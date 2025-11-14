Skip to content
One year of inspections at Holy Redeemer Hospital: September 2024 - August 2025

The hospital was not cited for any safety violations in the one-year period.

Holy Redeemer Hospital is located in Meadowbrook.
Anton Klusener/ Staff illustration/ Getty Images

Holy Redeemer Hospital was not cited by the Pennsylvania Department of Health for any safety violations between September 2024 and August of this year.

Here’s a look at the publicly available details:

  1. Sept. 10, 2024: Inspectors visited for a mental health monitoring survey and found the hospital was in compliance.

  2. Nov. 26: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance. Complaint details are not made public when inspectors determine it was unfounded.

  3. March 25, 2025: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance. Complaint details are not made public when inspectors determine it was unfounded.

  4. Aug. 19: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance. Complaint details are not made public when inspectors determine it was unfounded.

  5. Aug. 28: Inspectors visited for a mental health monitoring survey and found the hospital was in compliance.