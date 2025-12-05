One year of inspections at Riddle Hospital: November 2024 - October 2025

Skip to content
The Media-based hospital was cited for failing to properly monitor a patient's vital signs in the emergency department in June.
Riddle Hospital is owned by Main Line Health. Read more Anton Klusener/ Staff illustration/ Getty Images Riddle Hospital was cited by the Pennsylvania Department of Health for failing to properly monitor a patient’s vital signs in the emergency department earlier this year.
The incident was among six times inspectors visited the Media hospital, which is owned by
Main Line Health, to investigate potential safety problems.
Here’s a look at the publicly available details:
Jan. 10, 2025: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance. Complaint details are not made public when inspectors determine it was unfounded.
June 30: Inspectors cited the hospital for failing to properly monitor a patient’s vital signs while waiting for care in the emergency department. Inspectors found that a patient was evaluated in the emergency department as a triage level 3, meaning their vital signs should be checked every four hours. Records show the patient’s vital signs were documented at 12:40 a.m., and not again until almost seven hours later. Administrators reviewed the hospital’s emergency triage policies and retrained staff.
Aug. 13: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance.
Sept. 15: Inspectors came to investigate a complaint but found the hospital was in compliance.
Sept. 18: Inspectors visited for a special monitoring survey and found the hospital was in compliance.
Sept. 18: Inspectors followed up on the June citation regarding vital sign monitoring and found the hospital was in compliance.
