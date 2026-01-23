Skip to content The Big Picture Basketball, brotherly love, and bare knuckles highlight our best Philly sports photos of the week. Kelly Oubre Jr. (left) passes the ball around Oso Ighodaro of the Suns. Oubre and the Sixers fell to the Suns, 116-110, on Tuesday night at the Xfinity Mobile Arena. Read more Elizabeth Robertson / Staff Photographer
Each Friday, Inquirer photo editors pick the best Philly sports images from the last seven days. With the Eagles season over and the Flyers on the road, this week features basketball and more basketball — with some bare-knuckle boxing mixed in. Let’s dive right in …
{"ENV":"a2BoBFpUXU9SWkVad1VsA3xzeEB0HGQFfHB4Cg==","CONTENT_BASE_PROD":"UmN7BlsIY0dVf0FBXCJaTWtdZAR0MlYFfHNgT3QiYEJ8Y3NfdDJWTXxNcAN3InQEaFpnX3Qib1l+Y3AFdyF4TXxzcE13IXBCaAVoQGMybEJrXWQFdBx8THxze1pjMXtZfGB0BWMLYAg=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"fAVSBnQ+Z19QXWgGYz5SA39zZEBjMmRMf3NkBHQiY1h8XXwHYyJjXHxzVkB3DGRNf3N0QGAyZEJ8XXxOdxx7X39gd193HHwHfF1wBmMycAZ/YGgEYyFvXnxdaE50HGwHf2NZW3Yyc1h/Y39adyJkBH8Fd1p0DHABa2B0BmAMZE98c2NadjJWT3xzY150ImQHa114QGAycAd/Y3gEYwxwAXxzfAZgC2AAaGN3XncxbAFrWmtadiFwBGhdWk90HHRPaFprW3cib1h/c11aYDFsTw==","GRAPHQL_KEY":"UAV/BmAcXgZ/TVVcXAh4A3xdWk9gMnhPfAV8TmMxfE9/WmgHdDJ/XXxNfAd2IngHf3N7Wncie1xoXVoFYBxnWWhdfE93IngFfGNWQHQyd1xrXVJAdCFwAX9zUkB0MXwHfHBoT3cBCAg=","GATEWAY_URL":"f2NrTnQLWUd8WXcBWzJaTX5jZE90MXgEaF10B3QycARoXXNedCJdWWhjYAJ3InRPfnNwB3QybE1rY2ADYwtkQmtjZEBgDF4Hf3BoAmALc1l/WmhNYAxWCA==","GATEWAY_SLS_URL":"a3N4BFs+UURVTVVNXTJSA39zVgZ3MmAAfHNgQGAycEJ8YGQHYyJ0TWtdeAd3InBMf01WQHQycEx8c3hPdCFvXH9zfAdjMWwAf1p3W2MLf11oXVladzFsTA==","FEEDS_URL":"VG98TVpUe0Z+cFleYwxaBH9gaE13MXxNa3N3W3QyZAR/XXdcdDF8TXxzcAN0IlIGf01zXnQydAR8XWADYzJRWX8FZEB0DF5MfHNjXWMLbE1rY3wCYAt7WX5je1x0DHhPa2N4AmAye1lrWmtfYwxSBGhQDAo=","RESIZER_KEY":"VXAFQGMxZ0VrcGhPYDFgA39zcE53MmQBfHNSBWAcYE98BWhNdwxRWXxzUkBjMn9ffGBoBXQMY11rY2RAdAtgAHxaZAd0HFFda2N4TWMyc19oXVpNd1RsBWtaeE52IWNYaF1WQHcRCAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"UmBSB1sub1lTBEEBdDJaBX9zYEB0IXhMaE13XHcyfAR8TWAHdyJ0TWtjf1x0VHgI","TWITTER_API_TOKEN":"U11dTmMxRV5VWn9NWwh8A3xNYARgMn9YfAVgQHQxYAZ8Y3xAYDJ7XXxzVk50C2NZf01aTXQMe11rYHRPYyJ8AWtjcEBjInxCfE1jW3QLfAd8Y3BPYAx8BWtdYAZ3HHRCa1p4QHchbAZrY3QFdDFsBGtgf1p0VGAAfGBjW3QLZExrXWROdjJ0B39zd1p0VG9Ya2B7W3Yyd1h8cHdcdzFsBmtzc11gDGddaE1zW2ALYAZ8YGdaYwt7WGtge1xjC2QFa11kAnYxZ11rYGtaYwtsQnxwa1p2MWNffGNwQGALZE9+YGNbdiFsBmtdd1p0IWBNfHNdW3chZABrYGtfdjFwB2tzd1pgMnABaE1VXHRUb19rc3dddzFkB2hNWgd0VGQAaE1ZXWMhe1loTWddYwtnX2tgf110MWdcfmNoCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"UF1nB1whAEx8Y38GXTJeA3xzYAZ0InAHf2NoB3Yyc19/c1YHdwxzXnxzYAZ3MnRNf01kQGMMdAdrYHxAdyF8AX9zZAdgDHtcf3N7W2MMVk98BWBOYDJ8BXxNXV5gMmxCfAV/WmMxfARrYGtfdwtjXnwFf1t2MW9ff2NdXmMhYAVrY3dfdxx7XGhad1x3HHxPa11jXGMxcAR/XVZOYyFkBH5jeAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"fFlaBHdUDEVVXWtCdjJeA3wFeAZjMnQGfGB8T3QyZAd8Y3wEYyJ7WXxwYAV2Mm9Zf2B4BXYyb118cGBAYDJnXX9aaE10InNYfHNoBHQce11/TXRAdiJnX3wFd1p0ImAEfGN3XmMxf15/Y1lbdDJnWXxweE13IngFa2B8BmMMd11oXVoCdDJ3X3xgY192MXAHfGNgT3cMd1x/cHhNYyFwTH9daAR0InAGfmNSBmBUYE98YHhAYAt/WGtwYANjDFJPfnNnXHQMbAdoXVlfYDFnXWhNe150IWQFaGBkBHcLbE18cGQDYDJeBGtdWVt3MWABf2N3XGAMXVhoWn9fdiF7WH5gZAJ3MWRPa11ZX3RUb1hoYGdadDFvXGhaaE9gHFldfnNzXnYheE9rc3wDdiF4B2hgdAJ0C2NefmNWA3dUcEx+cGteYDFwTGtwf1x3MWQFaF1ZXXdUZ1hrcHtbYAtkTH5weAN0DGxNfAVgQGAcUV98c3xAdAxsB39geEB0MWNea11oB2AyfAZ/TXhAYzJWB2taYAV0MmQEa2BkBnQydARoXXRAYFR/WH9dYAdjIWBNfwV4B3YicExrYHRAdyF8BGtjfAZjDHRCaGN/WnQiZ1x/WntdYzJzXGtjYARgHHgGaF1SB2AcXgB8XVYHdCFwBmtae1p0IWRMaGB3WmMidE9/c3tfdCF7Xmhda15gC2dda3NwQGMMUkJ8Y1YCYyF8Bn5jWVtgDFIGfmB7WmAxbAF8XWACYAtvX2hjcAJgC2xCa3N7WmMiYExrcHdfdzF8T2tdc1x3IlIHfnNZWnQLfAV+Y2tfdwtvXmtwe193IlJNa1pgA2MxY1loYGtfYFRkBX5je15jMnAHaF1gA3QxfAdrcGtcdCJSAWgFf1x3Ml1YfmB3XXQcXkJrYGNbYyJSTWhdYANjC3BPa3BoBXcyYAR8YHxOdxx0BnxgdAd0IndffHBkT2AyZAV/XWgFdBxzXXwFdAd3InNZf3NWB3cibE18cHwHdzJnXXxNfE53IWxNf3N8TnQiVgF/cHQHYzJ/XX9zeAV3InRPfE10B3ccYExrY3dfdBxsBmhaZEBjImdff11aQHcie1l8WntfdxxwBmhgaAJ3C3AAa11wB2AyXk1rY3NddjJ0AH8Ff11jDF5MfmBrX3cxeAF+c3wDdwt7XXxzf1t3IXAFa2NaB3QxfE1+Y3tedBxvXH5ge1tjIWAHa2NgA3QLe1h/c2ADdAxeAGhNcAN2Ml5Ca113WncLbABoYH9bYAtvX35jf193MX9daGBrXHccc1lrXVlfYyFwAWhdaAJ0Ml4Ga2B3XHYhbAB+cHtadwxdX2haf1p0MXhNaF1rW3RUZ1lrc1YCYDFsBGhNY1x3C3NYa11jX2MxbAd/YGAEdiJ4T39dcE10DHNYfAV8TWAcUVx8WmgGYDJsTHxdWkBgHFZPf01oQHcyfAd8XXdeYBxnXX9zaAV0HGBPfGNaB3RUcE98YGQGYyJ/XmhaYE13DGdYaGB0BmMyf1h/BWAHYzJ4BnxgY1t0VH9ea2BkAnQyY1x+Y2tbYAxvXX9gY1p3VG9ea3N3X3QLbE1oXVoDYAt8AHxwaAdgC3BCfGNSTnRUbAVoWmBPYDF/WWhga193C29cfmNzWnQLYE1rcHdaYAxZXnxjUgd3MX9df3BjW3cxfE1oWmdadDFsAGtae1pjIWwFaGNdWmMMWVlrY3wCdDJgAWtzZ110MWBPa2BrW2MMXk1oYGdcdAt/X35jWVpjMXhPa3NkAnRUc11rY2dadyFjXX5wYAJgC29Za3N3XmAxbEx+Y3wCYyFkQn5zZ1pgDF5Ca3NoAnYhZ1lrY2deYzJkTX9jYAZgDGBPfF1kB3Yid1x/WndedyJgT3wFZ1p3InQHfF14BnQcZ19/XWBOdyF/XWhdUk50VGABa11kBnYieEJoXV1eYAxjWHxdcAd3DGBCa2BnWmAyc15/c3xPdjJzX2haYAJ3HHRNf3BnX3dUYE98c2hPdDFzXGtdZ19gMmQAaF1dW2MMZ15/XVVbdyF7Xmtgf152IWAFfmNjXnQMVkx8Y2teYDJRXmtaZ11jC3gGaF10TmAMWVx+Y2NfYyFgTX5geAN2MWRPfF1rXmAyUgFrYHtedjJnX2hjY15jIlJMfmN7W3YheAdoXVVfYFRnXGhdc153VGxPa3B4A3chY19rXXNcYyF4TWtaZANgHFlZaGNWA2AyWVlrXXgDdDFgBGhaa1x2IWRNaAVrW3QMWVl+Y3xAdFRsTWtje1x2Il1faGB/XHchfABoY39adwxSTGhdUk1jMmdZfGN8QGMyUV5/TXhNYzJWT39geAd2InNdf1pgQGAMeAd8cHRPdjJvXXxgfAZ0DFYBfwVkTXcyYAd/YGNbdiJwTHxzeAR2IngHf2N0B2BUcARrXV1ediFzX3xNVVpgMWNYf11kT2AxcAdoXXtfdjJwB39gZ15gVGBMa11zW2MiZE18YHwHYDFwTWhjWVxgVH9caF1wT3RUeE1rc3gHdFRgB2hjZAJ0DGNZfAV7X3QLcEx8TV1cYwtvWX5zXV1gHFlYaGN0A3YxbABoXVlfYDFjXGtzf113C3Nca3N0BmMMUk9oWndbdAxeBGtga19gVGQFa11SA2ALc1loXWtfYzFsB2gFdAJ0HGNeaGB3XXRUeAZrYHdcYAtjX2tjWVpjMXBNfnNdWnQLeAVrc1VfdjFsAGgFf1x0HFJNa3BgAmMxZ19rWngDYyFsB2tzWVxgC3gGf2NaBXcMeAB8Y2hOYzJkTXxgdE13InAFf2N0QGMydAZ8XXAEYwx0B38FaAdgMnwHfFpoTWAcUV1/Y3wFdDJkB2hjcEB3HGNcaGNkTXchYAZrXXQEYwtgQn9gZAdgMm9ef2N0AnRUc1xrXVladiFgB2hja1t0MXNcaGNzX2MydAF/cHwHYDFsAWtaYE90ImdfaE17XnYyXgVoY2hAdzJnX39za1pjC2BCa2N4A3chZAV+Y3wFYAxvX2tzf150MXBPa1p4T3QLeEx/cGhPdBxdXWtdWgJjIXhCaFp/WnRUb1xrY1ledDJdWGhje152Ml5PaGN/XncLb19rYH9ddFRwBmtwf192MXtefmBgAmAyXVx+YHgCYAtkBWgFZ113MXhPaF1dXXQMUgR+cGdadCFnXmtad1xjC2AEaGBjXnQhZ19+c1oDYyJSBmtdXVp0C3hPfnNdX3ciZAR8TXwEdAxgAX9jVkB0HFYEfGNoB2Ayc1l8XWQGdCJvX39zcEB0DGAHf01WBGMMfAd/WmBAdwxzX3xNdE90MmddfHB8BmAMYAd/TXhAdiF/WWhdWVt2MWxMfHB4BXYxYAd/WnwGd1R8QnxdVV5gHF4Ha2BgQHQxZAR/Y3xAYAxsTX5jcAZ0MWNcf01kAmAMcARrc11cYyJnWWhNWgJjMmAEfnN3WnQcY1l/c2NadFRsAGtdaAZ0IntffnNgA3QcXV1rc1IHdiJSB3xdf1xgHHQBf3BrW2MyUkJ+c3wCdFR7X2hjd19jMWNda11nX3cxYAZoY3gFdwxSAWtaa153DFlYfmN7X3Qhb11oYHQCYwtsTH5jcAN0MWAAa2N7XGMhc11rXXQDYDF4TWtze1x3VG9ZfnNSB3Yhc15+YGtcYwxSBWtzY1x0IWAHa3BkA2MhbEJoTXRPdDJgTX9gdE5jDFYFfHN4Tncic11/XVoHdzJvXXxwe15jDFYFfGN8T2AyZ1l/Y2tbYyJWAXxddAV2MW9Yf3NwBWAMcAFrXV1bdxxsT3xzVgZ0ImABf2BoTnchcAZ/cGgHYAtsTGtjUgdjMnNZaFprX2BUf118BWgFdAxsAWtdXVt2MWBMaF1VW2MMd1hoY39fdzFkTX5zY19gHHQAa11ZW2AMWVx8YGNedwt/WGhdZE93HFlffmN3XGAxe158XWADYwtjXWhdf15gDFIBa1p0AmMiXk9rYHdadiFgAH5wfE9jMWxMa1p3X3QLeEJ+Y2tad1R/WHxNa1pjC2AEa3NZX3YiUgdrWntedFR8TWtjf15jMWxMa3B/XHQxc1h+c39edxxdXmhNcAN0VGdZaGBjX2AxeAR+YHdcYyFkQn5jc1tjIXwBa3NjW3YxY15oXVlfdwtjX3xwZARgHFFdf01kB2MyZ15/WmRPdzJWAXxNeAd3HHRPfGB8BmAMbEJ8cGAFdzJnXmtgdE93HGBNf3N3WmAybAVoXXAGdiJzWX9zaAVjMWwFfGNWT2MybE98YHdfYDJjX39aa1t3MXBMaF1ST3cceExrWn9edDJ0AH9zZAd3VHwFfGNaB2MyY1x8cHhAdzFnXX9weEBgC3wAfmNdXmAcd1l/XWgCYDFgBWhNa110C3AHfGNaA2MyZ1x+c3NbdiFwTGhgYE53MWdca3NVXnRUc19oXWNaYAtsAWtjc190HFJCfGNZX3RUY19oYHdadwxST2tdWgJ3VGBMfmNrX3QLc11oTXNfdwxdXGhaaAd3MWwFaGBkAnYxc15+Y3Ned1RwTWtdc1tgVHBMfnB0A3ciXk1oY3tbYDJkQmtzWVx3IXtea2B0A2AMUk9+c3tfdCF/XWtdZ1pgHHdcfF14TWAMZE9/XWAFYBxWB38FZAd0DGRMfF1gBncMZE18c3deYDJ7XH9zVgZjIXwGfGBoBHQhf1l8c39bd1RvXX9adE9gMmAGaF18BnRUbExoY2QGdFRsT2taa1pgMnBMfHNjXnciYEx/c39cYAtwBH9jcAZ3DHAFa2B7XncicAB/c3NedDJnWWtjd190Ml4Ea11/XWAxbE9+YGtdYyJdXn9zVgJjDHdcaFp8B2AxbAVoTWhAYzJdWGgFd190MXwEfnNZW2AMb15+c1VbYAtkT2gFe1pgVHtfaGNwA2AyYARrXVYDdCF/WWtjVVpgC3AEa2NrWnYhbAd+c11aYzFnXH5ga1t0IXBPaE1ZW3dUYE9rXXdcYAtnXWtza113MXwAa11dXncLe1l+Y1VcdyFwTGtda15jC2QAaE1jXHYxb15+c1IDdzFzX2tjWV9jIWAEaAVgB3QieE9/BXwEdAx0AHwFaE5gHGwAfE1WBnQib11/cHRPdCJRXX9NYE5jMnAAfHN8BXQLYAd/BWgGdBxgTXxdcAZjMmBCa2N7W3QcfEJ/WnhNdDF8BX9wY190MnNdf2NaQGMidAFrXXROYyFzX2taa190HF5NaGN7W2BUfAR/Y2hPdjJ3XnxjeAZjMXteaGN8A2BUfARrY1leYFR8AGtdZE52IndeaGNnW3dUc11/c2NfdjFnXH9ddAdjIXgFa1p/XnccWVxoBWgCdBxeBH9dWV13VGwEaGN/WncxbE1rY1YDdDFwB2hjeAN3VGxCaFp4AncLf1l8YGtddwt/Xmhje113IWNea11/W3ciXgBrc2NaYyF4QmhdVV10IWxPaF1nXncyUgd+cGNddCFkTWtzXVx2MXwGfHN3XGAxcARoBXgDYDFjWH5jWVxgDF1YaF13XnRUcEx/TVJPdCJWB3xwdE5gMndff2BkBXQceAZ8BXQHYAx3XXxadARjInxPf2N4QHQMYAF/BXhNdCJkAXxze15gMnAGf11VXncybExrWmBAYAxkBGtaY1pgC2xPaF1wQHcyYE9+Y1oGdjJwTX9dcAd3MndZfE1/W3YyVk9rXWAHdwtzWWhde1x3ImdfaF10TXcxbE9rXX9fYAtgAWhjVgZ0HGdff3NSB3Yxc1xrXVlbYAt8B35zc110HGQFf3N8B3YxeEJ+c1oCYwtkBGhNZ1p0Mllfa3BgBXRUcE1rXXdbdCJZWH9gd113MXhNa3NwAndUeAVoWntedAxnWWtzVgN0C3ABaAVnXWAxfAF+Y3RPdyJZWWtaZAJ3MXNZa11rWnYxcExrY2dfYwxdXmtwfAN2MWxCfnNrXWMxfEx+c3NfdAtnWWgFaAN0DFJCfnBnXncxZAB+Y3tcYwxkBHxwZEBjDHtffFp4TncyVk1/BWQEYAx4TH9zWgd2MlZNfE14TmAMb15/TVJAYzJWAHxzXVp3HHQBf3N4TXcidAB8TXgGdwx0THxweAZ3HGNYfHB4B3ciUVx8c3BAdwxkTH9jdEB3Im9df1poBGMifE1/XWAK","BLUECONIC_ENDPOINT":"VQVaTlwyc15Sb2MCWxxWA3xzcEB3DGNef2NSQHYycAZ8YGhAdDJwTXxjWV53HHRPfF1WQHchb1x/c3tbdzJ0TGtaf1pjMnxMaF1gB3Yif19/XX9bdiF/X2tjVgdjMWwB","BLUECONIC_STORE_ID":"VX9zXGMhRk1/TXhOWgt4A3xjZE9jDHQGf2N0QGMyVkx8c3QGYBx0AXxzYAZjMnNca11oTncyfAd8XVYHdCJ0Qn9zcAd0MnQFfFp4TXcye158WnhNdzJ7WX9NeAd2Mm9ZfwVgTnQieE9rWntadiJ4TQ==","BLUECONIC_KEY":"VH9eTlocY09SBWhPXTFCA3xzWk93MmRNfGB8T3QcdAF8YGBAdjcICA==","BLUECONIC_SECRET":"UwUJTVpUDFtUb39FdzEBA3wFeE1jDFZNfHNgQGAycE98cHwHdiJ7Xn9waE50C2NZf3N8BXcyfE98cHhPYFRsQnxNZE92Mmdea2NnWmMhYEx/WmhOdAtjXHxadAZgDHBCa2NwBnQBCAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"UlpJAnQLY1lVcABYYzFSA3xjXVtgHHRNf2NkT2AMcAB8c2RAYDJjX3xzXVt2MnQAfFpkB2MxfAd8YGRPdxxkTWtgYE93Mn9ef2NrWnYicAZrXXAHdjFsBGtgdE50MWAHfFpnWnQhY19rXXdadjFvWWhgZE52InQGa2BjWncLeEJoTWNadCcICA==","AUTH0_DOMAIN":"fHNVBncxeAF8BFVNYD5RWX5dZ1t3MnxNf013XnchcARrXWACdDJSQmtwZE50InRNfFp4BncicEJ+c2BAdDFsBXx2DAo=","AUTH0_CLIENTID":"f29VXnchWQVrcGAGY1RWA39gYEBjImAGf11wQGMyfEx8cHQGYAt8B3xNaEB3DGAEf2NwBmMid1x8TX9aYyJ0BXxzfAVgMmNZfHNkBHQLbEJrY3AHdBx4AGtdfAZgMnAEf2N8T3QBCAg=","PIANO_ID":"fHAETnQiY1hUWngHYy5dWX5dUk50Il5PfGNkQHccYEJ+c3dadCJ0BWhdeAM=","MIXED_CONTENT":"UAV8T3YuRVhQBH8Edz50A3xzZEB3DGBPfGNoB2MydAF8YGRAdBx3WH9gZEB2MnAAf3BjXncyZ1xrXVZPdyJjXnxwfEBgHHdZf3BnW2MxY1x/cHhAdzJ7X3wFfE5gC2AGa2NVX3Qxb1w=","VIAFOURA_SITE_UUID":"UFpZQlsMcwNVWWtfdFRaA3xwfAZgHGABf2NSBncicE1/cHQHYwx3X38FeAZ3In9da2BkTmAyf11/TXRNdDJkTXxNfE52MmQBfF14TmAMfEJ8XWRNYDJRX3xNXVp3MnxMfE1kBXQceAB8TWhNYyJ4Bw==","GOOGLE_CLIENT_ID":"VFpZQ1tUWkJrY2gGdAhkA3xjYEBjIndYf3N0B2MiY1l8cHwHYDJkQn9gaE9jMWwBf2NrW2BUY1l8Y1oHYwxwAX9zVgd2IlYHf3B3WnQxYEJrY2tbYBx/XmhdaE52IX9ff11jXmAMfAd8XXBNYyFsBHxwY1tjC39ca2B7XmMyYEJoYHtbdAxzWWgFf1t0C3tZa11kAmMMdEx+Y1IFdBxjXGtza1xgMnQFfGBnXGMMdAB+YHhPdjJkTH9wYAd3MnQGfHBgT3dUe118Y1ZPdxxnXg==","AUTH0_BASE_URL":"Ul1wB10hRV5VBV1ddgxjWX9jUgZgMnNefGNSBnYidE98Y2RPYyJ0TXxzUgZ2InhCa2NZW3QiZ19rY3xPYAtsT39waAV3VGwBfFp4TmMyd1x8Y2hOdzJ4BmhdXV93MWBCa1pnWnRUbE8=","CHARTBEAT_DOMAIN":"UmB8TnQxfE1QTXdfdyJaTWtdcAV3MnRNa11jXncybE18Y2dbdDFvXH9NcAV0MmQI","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"UAReBXYxVk1oWX9HdyJaT2tjfAd0IXxCfE1rXHcMeE98TWBAdFRsBGhNeAY=","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