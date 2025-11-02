Joel Embiid fined $50,000 for ‘lewd’ gesture made during loss to Celtics on Friday

Skip to content
Sixers' Joel Embiid makes a DX chop gesture during Friday's game against Boston. The NBA fined Embiid $50,000 on Sunday. Read more Elizabeth Robertson / Staff Photographer Joel Embiid was fined $50,000 for doing the DX chop motion following an and-1 conversion during the 76ers’ Friday loss to the Boston Celtics, the NBA announced Sunday afternoon.
Embiid has been fined for the celebration before, which the league called "lewd" in a news release.
Embiid is averaging 17.3 points, 5.3 rebounds, and 3.5 assists in 22.3 minutes in four games so far this season. He missed Sunday’s game at the Brooklyn Nets, a
scheduled absence as he continues his road back from knee surgery.
