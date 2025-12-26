Skip to content The Big Picture: The Inquirer’s best sports photos of 2025 From the Eagles' triumph in Super Bowl LIX to the victory parade to the Phillies' run to the NL East title to the Broad Street Run and much more, here are our best sports photos of the year. Snowfall at Lincoln Financial Field did not distract Eagles fans during the team's divisional playoff victory against the Los Angeles Rams on Jan. 19.
Read more Monica Herndon / Staff Photographer
The Eagles won the
Super Bowl, of course, and the Phillies captured the NL East title before falling out of the playoffs in excruciating fashion. These were the biggest stories for Philadelphia fans in 2025, but there was much more.
Dazzling rookie
VJ Edgecombe brought new hope for the Sixers, while the downtrodden Flyers showed new fight under coach Rick Tocchet. The city’s iconic events, the Broad Street Run and the Philadelphia Marathon, were as thrilling as ever. The PGA Tour paid a visit this summer. And the NCAA wrestling championships brought a different vibe to the city.
The Inquirer’s photographers were there to capture it all. Here’s a look at our best photos of 2025.
