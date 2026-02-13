Skip to content

The Big Picture

Spring (training) is in the air, the Sixers hit the NBA All-Star break, and college basketball season heats up. These are the best Philly sports photos of the week.
Phillies pitchers and catchers reported to spring training this week, with full-squad workouts scheduled to start on Monday.Read moreJose F. Moreno / Staff Photographer

Each Friday, Inquirer photo editors pick the best Philly sports images from the last seven days. This week, there’s nowhere better to start than in Clearwater, Fla., where the Phillies kicked off their spring training this week. The Sixers also returned from their West Coast trip for a matchup with the Knicks before this weekend’s NBA All-Star Game, where Tyrese Maxey will make his first start. And as always, there’s plenty of Big 5 hoops action with March Madness just over a month away.