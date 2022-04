A medida que buscamos formas para volver a sentir cierta sensación de normalidad, reunirnos en conferencias y reuniones anuales a las que nos sentimos motivados a participar es una forma de comenzar, incluso si solo se llevan a cabo de manera virtual.

Estos son tres eventos de impacto global con sede en los Estados Unidos donde hispanas y latinas de todo el continente pueden encontrar empoderamiento e inspiración esta primavera.

II Congreso Internacional “Todas las mujeres que habitan en mí”: 20 al 22 de abril

El segundo evento anual “Todas las mujeres que viven en mí” reunirá a expertos de todo el continente para hablar sobre cómo la negritud, la diversidad de género y la migración definen el feminismo latino, tanto en experiencia como en movimiento. El congreso de tres días se llevará a cabo de manera virtual, con una sesión presencial de día completo en Esperanza College el 22 de abril.

Arianne Bracho, directora ejecutiva del Centro Integral para la Mujer Madre Tierra, dijo que los organizadores esperan que el programa de este año continúe abordando las desigualdades entre mujeres y hombres hispanos, para lograr una mejor calidad de vida para todos. “Sin duda será un evento que generará gran impacto positivo y trascenderá fronteras”, dijo Bracho en una entrevista.

El año pasado, cuando se realizó el evento por primera vez, participaron más de 300 personas por todo el mundo, incluyendo las Américas, Dinamarca, Grecia y Australia. Este año, hay 800 personas inscritas.

Más de 15 expertos de Haití, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, Panamá, México, Canadá y EE. UU. presentarán sus hallazgos de investigación, anécdotas de trabajo de servicio y testimonios. El evento proporcionará interpretación en vivo tanto en inglés como en español para los participantes que necesiten accesibilidad lingüística. La inscripción es online y gratuita.

Cumbre Latinas in Tech: 18 al 20 de mayo

Desde su inicio en 2017, este evento anual ha reunido a más de 2.000 hispanas y latinas que trabajan en la industria de la tecnología en los Estados Unidos. El objetivo de la cumbre es crear un espacio para que las latinas en tecnología se conozcan entre sí, encuentren un sentido de pertenencia y celebren su trabajo y éxito. Los expertos y participantes trabajan en diversos sectores como los medios de comunicación masiva, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, la ingeniería de software, en las redes sociales y streaming, la biotecnología, el servicio de aplicaciones para solicitar transporte privado y más.

Este año, sumado a los panelistas, los talleres técnicos y las sesiones de networking, el LiT Summit ofrece $35,000 dólares en premios en efectivo para su competencia de presentaciones de empresas emergentes. Antes de la pandemia, Latinas in Tech, la organización sin fines de lucro que organiza la cumbre, ofreció una experiencia presencial en el Bay Area en California. Por segundo año consecutivo, el evento se realizará de manera virtual. La inscripción es online. Los boletos comienzan en $125 dólares.

Vigésimo Noveno Simposio Latinas and Power: 2 de junio

Este es el evento profesional más antiguo de New England dirigido a latinas e hispanas en negocios y trayectorias empresariales, ya sea que estén en el inicio de sus carreras, sean propietarias de una pequeña empresa o profesionales con una vasta experiencia.

Este año, los organizadores realizarán un evento híbrido, con un encuentro en persona en el Hartford Marriott Downtown de Connecticut, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. La programación se basará en el informe The Latina Pathway to Excellence in a Post-Pandemic World, realizado por los organizadores, Latinas & Power Corp. Sumado al grupo de panelistas están Bertha Coombs, una corresponsal de CNBC, y Nely Galán, una productora ganadora del premio Emmy, quienes serán las oradoras principales.

Los boletos para participar de manera virtual comienzan en $25 dólares. Los boletos para asistir en persona incluyen el almuerzo y comienzan en $175. Hay precios especiales para estudiantes universitarios. También hay descuentos y precios especiales por reservación anticipada para quienes se registren antes del 13 de mayo. La inscripción es online.