ZXnQyeAR8TWgFdCFjX3xzf1pgVGBNa2B3WmAMY19oY3dadDJ0AX5jd1pgC3hCa2NrXXcydE9rc3gFYwxgTWhNZ11gHGAAfHNVXHQyc11oTXRPdiJ0Bn9zdAdjDHAFfGB4B2AxZE98Y2hAdyJwBg==","AUTH0_BASE_URL":"fE1kTVsLYARVY3daWAxaTWtdZE53MWRCf010A3QiXkJ8Y2NcdDJSTX5jcAd3Ml4GfwVnXWMycEJrYGtadyJZWX9NdAZ3DHdcfmNSTnQMZE1+Y2NfdBx4Bn9wZ1pjC39dfwV0T2AyZ1loZgwK","CHARTBEAT_DOMAIN":"UE1VR1shbwN/f1VHWgxaQn9jZE50IXwFfF1jWnQxZAVrY3QDdDJRWHxjd113InQI","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"Ulp4Bncuf1xVf2tEYyJaTH9Ne110IlJCa2NSA3QcdEx/Y2AGdFRwQmhNf10=","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"UAVdBFsLAERoYEFfWwsNA3wFaE50MnwHfE1WBHQieAd/Y3BNdjJ7WXwFeAo=","SF_CLIENT_SECRET":"fHAEWVhURgdVBWgDXCEFAX5dUk53MXBMf3NkT3QhZEJoTWNbdzFwBn9df190DFJCf11nW3cydE9/Y3tedFR8B35jfAZ0DGBNfHN7W3QMbAZ8Y1VddCFsQn9Nf113ImQHf2N4BHQcYARrXXgFdCJkB2hNcAZ0IlZCfE18T3QcbAdoY3dcdCJdXH9jc150IWQEaE1kBnQifEJoY3dcYwx4BX9jd1x0MWwFf01zWnQyVgV+Y11edCJ7WXxddAc=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"a1prT10+c0xUWl1bWBxaT39de110IlJNf01SBHQyYEx8c39edCJWTGhjcE10VHwEfmN8A3QLZEx/Y3dadAx0Qn9jcAJ0MWxMa1poBWMLb1h+Y3NfdDF8T39dZAR0IlJCfE18AnQiVkJoY3hNYyJ0BGtaZ1t0MmBPf2YMCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"f2NzTmAMfwVQWllPWDFsA38FaAZ3IngBfHNwBHQidAd8cGRNYAxwBHxwdE10MlYBfFpkTnYye1x/Y3RNdwx8BnxjZE90Mn9ca2BgBmMMY1l8c39bdBxgTXxaeAZ2IndcfGNgTXcMcE1oWnwGdyFkTHxdc153MnQFfE1gCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"fFpJR1sLZ1xoBH9bWlReA3xzVk90InwEfHB4BnQccEx8WnhAYAx4BHxzZAZ3Imddf3N0TmMiYAZ8YGBPdzFjXQ==","SOPHI_HOSTNAME":"aGN0A3YyZEJSWggHdyFCA3xwaAZ3ImNdfGNST2MiYAZ8c1ZAdCJ3XWhdUk9gDHAHaF1gB3cyZAdoXXQK","HTL_SCRIPT":"aFp3WFwLTVtVWWtZdz5sA3xjeEB0HGQGfGBkTmMyd158c2hAYDJwBXxjVkBjMnAGfF10BmMydAF8YGtbdBxkTWtdZE93Indfa11nW2ALYAdrYGBAdDJ/XXxNaAdgDHhPa2BnXnYhbAd8XWNbdiFgBnxdf1pgVG9Ya2NoTnQMf11/Y2tcdxx4TWhNd112IWBM","LIVEBLOG_WS_SERVER":"VV1nX1sLZwBUb3QDXSFaA3xjVgZ0InRPf3NwB2Mic1l8c3xPYzJkB2tdUk9jInRNaF1wQGAccAB8Y1ZAdiJ0B2tdaAd3HHtcf2NSB3YybAZrY11aYwtjXQ==","SOPHI_SCRIPT":"UH9aQHcub15Tb3BOWDJaTX5zd150MWxCa3N0TnQMdAR8Y2NcdCFgTGhNZE50VHwEa11wT3QiVk1+c3dddCF/XGhaZEBjMmRPfF1zWmALYEJ+cGtdYzFnWHxNVV1jMl5Ma1pkA2AyUVxoWmQHYwtkT39Nf1xgC2dZf11/XGMMf11/Y1oHdDJ/X39jf15jMWNdf2BoQHQcbEx/c1pPdjFnXmhgfANgHH9ZaEAMCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"aG9BR1wxRV9TY11EdwxWA3xjcE93MnNdfGNoB2AccAF8c3wGdwx0AX9zZAd0HHAAf3NaT3QydAF8YGRPdDJwBH9zZ1tgHHde","_id":"b7e0b6609e330343dcd51478cb1fcc93feea890a8f74537c1aaba6bb7604d7ba"}