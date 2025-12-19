Skip to content
One year of inspections at Fox Chase Cancer Center: November 2024 - October 2025

The Philadelphia cancer center was not cited for any safety violations in the one-year period.

Fox Chase Cancer Center is located in Philadelphia.
Fox Chase Cancer Center was not cited by the Pennsylvania Department of Health for any safety violations between November 2024 and October of this year.

Here’s a look at the publicly available details:

  1. Feb. 21, 2025: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance. Complaint details are not made public when inspectors determine it was unfounded.

  2. March 17: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance.

  3. April 15: The Joint Commission, a nonprofit hospital accreditation agency, renewed the hospital’s accreditation, effective January 2025, for 36 months.