{"ENV":"Un9dAncub11/cF1DY1RCA3xjUk9gHHddf3B8Cg==","CONTENT_BASE_PROD":"UF1oBVoMYwF/BQQCYAtCA3xzYAZ0HGAFf2B8QHQycAd/c3hPYzJ0TXxzWk93MnABfGNZXnQMdE1oXVJAYDJ0TXxjdEB0DGAAf2N7W2MLf1l/cHwHYwxWT3xdeAR3VG9da2NdWncLYAY=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"fE13BXc+Z0FoBQEGYAtsA39zZAZ2InRNf3N0BHQiYE18WnRPdwxjXHxwaE92ImRNfGNSB3YyZAV8XXxOdjJ4BHxzd193HHxNfAVkBmMyZE18YHwEdjFvXnxdVk5gMntef2NZW2MydE1/Y39fdAx0B38FZ1p0DHAHa2N8QHQiZE98c39bdxxWT39je1p0HGRMa114QHcic1h8c1oEYwxzWHxgYAZgC39Ya2N7XnQxbAFrXXdadDFvWWhdWk93InNeaFprXnQMf19/cGNaYDFvXg==","GRAPHQL_KEY":"fHN3QXRVWUJ/TX9OWj5zBH5dUk53IlJMfmNrXXcLY1h/c2tadyJgT2hNfAN3IXBMfnN0T2AMdE9/BXhNdAx8Qn5geE13InhPaE13X3QxfE1rcHhOdzJ/WGtjYE13IW9YfGNnXXcxbAg=","GATEWAY_URL":"UFpnA3Qhe0BSXVlHWDJaBX9dcE50MmwEfmN3W3QyZE1oXWBOdDF/WWtjdAV0MnhPfF1wBXQxeE1oXXADYAxkTWtzZAdjMmxPfwVoTWAMXVloBWgFYwxWCA==","GATEWAY_SLS_URL":"UnB7B1wie0R8WUFfdwh4A39gfEB3MnNdfGN0B2MycEJ/YHhAdCJwT2hddEBjDHQHfF1WB3QMdAZ/c2hPdCF/WXxwZAZgVH9dfF13WmALY11rWntbdCF8Bw==","FEEDS_URL":"fn9dRHchRV1/WXACW1ReA3xjY1p2MnQFf2B0T3cccAB/Y1ZAdzJkQnxjWk92ImRPfAVgT3ciZAZ/Y2BPdDF8AGtdZ15jDHtYfAV0B3dUbAR8Y3QFdDFjWWtjcAR2MngEfwVkTXcxbABoY2NbdCFsAX9jUgo=","RESIZER_KEY":"f1oEBnQxcwRVc2NHWhxgA3xzeE53Mndef2N8BXYyZ1h8WmgFdyJ8B3xjZAZjMm9ZfGBoTnccd1lrY3BPYzFsAH8FfE9gDGwBaF14BGAcc19rWnwFdFRsTWtjUk12IX9ea2NwT3c3CAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"f39SBncuUQVVTXsFXRxWA3xzdAZ0Indef01gT2AcZE9/cHhAYBxnX39jVgRgDG9Y","TWITTER_API_TOKEN":"a1p8B3QhfAFSWmtddFRsA3wFfE50ImwAf11WQHYxf1x8Y1JAYwx/XX9jZE13C2AHfF18BHcib1hrY3gHdDJ/X2tjZE9jIlFefF1zW2AxY19/Y2gHYzJ/X2hjVgZ0HHQEa2B4BnYxYE9rY1pNYAt8T2hdXVpgC3wEfGNdW3dUeExoY1ZNYyJ3WXxge153MXNda2N/Xncyd1x8cGtddzFzXWhNY110HHBCfnNrXmMxY1h/c3taYAt7XWtaeAN0C3hCa1pjXXQcWV9oWndad1RzX3xwe1pgVG9ff3BgT2MLZ1xoTVVfYzFwTGtdXV9gVGAEfHB/WnciUgVrWntfdDFvX35jVV9jDHBCfmB7XHdUbABoTXQCdiF4TGhNdE92MllYfmBjXXcyXkxoTXddYDF7X2hdd1x3MWRPaAV8Cg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"UAReTVgLWUJTYFlBdzJeA3xzZE9jDGBNf3NgB2Myc1l8Y2BPYyJ0Bn9zYAZ3MnRCfAV0B3YicAVrYHhAdwtgBXxgZAZ0MlFcf3N7W2Mye19/BXRNdiJ8T3wFe1t3DHtcfF1rXmMxfARrYGdbdjFzXXxaZ1tjMW9ZfHNnW3cLb1loY3dfdxx7XWtdZAJ0InhNa11/XGBUbAB8TXxNdxxeBH5jeAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"VWBZX