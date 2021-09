Para resaltar las contribuciones económicas y culturales de los hispanos y latinos en Filadelfia, representantes de las principales organizaciones comunitarias latinas de la ciudad se han asociado para realizar una feria de mercado en LOVE Park el 1 de octubre. Esta es la primera vez que latinos de todos los orígenes organizan un evento para toda la ciudad, celebrando el Mes de la Herencia Hispana y movilizando a las empresas latinas, que se han visto muy afectadas por la pandemia.

La feria “América Latina vive en Filadelfia” comenzará al mediodía como un mercado al aire libre, donde 25 artesanos, artistas, vendedores de comida y empresarios exhibirán platos tradicionales, espectáculos, joyas y productos textiles que representan la riqueza cultural de casi una docena de países de América Latina, que están participando en el evento.

LOVE Park se verá ligeramente diferente este viernes: los vendedores y los artistas serán distribuidos alrededor del parque, con letreros que se asemejan a los icónicos de color verdes y blancos de las calles de Filadelfia, agrupando a los participantes por país.

La coalición latina detrás del evento, Alianza Latina, fue creada durante las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, cuando la organización implementó esfuerzos de divulgación y campañas de educación para los latinos sobre los derechos de los votantes en la región. El año pasado, la coalición estuvo conformada por líderes comunitarios mexicanos, dominicanos, colombianos y venezolanos. Hoy, Alianza Latina incluye el liderazgo de hispanos y latinos de 11 países de América Latina, incluidos Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina y otros, incluyendo a Puerto Rico.

Juan Giarrizzo, quien representa a Gente de Venezuela y es uno de los organizadores del evento, dijo que este es un evento de interés para los latinos de Philly, porque todos los grupos tendrán la oportunidad de integrarse y obtener una experiencia intercultural en los Estados Unidos.

“Al trabajar en eventos de esta naturaleza, me he dado cuenta que no sé mucho sobre la escena hispana en Filadelfia. Me he conectado con tantos latinos en la ciudad y he aprendido de sus talentos en el proceso“.

Alianza Latina se ha asociado con la oficina del Concejal David Oh para este evento, ya que los organizadores esperan que se convierta en una tradición anual. Los líderes comunitarios buscan que la ciudad declare el 1 de octubre como el Día del Empresario Latino Americano, para crear una plataforma dónde mostrar el espíritu emprendedor, la fortaleza y la diversidad que une a los latinos en Filadelfia. El concejal Oh acordó presentar una resolución en la próxima sesión del Ayuntamiento, el 7 de octubre.

Durante la feria de mercado, los líderes latinos reconocerán a la legendaria líder puertorriqueña Carmen Febo-San Miguel, por sus más de 40 años de trabajo en las artes y la cultura latinas, como Directora Ejecutiva de Taller Puertorriqueño. Se jubilará en el próximo mes.

Los hispanos y latinos representan el 15.2% de la población de Filadelfia. Según los datos del censo de 2020, la población ha crecido un 27% en la ciudad durante los últimos 10 años.

Los organizadores dicen que el mercado tendrá un impacto global, ya que los comerciantes y vendedores que participarán en el evento importan materiales de América Latina o devuelven de sus ingresos a organizaciones cívicas en sus países de origen. Los empresarios latinos que asistan al evento tendrán acceso a consultas de coaching gratuitas, con expertos en marketing, contabilidad y derecho comercial.

Todos los visitantes deben cumplir con las precauciones y pautas de seguridad actuales contra COVID-19, incluyendo el uso de mascarillas.