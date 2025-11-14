One year of inspections at Holy Redeemer Hospital: September 2024 - August 2025

Skip to content
The hospital was not cited for any safety violations in the one-year period.
Holy Redeemer Hospital was not cited by the Pennsylvania Department of Health for any safety violations between September 2024 and August of this year.
Here’s a look at the publicly available details:
Sept. 10, 2024: Inspectors visited for a mental health monitoring survey and found the hospital was in compliance.
Nov. 26: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance. Complaint details are not made public when inspectors determine it was unfounded.
March 25, 2025: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance. Complaint details are not made public when inspectors determine it was unfounded.
Aug. 19: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance. Complaint details are not made public when inspectors determine it was unfounded.
Aug. 28: Inspectors visited for a mental health monitoring survey and found the hospital was in compliance.