1gLQUV+c38HYxxaBmhNY1p3MnAFfGN0BncibARrc1IDdAxkBHxNeAZ0HGQFfE18B3QcbEJoXWdedCFsTGtzfAJ3MngEf014QHQMXkxrc2QFdDF8B3xwaE50ImRCaGBnWmMyYEJ8cGhNdDJ0Qn9zaAN0DFlYa3N3XXQhe1l8YHxOdzJgQmtwdAVgMnxCa110A3QiUk1/Y3xOYwxwT39ze153MmwAfE13WmMxfEJ/TXQGYzJdXn5gY1xjIngBa11aA3QMY1l+cHhAYyF/Xn9gZ11jInNYa2NSBGMMdEJ8BWNfYyJRWGtaZ1xjDGRCaAVjXXYhY1x/WmdbYyJzXmgFf19jIWdYaFp7W2Ayd1h+cGteYAxvWWhjdEBgHGNef1p7XGAcc19oTVYFdjF/WX8Ff11gMXABfmBgT2MLbAFoWntfYzF7Xn5gf1p2IXNYf3NdXGAcVgF/WngEYyJnXmhgfAR0DHhPf3NgQHQLZAR8c3RPdFRwQn9jZAVgDFFYf3N3XnRUeEx8TWQFdAtjWWtdf1p3IXNcfF1jXXQyZ1h8XXNfYzJWT39NdAdjDHAGf3NjXXQiWVl/c3AEYzF/WWhNc113Mn9YfnB4T3chbEx+cHwFdCJRWGhje150HHtZf2N3XXYyeAd8XXBNYwxRWXxgaE9gHGNYf1poA3cyeAV8BXRPYBx3WX9aaAJjIWdefnN0TWMhZE1rXV1dYAtnXmtgaAZgHGNff3BoB2MLfE9+YHwHYDFzXWhgYAVgMmNea2B0TnQiZ15rWnQEYDF7WGtjVgJgVH9ef1p4BmAyY198cGteYwxZXmhaZ192ImdZfwVgQGAyf1h/YHgHdiJZX2tgeAN3IlFYfGB8TWALbAB8TVZPYyF/XmtdVgJjInNfa3NaAnYyf1xoBWgFYyJ3WWgFYARgDHABfGNrX3QiXkJ8Y3wFdyJkTWhNdAN3MWwEf01zX3chfAd8XVIDdDJkT35jd190MnBNaF10BXRUcAVrc2BPdCJeT2hdfANjMWxNf3N4B3QLcE1oY2AHdwx0QnxjfAd0Ml5PfHNkQHQhY1l/cGhNdwxvXGtdcEB0MXhMaF1wTXQcbE9/BWtfdDJ3XWtjXV1jMW9Za2NwA2BUY1lrYH9fdDJkTHxNWgJ2Ml1efFpoQGAcZ15oBWBAYFRsQnxga15gMXNcf3NzXWMxb15/YHROdFRnX39aZAJjMm9daGNWBGMiYE1oYH9bYBx7Xn5wYAdgVHtYfwV0BGALe1lrYGROYAx3X3xaaAVgMllYfE1WAnciWV18WndaYwxZXWtwfEBgVG9cfFp/X2AyVgF/cHdfdjJzXWtweE5gHFFZa2B4QHYiUV9+c1oGYwxzXmtaYANgMXtdaGB0T2AyYEJrXXhNdxx8B39zUk90MlZMfHN4TnQLeExoXXADdBx8THxNYAV0HHRMf113WnQMVk9/WmRAdyFsTX9daE53MnxNf3N0TWMycE1+Y2QGdBxzWXxzfE93IWNdfHN0A3QccE9rXXRPdBxeTWtga1tjMn9cfnNdXnQyb198BWQEdBxgQmhaaE5jC29fa2B3XWAxe1h/cGAGYwtgTWtjd1xjC2RNfE14TWALc1x+c3BAYzJ3WXwFa11jMntfa3B3W2MyVgFoWntbYyFsTWtjcAJjMXxNa2BoBWMxZ1l8cHQFYDJ7WH5gd11jMW9YfnB0BGAcb1h8YH9adzJWAX5gY11jDH9daAVkAmAcWVhrc1leYDF4AH8Fa19jIl1eaF1aQGMMZ1loYHQEYAxdXn9aY19jC3AAfFp4TmMxYAFrcH9fYyJnXn8Fd152MXAAaAVjXnYhY1hrWntadzJsQn5zZ1t0InhMf3NgAnQibE9oYGgFdzJkT39aZAN3MXxMf2NkTncibEx8XX9fYwxdWX5ze1xjMX9ZfnNwBHcMb1x8BWgFdCFwTGhNdAJ0Im9ZaFpoA3QifAVrc2AHdzJzWXwFYEB0MnRNfnBrX2MyVkJ/XWdaYDFjWWtaaAd0ImNZfAVoBHQydE9oWmROdjF7XX5ga19jMWdefnBkTXQMcEJ/YGQFdAx7XX5jWgZgHGNZfHN8QGBUc19oBWgGYwx7X39jVgV2IWxPaFp3XmBUf1lrcGRPdDFvWGtwd1x2IWQAf1poTWAcXVx/cGhOYyJnWXwFZAZgMlIAaGNWQGAxb1h+cHxPYyFvXX5jVgNgVHtYfnNWQGMiZ1x8YGBPYwtvXGtgf1p2IWdfaGB4TnYxbAB8XXNbYDJzXXxwY1p2ImdcfHNWAmALY118WmtdYBxnXX5jVV10MnBNa3NzXHcMdExrc2gDdxxeTX9dd1x0MmxPfF1nXHQceEJ+c3AFdwxkBXxjd1p0DGxPfmN4B3QidEJ8cGdddDJ8BWhNVVx0C3hCa11wQGMLb1l8YGQGYwx0T3xgd15gMXBMf010TWMxc1l8BWtfdCJgQnxaZE5gDGNdaGBnWnQydEJ/TXdeYwxZWHxwf1tjMmNca11jWmMhe198TXBAYzJ3WGtwfE90IlZMaFp3XGAybEx8WmBPYwtnXn8FfE1gVHtYfAVgTmAMXVxoBWQCYzJ7X2taYANjC3tef2NzXGMie1x8cHQDYyJvXGtaeAVjImNZfHBgBGAxf1l/WndaYwxRX38FfE10MW9da3B/XmMhf1x/BWNdYzFnWXxaeANgC29faFp3XGBUc15/cHgHYDJsAGhgYAJgVHgBfnNaTnYie11rc1YDYwxnX38FYAZ2MXBNf3N8A3dUYEJ/TVIDdDF4TWtjfAd3MXAEf3N0B3cyXgdoTXgGdDFgTHxddAV0DHQGa2NSAnQcUgRoY3tcdDJRWHxNdAd0IlFYaF1oTWALZ1h8TXtbYwt8QmtddE50HGAFfAV/XGAyZ11/cGQGYwxRWX9gZARjDHtYfAVoBHQyUgV8TWNbYzJ7WHxNdE10Mn9fa3BnX2Acb1hrc2AHdyJSQn9gaARjC3tYaAVgTWMid198Y39edwxsAH5gaE5jDHtZfGN0TWMiYE18TXQFYyFzWH5zXV1gVGdZaAV4T2MLe1l8cHdcYyJ/XX9geAN2MllZf2B0A2ALY1x8BX9cYDJnX3xgaAV2MXwAfwVgBGMhYAB/BXwHdiJ/X2hafARjIXtcf01dWmAcXV58cHgEYFR7XWhNVk5jMnNda3BrW2MiXgB8BWBNYFR/XXwFZ192MWNef2B0TnQyZAZ/XXxAdzJwTX9zZE50DGxCf2N0BXcidAZ8XXNfdwtgTXxjdAJ0IlZMfHN4BHQcZE98TXACdyJ0TGhNcEB0Il5CaGNwTXQiYExoXXQDYAxzXGgFaE5jC3hCfnN8BGMyXk9rXXAGYzF8B39aeANjImNZf2N3XGBUfEJ/c3NadBx7X3xzZ15gMnBPf1p/XnQhb15+cH9fdDJ/X2gFf1t3MmQBfHBrW3QhYEJ/WmgHYwxzWWhjc1x0VHwBf2NWAmBUe19+Y3NfYyJeTGtwY1p0MmBNfHB4A3Yhc19rYHwFYBx3WGtgaANjMW9YfwV7X2MyWVhrXXteYyJvXH5wdARgHFlfa1p0B2MLc1l/c11fYzJdX2tgf1xgDHtYaGNWQGMMb1h/BWNediJkAHxwY1tgDH9ef113XmALY198TVZPYyJ4AWtgYE5gDFFff2BjXWAyUgB+Y3BNdCFsBH9jUk13DF5NfE1oBHQxeE98Y3QFdBx4TWhaeEB3HHRCfnN0B3chZEJ+cGROdAt8BnxNfE5gC2AFf3N4A3Qyd1l/YGgCdBxkQmhNcE50IlIEf2NrW2MyZE1rXWRPYwx7WHxzdE50MX9Za1p3XGALfE98XXxOdAtzWGtgZE9jC2NZaGBkA3QhY11+YGRNYFRvX39aaE10IlFYaFpoBWAcZAVoWntdYwx/WXxzd15gHHtffwVjWmBUbE9oXVZPYAxRWGtgZAZgVG9ZaFp/XmBUY1lrYGgDYDJWAX5jcAdgMXtcf1poA2MiXV9oWndeYAxeB38Fe19gMlFefGBkB2MiUV1+cHRAYzFnXGtwZAJgMl1ea2NWQGAMZ158WmdaYyJjXnxaY1xjInNYfGB4BGMiZ15+YGNediJdX3wFeAdgMl1eaFpnXGMMb1x/WnQGYAx8Qnxje1p0DFJMa2NzWnciXkxrc3dcdwxkTGhNdEB0IlYFa2NzXncLcAV/TXgFdDFnWHxzdAV3ImxNa3BrWnQcZ1x8Y2QCdDJ4TX9de11jDHhNfHNwTnRUYE1rcHdedzJsTH5ga15jMndZfnN0AnQcc1l8YGdbdzFsBWtdc19jMnBNf2N0T3QhZEJrY3AEYBxgBX9jZAVjDGdffwVrXnQxbE98cHwEYzJ3X39dWV1gMnhCfAVgQHQiUV5oYGhAYwtvWHxjeE12IXAAfFpoT2AyY1h+cHdfYDF/WHwFa1pjIWAFa1poAmMxY1hoWmdcYyJ/XXxgf1pjDHdffnB3XGMMb15rcHgEYBxdXH5jd1xgMlFYf01WAmAyfAB/cHddYDFvWHwFeE5gMWdefmBgBWBUc1l8BWdbdCJ7XnxwfANjIntca3NZWmMic158WndfYwx3XH9ad110MnBMfE17XXQxbAd8Y39ddxxWBmtdY1p0MnwHf11kT3ciXk1rcGQEdFR4BX5jZARjDHBCfGN8TmMycEJrcGQHYzJWT39jY113MWdYa2NwBWMLY1hoY3AGYwxvWGtwZAZ0MXgEfmBoAnQheEJ/cH9fYwx4QmtzZE50Mmddf2B4T3QieE1rYGtcdDJnWH5ga11gHFlYf2NdXmAMb15rcHwHYBxwTX5gf110Ml1ZfHN0B2AyeABoTXNdYyFjXnxgaEBjMWdefHBoAnQceAF+cHgEYFRjXmhge1pgVHNYfnBgAnQhe1l+c1laYAtzWGgFaAZgMm9cfnBoBGAyY15oWnQGdjFwAGhadE1gMX9ef3BoAmAMZ1h/Y1YCdiFzXmhNWVpjC3NdfmB3XWBUbAF8c1YDYDJRXX9ae1tjIl1ffmNWAmALbAF8c1lcYAx3XH9gd19jMmdff01wBXQLZE9rY3tcdCJWT2hNfE90HGwHa2NnX3QMVk1rXXdddAxgTHxde150MXxNaE1rXWALfE98XXNcdDJsT3xjcAN0IWdZf1pkTXcLYAdrY3teYzFwQnxga150InxCf3NkT3QhY118c2gDYzFjWH9aZ1pgHHdYfGBrWmMyXkJ+c2NbdzJWTXxzc1pjIm9YfFpgB2MxZ1hoYGROYAxvXX5jfAZ0MXtZf1pkT2MMfE1/BWhAYFR8B2tjYAJjIW9YfFp4B2AcY198cHxAYBxWT3xNVgVjDHNZfHBrXGMxZ1h/WmAFYDJ/WHxwYARjC3NYfGBgBmMxYEJ/YHwEYDFzWGtgfE9gC2dYfFpkBnYyZAF/cHtaYBxRXGtaY11gMWNcfFp4B3Yhe19oWmNbdjJ4AX9aYARgDGRNaE1WBmMMe198YHwEYAtwAH9zVgdjIllcf3B4T2ALZAZ+Y2NcdFR8BH9za1x0MWRCfnN/W3QceE9oY3AGdCFsT3xzeE13C2xCfnN3X3QiYEx/TXwFdDJeBX8FaAN0MWBMaFpkB3Qcc1lrY2QEdDF/XWhgdE9jDHNZfGN3W3Qif198Y3BPdCJ4T2tjY193MnxMa2BoA3Qcd1h8XXdbYwtnWWhafAd3Intcf2N7W2MLZ1h8cGgGYzJRWGhdcE90MlZCf11jXGMyXVh8cGgEYDJdXn8FfAR0MmxNfE1gTXYhc19oYH9aYFRvX39wZAVgHHdefnN8TWAyd1h8cGdcYFRsTX5wfE5gHFlfaAV/X2Ace1xoYHgDdCJdX39afEBjDFFffHB8AmAyY19rY2BOdjJnXHwFfEBgMn9dfmB3WmAyUVl/BXhAdiJ4AXxgfAdgMWNffGBjWmMyZ15rcHQFYyFgAXxjVgR2MXNefHBoAnYieAFoY1ZOdDJeQn5zZ1t3HF4HfmN7XXRUZExrXXgDdAxwTX9jdAR0DGwHfnN4AnRUeAdoTWdadAxwBHxgZAZ3MmwFa3NoA3QyZEx8TXQGdCJkBHxNcAd0ImxNaF1jXndUbE1oXXADdyJwQmtdc150HF