Skip to content
Health

One year of inspections at Kensington Hospital: December 2024 — November 2025

The hospital was not cited for any safety violations in the one-year period.

Kensington Hospital was not cited for any safety violations between December 2024 and November of last year.
Kensington Hospital was not cited for any safety violations between December 2024 and November of last year. Read moreAnton Klusener/ Staff illustration/ Getty Images

Pennsylvania Department of Health did not conduct any investigations of potential safety violations at Kensington Hospital between December 2024 and November of last year.