One year of inspections at Doylestown Hospital: November 2024 - October 2025

The hospital was not cited for any safety violations in the one-year period.
Doylestown Hospital was not cited by the Pennsylvania Department of Health for any safety violations between November 2024 and October of this year.
Here’s a look at the publicly available details:
Nov. 6, 2024: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance. Complaint details are not made public when inspectors determine it was unfounded.
Nov. 14: Inspectors followed up on an October 2024 complaint and found the hospital was in compliance. The hospital had been cited for not following protocol for admitting mental health patients.
Nov. 20: Inspectors followed up on a July 2024 complaint and found the hospital was in compliance. The hospital had been cited for not following protocol for identifying patients prior to surgery.
Jan. 10, 2025: Inspectors visited for a special monitoring survey and found the hospital was in compliance.
July 24: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance.