5Pa3N4BXcMdAd8dgwK","BLUECONIC_ENDPOINT":"f2B7WloxfAd/WlUDWxxaBXxdc1x0Il4Ea11nX3ciYAR+c3ROdDJ0TX5weAZ0MmxMf01gBGMydAV/YHgEdDJnWHxwZAN3HF1ZfGNkAnQcZE98BXQEYAt/WWhdYARjMngI","BLUECONIC_STORE_ID":"a397XFhUBEBoXWNDWzFaA3xzZE9jInQGf2BkQHYif15/Y2AGYDJgBnxgeAZ3HHdca11gTncyfAB8WmRPYwxgBH9zaE9jMnNcfF14Tncye1h8WnhNYDJ4AXxaYE9gHGwBfF14TWMMe11rYHtaYDJ4TQ==","BLUECONIC_KEY":"UAVVT1scfwB8c39YXSJaTWhjcAN0InxCfHN0B3QifARrY2dd","BLUECONIC_SECRET":"VGB4QGALVgZTTXAGdiFSA3xaYE10DFZMfGNkQHQMZE98YHRAYAxsT39zeE53IWwBf3BkBXcMeEx8c3wHYFRgB39NaAd3HGRCa2N/W2ALY1h/WnxNdFRgT38FdAdjImBPaFpkBmMBCAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"VQR/XGNUXQVoXXtGXVQFA3xgf1p0HHNffHNwT3cMdAF8Y3wGdzJjWXxge1tgHHdffE10BnRUYE98Y3xAdwxgBmhdeE93HHtYf2N/WmMidAFrYGBPYFRsAWtaeE13VHwAfFp/W3QLYABrXWNbdwtgT2taeE53MnAHa1p7X3YxeExrc2tadzcICA==","AUTH0_DOMAIN":"fHNgTloufwNSYHwGWjJ7QX5dZ1t3MnAEfHNnW3cxfE1rc3NedCF4BWhaaE53ImRNaGB4BncifAVrXXAGdCFgQnxQDAo=","AUTH0_CLIENTID":"U1pZRHcxXVxoBX9EWgxaQn9ddE53Ml4HfGNzWnQcZEJrc2ddYzFsTHxNc1p0IlIFaF1zX3cyVk9+cGdfdCJ4Qmhde1x3MlZCaGN7XmAMf1loY3QGdBx7WX9zZE50InhCfnN3XA==","PIANO_ID":"UHB/Blwxe0VTTVVEXSFCA3xadEB3IngHfGNaTnQcdAZ8cHQGdzJwT3xNVgo=","MIXED_CONTENT":"VVpJRmBUbE1UWnxOWyJaTX5zcAJ0IlIFa3NkTncxbEJrXXRNdyFwQn9Nc1p0MWAFf3BkBHQyY1x8TXADdzJgBWtzdAR3IWQEfFpnWmMxfE1oTXNddFR4T35jUk5jDF1Zf1poA2MycAg=","VIAFOURA_SITE_UUID":"UwRzXnYhQUBTBFoEWCFgA3xzWgd3ImAFfHN0QGMydAR/Y3wHdCJjXXxdcAZgDH9Ya11oTncMUV98WnhOdzJgAXwFfARjDHBPfFpgTmMyeAF8XVoFYBx8B3xaY1tgHH9ef118TXYieAd8TXxOdzJ7XQ==","GOOGLE_CLIENT_ID":"U1pnWmMyb0dVWXgDWgxaQnxzcEB0ImQFaF10T3QiYE1rXXNbdyFkTWtdcAdjMlYEfnBkB2AMVk1+c3ACdCFsBX9dc1p0C3AEaFpnXGMxZ1xrcGQDdBxzWH9zUgZjDFJPa1pnXXQcZE9rXWhNYwx4TX9waARgDHtYaAVkBXQid1hrWmhNdzJ/X2taaAJjIntdfwVjXHQiWV9/c3xAdCF4AH9wf150MXBCfGNWA3Qyc19/Y3QCdDJ8TWtzYE90MlJCfGNzXHYxbEJ/Y3RNdDJSCA==","AUTH0_BASE_URL":"U11nB1sLewFrWkkCWj58A39zeAZ0DHNdfHNST2MyZAV8Y3hPdCJ0BnxzeAd3MnRMf013WncLY11/Y1ladAxzWWtgYEB3DHxMa1pkTmMMUVh8c1ZPdDJ8BHwFY1tjC29ea2BjW3cxYARrYHQK","CHARTBEAT_DOMAIN":"UG90BFsiUQZ+YF4DWiFWA3xzUk93ImAEf3N4T2MycEJ/c3xAdzJkB2tdfE90InNZ","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"UgRST1ohAFp/WWNGdyJaTH9dfAJ0IXgFaGNoB3RUcAd/TWAEdFR4BGhNf1w=","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"UgV/W1wyf0doTXNfXQxaTH9Ne150HGRMa117XXQcVgR8XWhNdFRgTHxADAo=","SF_CLIENT_SECRET":"UFoAQV0hBUJTWWdYY1RSA3xdVgZ2Mn9ff3BkQGAMd11/Y1IHdjJ8B3xdZE5jImAFfHN8BnQyfAd8WmAFdCJ4TXxNUk5gDGdYfAVkTnQyfAV8XXxPdzJ3Xn9dUgd0MnwHfE1WTXcid1h8TWBAdyJ7XH9zdEB3ImAFfE1gTnYieAV8cGBAdwtgBnxgZEBjDHBCfHNWBmAcdE98c39adCJwBXxzeE90HHBMfGNWQGMyc19+YHhAdFRsQnxjUgo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"VWN4T3dUXUR8f2deWlRwA3xdZAR2ImQBf2NkBWMyd15/WnROdxx0QnxNeEB3InwBfGB0BGAcb1x8BWhAYwxWAHxjZEB0InddfF1ZWnQLfAFoXVoHYwx0AHxNZEB0DHAHfHNSTmAccAZ8cHQFdCJeT3xje1tjDHNdf1pkCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"U118B10LXUFrBF1bdjFsA3xdYAZ3HFFZfGNgTmAyc1h8c3xOYDJ0TX9gdE10MnxPfFpgBWMMf1h8cHhOYwx/XXxzYEB3MlFca2BgQHciY15/c2dadxx3XHxNeAZ3MnNdfHNwBXcMcE1rY1IGdxxeBXxNY1tjDHNefE1aCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"f397R1gLZ19Ub3sEdjJWA3xwZEBjMnwEfHBoBnQccE98TXRAYDJ8Bn9waEBgMmdff2BoTmMiYE98YGBPdyFsQg==","SOPHI_HOSTNAME":"VX9ZRlgLRV5TBX9GXAtwA3xgdE9jInQBf3NgB3QcdE98Y2RAYBxwBWtdWk93DHRPa1pgT3cccARrYGgK","HTL_SCRIPT":"VF1nQWNVVk9VYGNaXVV8A3xwdAZ3HGRCfHN8TXcyYAB8c2RPdiJwBH9gdEBgMndYf01kBnYycAR8c2NedxxkTGtjUk93MmdZa113WnRUfExrYHRPYBx4TX9deAd2InxNa2BrWmAxbEx8BX9eYFRgQnwFZ1t3VHNca2NkTXQif1x8Y2NcdBx8AH5jZ11jC29Y","LIVEBLOG_WS_SERVER":"U1lnB1wMeE9oWlZOYwxaQnxzdEB0MmwEf3N3X3cyZE1+c3AEdyF7WX9jdAJ0In9YfGN0BHciZAVrXXRNdDJRXH9jdAJ0DHAFfnNjXnQMXVxoWnROYzF4CA==","SOPHI_SCRIPT":"VF1dWGA+f0BrWl1bdDJaQmhjZ153IlYEfnN0BXQLcARoY2QHdzJeBn9zYEB3VHxCf01kB3QieE18XXQEdDJ/WWgFeANjDGwGfF1kBGMxfEJoBWgFYzJvWWhje15gDHBPa3B0A2MLb1lrYGRAYwxWT2hNeAdjMXNca2N7WmAMf1hrcHxPdDJvX2tdfEBjDFFYfFp0A3QMZAd/cHwCYBxdXmtgfE5gHFlYf2YMCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"aGBFRHRVXUZ8cGtHWwtgA3xjcEB3InNYf2B8BmMycAZ/YGRAdjJ3XnxgYE90MnAAf2NWT3ciZEx8cHxPYzJkAXxgd1t2MmAE","_id":"e2bc849d9bfb133af3065305d9d900cd818f179223975888f7d3dcc3f453dcf0"}