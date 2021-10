¿Puedo recibir la vacuna contra el COVID-19 si soy indocumentado? ¿Qué tipo de identificación necesito presentar? Esto es lo que debes saber. Read more

Está claro que la pandemia aún no se termina — y la vacuna permanece siendo una herramienta importante para protegernos contra el COVID-19.

Si eres indocumentado, el poder recibir la vacuna en en el país puede parecerte complicado.

Las autoridades federales han dicho que las vacunas están disponibles para todos, “sin importar el estatus migratorio’'. Entonces, si eres una persona sin documentos que es elegible para recibir la vacuna, tu estatus migratorio no puede prevenir que te vacunes.

“Eres elegible para recibir esta vacuna,” dice Lenart. “Está en el interés de la salud del público para ayudarnos a salir de esta pandemia y asegurarnos que todos los que viven en los Estados Unidos tengan acceso a la vacuna.”

Puede que tengas otras preocupaciones en cuanto a la vacuna contra el COVID-19. “Esto viene usualmente tras décadas de desconfianza en el sistema médico, al igual que en el sistema migratorio,” dice Jana Lenart, una especialista en COVID-19 de HIAS Pennsylvania, una organización de servicios migratorios. “Esto puede ser un factor de gran poder de influencia.” La confianza del público no se puede ganar de un día al otro.

Si tienes preocupaciones sobre la vacuna contra el COVID-19 o preguntas sobre cómo podría afectar tu estatus migratorio, y si el inglés no es tu idioma de preferencia, esto es lo que debes saber:

¿Tendré que pagar por la vacuna?

No. La vacuna contra el COVID-19 no te constará nada, sin importar si eres indocumentado o si no tienes seguro de salud.

Si tienes seguro médico, tienes Medicaid, y te envían un recibo por el costo de la vacuna, Medicaid pagará por la vacuna. Si no tienes seguro médico, el gobierno federal puede pagar por la vacuna por medio del Health Resources and Services Administration’s Provider Relief Fund, según el Centro Nacional de Leyes.

“Estas vacunas son gratis, y no debes de pagar por la vacuna ni por el proveedor que te la ponga,” dice Lenart. “Si no tienes seguro médico, no te van a cobrar — no vas a tener que pagar ni un centavo.”

¿Qué identificación debo enseñar?

Depende del proveedor o el lugar donde te vayas a poner la vacuna, dice Lenart.

Ciertos lugares preguntan por tu número de seguro social (si tienes uno), o por una identificación como la licencia de conducir o una identificación de tu estado. Otros podrían preguntarte si eres residente del área y que enseñes algún recibo con tu dirección para comprobarlo.

Darles tu número de seguro social no es un requisito para poder recibir la vacuna contra el COVID-19, dice Lenart. Ciertos proveedores, como el Provider Relief Fund, sí requieren preguntarte por tu número de seguro social, pero si no lo tienes, igual te deben vacunar.

En muchos casos, ninguna identificación es necesaria. Específicamente en Filadelfia, los sitios de vacunación del Departamento de Salud Pública no revisan tu ciudad de residencia, ni te piden número de seguro social ni identificación, dice el director de comunicaciones del departamento, Jim Garrow. Adicionalmente, dice que la ciudad le ha preguntado a las farmacias que no pidan ninguna identificación a las personas al administrar las vacunas.

“Les preguntamos a las personas que nos den su nombre real, para que cuando tengan que ponerse las futuras dosis y presenten su carta de vacunación, el nombre correcto esté escrito,” dice Garrow. “Pero no revisamos ni confirmamos sus nombres y nunca hemos revisado el estatus migratorio.”

¿Y si el inglés no es mi idioma de preferencia?

En Filadelfia, “toda clínica pública de la ciudad tiene acceso a servicios de traducción e interpretación,” dice Garrow. “Las personas pueden acercarse a cualquier empleado y ellos podrán ayudarles a conectarse con una persona que les ayude con el idioma,” dice Garrow. Puedes encontrar una lista de las clínicas de la ciudad y eventos de vacunación aquí,

Pero el acceso a ayuda con el idioma es un gran desafío. Encontrar proveedores que ofrezcan un servicio de ayuda es caso por caso, dice Lenart. Encontrar clínicas con servicios de traducción de idiomas menos comunes es aún más difícil. En esos casos, dice Lenart, dependerá del paciente poder encontrar una clínica donde puedan recibir esa ayuda.

Si necesitas ayuda:

Revisa con otros miembros de tu comunidad

Contacta a organizaciones migratorias como el HIAS Pennsylvania o Nationalities Services Center.

Si necesitas información sobre las vacunas en otros idiomas, puedes ir a la página de los CDC: COVID-19 Communication Toolkit for Migrants, Refugees, and Other Limited-English-Proficient Populations

¿Es permitido ICE en los centros de vacunación?

No. Ni la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ni La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueden realizar operaciones en o cerca de sitios o clínicas donde se distribuyen las vacunas contra el COVID-19, según el anuncio hecho en Febrero por parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Por eso, ninguna autoridad migratoria “puede estar cerca o dentro de las clínicas,” dice Lenart, y el recibir la vacuna no te afectará ni incrementará tus posibilidades de ser deportado.

¿Puede mi proveedor compartir mi información con las autoridades?

No. La información que tu des al ponerte tu vacuna no será usada en contra tuyo. Eso es por el “acuerdo de privacidad de datos” con los CDC y otras jurisdicciones donde administran vacunas.

Esa información solamente será usada para ayudar con la respuesta a la salud pública contra el COVID-19.

“La información que recolectan los proveedores no podrá ser usada en ningún ámbito civil, criminal o migratorio,” dice Lenart. “No pone a nadie — especialmente a las personas indocumentadas — en riesgo de deportación.”

¿Será afectada mi condición de carga pública si me vacuno?

No. No te afectará al aplicar para la residencia permanente o a la ciudadanía en el futuro, dice Lenart. En marzo, el Departamento de Seguridad Nacional lanzó un aviso donde dijeron que cualquier “servicio preventivo contra el COVID, como las vacunas, o cualquier tratamiento para el COVID, no será considerado para la prueba de carga pública.”

“Esa es una gran preocupación para muchos — que vacunarse pueda afectar tu elegibilidad,” dice Lenart. “Pero absolutamente no te afectará.”

Fuentes expertas:

Jana Lenart , Especialista sobre el COVID-19 con HIAS Pennsylvania.

Jim Garrow, Director de Comunicaciones para el Departamento de Salud Pública de Filadelfia

