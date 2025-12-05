Skip to content

The Big Picture

The Flyers bounced back, the Eagles fell again, and Joel Embiid debuted his new sneakers. Here are the week’s best sports photos.
The Flyers started the week with a 5-1 loss to the Penguins, but made up for it with a 5-2 win over the Sabres on Wednesday.Read moreElizabeth Robertson / Staff Photographer

Each Friday, Inquirer photo editors pick the best Philly sports images from the last seven days. This week, we’ve got Trevor Zegras and the Flyers taking some hits, Nick Sirianni and the Eagles getting dealt a Black Friday loss, and Joel Embiid making moves — both on and off the court. ...