"VHNWBV0LAENUWlpNWwhwA3xafAR0ImwGfF1wBHQieE9/cHhNYDJvX3wFeAo=","SF_CLIENT_SECRET":"UARBBV0hcAVrb1YDYAxaTH5jY1t0HGAFa2NwBHQhYARoTWAHdxxsTHxze1t3ImRNfnNjX3QceAZ/c3wGdAxWBmhjeE93InhMaE1/XHRUZExrc2QGdCJgTGtddAR0HHBPaF14AnQycExoY3ADdwx0BHxzdE93MXhPfnN8BXQMbE1oTXdfYzF4BX9NcAZ0MXgEa3NzW3QibEJoBWdbdCJWQmhdY1x0MXBCa11gTnQye198c3QEYwx4QmhQDAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"VXNnXltUQUVQf3sGWAxSA3xdYARjDHNcfHBgBWMid1l8TXhOdCJwBnxaeAZjInwAfGBgTmMMeE98BXxAYBx8TXxjeE93HHBPf013WnRUf1hrYHRPdxx3XXxNaAZgMnBNfGNwTXcyZ1l8cHgFd1R4Qn9wd1tgHHAAfE1oCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"U3N3TXc+YEJUWX9FdiJaTH9dZAZ0HF4Ef018BHcifE1rY3hAdCFsBGhdf153VHgHa3NrW3QLeAR8TXwDdFRgTX9dZAN0C2NcaGN0AncxfEJ/cHhPdDJeTGhNZAJ3MXxCfmNrW3QiZ1xoTXRPdjJ0T35waAd0MXwHf1AMCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"aFlnRFsueABrcH9eYyJaBH5zcAJ0DHRCfmNgB3ciXkxoTXdedBx8TXxdZ1p0IWQFfGN4A3chcAV8c3RNYzFwCA==","SOPHI_HOSTNAME":"U3NzWHcLb1pQTXtEXCJaQnxdZAZ0IXBNfnNjWnQhbE18Y2dcdDJ/WGhdd153IlFZa3NjXnQyWVlrdgwK","HTL_SCRIPT":"f2BGT2MLVk1QY2tOdyF8A39zZEBjMnNZfHN4TncyY1x8Y1oHYDJ0TXxjWk9gMmRCfFp8QHcccAV8Y2NedzJjWWhdZEB0Mndea2N3XmBUY1xoXWBPYyJ8TX9dcAZ3IlZPa1p7XnYxYEx/TX9bdzF/WXwFa1p3VHAAa11aBXQMe1h/Y1VddBxsB2gFfAJ0MW9Z","LIVEBLOG_WS_SERVER":"UloIRF0IbE1QWkkCXS50A3xgfEBgMndZf2NWBmMMYAd8Y3BAdBx0BmtdUkB3HHQEa2B0QHQydE18cHQHdCJwBGtgeEB3DHtcf3BgB2Mie15rY2Nbd1RsAQ==","SOPHI_SCRIPT":"a1p/QVwxTURUYElBWi5gA3xjaEB0MmRCf3NwQHYif1l/c2QGdDJgT3xNZAdjDHwFfHB8BmAydAF8Y3BPYAx0TGtjZ1t3C29ffAVkBnYxYAB8Y3dbdDFjX2tjWk13VGNffF1ZW3QxYExrY11adDFsB3xdfE50MWAEa11oTXYxYAVrY2dcdzJ0TGhNeE12MWAGa1p7WnQcfAZ8TXddYzFkAGtzXV1gMXtfa118Cg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"aGBnAlwxDEFQBFkGXVVgA3xjcEBgMnddfGNoB3YycAd8c2RPdxxwTXxzYEB0MnAAf2NoQHQydAF8YHhPYwxwT3xzY1p3Mmdf","_id":"89634628209db9d72835a2a3ef912233c20fd094705beb1a37c348ecbf652d61"}