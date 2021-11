Una nueva variante de COVID-19 llamada ómicron está comenzando a extenderse justo a tiempo para interrumpir las fiestas navideñas y las reuniones familiares.

Pero, el presidente Joe Biden dijo en declaraciones televisadas el lunes que la nueva variante es “un motivo de preocupación, no de pánico”.

Susan Weiss, microbióloga y codirectora del Centro de Investigación sobre Coronavirus y Otros Patógenos Emergentes de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, se hizo eco de los comentarios del presidente, alentando a la población a vacunarse y a practicar las medidas de seguridad para evitar enfermarse.

“No es un monstruo, es solo otra variante”, dijo Weiss, quien habló con El Inquirer sobre lo que la gente debería saber sobre ómicron.

¿Qué es ómicron?

Ómicron es una variante de COVID-19 que se identificó por primera vez en Sudáfrica a fines de la semana pasada. La Organización Mundial de la Salud la considera una variante de preocupación, porque tiene el potencial de ser altamente transmisible.

¿Es la ómicron más peligrosa que la cepa original de COVID-19?

No necesariamente. Los científicos que han estudiado las mutaciones de ómicron dicen que tiene potencial para propagarse más rápidamente. Todavía no hay investigación suficiente para saber si la variante ómicron es más transmisible. Es importante tener en cuenta que incluso si la variante es más contagiosa, eso no significa que será más mortal. Hasta ahora, no hay evidencia que sugiera que ómicron cause una enfermedad más grave.

¿Las vacunas protegen contra la variante ómicron?

Los científicos y médicos enfatizan que vacunarse es la mejor manera de protegerse contra cualquier cepa de COVID-19, incluida la variante ómicron. Todavía no se ha hecho investigación suficiente como para saber exactamente cuánta protección ofrecen las vacunas contra ómicron. Pero, los científicos esperan que las vacunas sean efectivas contra la nueva variante, porque han sido efectivas contra otras variantes preocupantes, incluida la delta.

¿Puedo contagiarme con la variante ómicron si ya tuve COVID-19?

Según la OMS, la evidencia preliminar sugiere que las personas que ya tuvieron COVID-19 (y tienen algún nivel de inmunidad natural) podrían contraer la variante ómicron más fácilmente que otras variantes.

¿Qué puedo hacer para protegerme de la variante ómicron?

Vacúnese, reciba una vacuna de refuerzo si han pasado seis meses desde que se vacunó por completo, use una mascarilla (especialmente en áreas públicas interiores) y tenga precaución en las multitudes.

¿Cuáles son los síntomas de ómicron?

Los científicos y médicos aún están aprendiendo sobre esta nueva variante, pero la Organización Mundial de la Salud dijo el 28 de noviembre que los primeros datos sugieren que los síntomas en las personas infectadas con la variante ómicron son similares a los de las infecciones con la cepa original de COVID-19 y la variante delta. Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, escalofríos, dificultad para respirar, tos, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares y pérdida del olfato o del gusto.

¿Está la variante ómicron en los EE. UU.?

Desde el lunes, no ha habido casos confirmados de la variante ómicron en este país, pero es solo cuestión de tiempo. Por ejemplo, la variante delta, que se identificó por primera vez en la India, es ahora la cepa dominante en los Estados Unidos. Ómicron se ha identificado en Canadá, Reino Unido, Australia y muchos otros países.

¿Por qué nombraron ómicron la nueva variante de COVID-19?

Las variantes de COVID-19 reciben nombres de letras del alfabeto griego en el orden en que se identifican. Ómicron es la décimo quinta letra del alfabeto griego. La variante delta lleva el nombre de la cuarta letra del alfabeto griego. Las variantes entre esas dos no han atraído mucha atención, porque no se han extendido tanto. Al asignar nombres a las variantes, la OMS omitió las dos letras anteriores a ómicron: nu, porque suena como la palabra nuevo en inglés, y xi, porque es un apellido común.

¿Aún puedo invitar a mi familia para celebrar las festividades?

El presidente Biden dijo en declaraciones el lunes que no esperaba restaurar las restricciones de viaje interestatales que estaban vigentes en 2020 y no recomendaría que los estados restablecieran otras restricciones de bloqueo, como los límites de capacidad para reuniones en interiores. Ese tipo de restricciones fueron necesarias para proteger a las personas el año pasado, porque las vacunas aún no estaban ampliamente disponibles. Pero ya no son necesarias, siempre que las personas se vacunen, reciban un refuerzo y continúen usando las mascarillas.

¿Puedo hacer viajes internacionales?

El lunes entró en vigor una restricción de viaje desde Sudáfrica, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia o Zimbabwe hacia los Estados Unidos. El presidente Biden dijo que no espera expandir las restricciones de viajes aéreos internacionales.

Para las personas que viajan en avión desde los Estados Unidos, los CDC recomiendan estar completamente vacunados antes de volar, evitar viajar si está enfermo, usar una mascarilla en el interior del avión y verificar si su aerolínea requiere prueba de vacunación o prueba de COVID-19 negativa.

¿Son las variantes de COVID-19 la nueva normalidad?

No necesariamente. Los virus mutan constantemente en un esfuerzo por encontrar una forma de propagarse de manera más eficiente. Cuánto más se replica un virus, más variantes puede crear. La vacunación es la forma más eficaz de evitar que el virus se replique. La vacunación no solo lo protege de contraer el virus, sino que evita que el virus se propague y se convierta en nuevas cepas.

