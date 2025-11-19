Sixers say Kelly Oubre Jr. suffered sprained knee ligament and will be evaluated in two weeks

Skip to content
Oubre suffered the injury during the second quarter of Friday’s loss at Detroit. He is averaging 16.8 points on 49.7% shooting and 5.1 rebounds.
Kelly Oubre Jr. was averaging nearly 35 minutes per game before he was hurt. Read more Yong Kim / Staff Photographer
Kelly Oubre Jr. has suffered a sprained lateral collateral ligament in his left knee and will be reevaluated in two weeks, the Sixers announced Wednesday night.
Oubre was hurt during the second quarter of
a loss to the Pistons on Friday in Detroit. » READ MORE: What Paul George can still give the Sixers — and what might be a thing of the past
Before the injury, Oubre was enjoying a terrific start to the 2025-26 season. The 6-foot-8 wing is averaging 16.8 points on 49.7% shooting and 5.1 rebounds, and often takes the most difficult perimeter defensive assignment.
Without Oubre, who was logging nearly 35 minutes per game before he was hurt, the Sixers’ options at small forward include Justin Edwards (who started Wednesday against the Toronto Raptors) and
Paul George (who made his season debut Monday).
{"ENV":"f2AABHQIWUZSBHgFdAxaBHxdcAN0ImQFaGYMCg==","CONTENT_BASE_PROD":"a29WQFgLUVx8TXNNdAtWA3xweE9jImBMf3NgBnQcd19/c2gHdCJ3XH9jWk9jMnAGf2NrXncicABrY2RPdCJ0BH9waEB2InQAf2NdW3QhbEJ/cHQGdxx8TXxNVgR0VHAFa2N/X3cLY18=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"UARZR2M+e0NSXWtdXAh4A3xgYE90MnNZfGN0BHccYE98BXgHYyJ3XnxjUkBjInAAf2BkBncMcAV8XWBOYAx8BX9gd1p0MngAfFp4QHcMdAF8c3xOdjFvXXxadE1gDGwHfHBnWncMcAV8cHtbYAxwAHxaZ1p3MnAFa114BmAMcAR8YHtadAx/XHxge1tgHHBMa11kQHcMd1l/Y3hOdjJ0BnxzVkB0VGwHa1pjW3Qxb1hrXX9bdCFwBGtgaEBgHHQBa2NVWmAMeE98YGNaYyFvWA==","GRAPHQL_KEY":"f1lwB1gydwVTWntaWiJgA39NYEB2MlZMfE1oTndUbEJ8TWhPdyJ8AXxNWkBjMm9cf2N3XncyeE1oXXBOYwxwBmtjaE93DHtZf2BkBmAccAFoXWhAYDFwTXxzYAZ2IWBPfHBgT2ARCAg=","GATEWAY_URL":"a39SQHQicAFQcGADYwxkA39zVk90ImNZf2NaB2AcZEx8c3RPYzJnXWtjdAd2InBMfAVgQHcMZ1h/c2AHdAtgBXxjcEB3MWNdf11rW2MLb1hoWmtfdiF8BQ==","GATEWAY_SLS_URL":"VH9wBFhVUQVoTWBOYyJaBH9zdAR3Ml5CfF1zX3QhYEJoY2NbdyJ3WXxNcAd0ImwGa3NnXHQiUkJ8Y3QCYAxSBX9dZAJjDGRMfFp7XWMye1h+cGddYzJsCA==","FEEDS_URL":"UmBZQ2BVfwR/TXtNYzJSA39gY1t2InQEfHBgQGMMd15/Y1oHdxx3XXxjfAd2MnddfFp8T3cycEJ/cHxAdzF8AWhdVVp3MngEf1p4QGMxYAV8Y3BNdwtsB2tdYAR2IlYGfE1gTWMLcAFrYGNadDFsAHxzcAo=","RESIZER_KEY":"UnNwQFsIWUR+f0FGd1R8A39zYARgDGQBfHB8BHQyYEJ/XXxOYDJ8BH9jdEB2MnwBf3N0BXQMYE1rXVZAdDF8BHxNeE92In9fa2NkTWAyZExoXVpNYFRgAGtdVgR3IWxPa2N8BnQ3CAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"U29jQXRUYAZQWmcBWCJaBH5zZE13MlYGfE1zW3QidAR/XWdedyJ0BX9NeE90C2wI","TWITTER_API_TOKEN":"fmN3T2MLY1lSXVJNdz5WA39dfAR0DH9ffAVkQGMxYAd8Y1IGYzJRXX9jfE53VHwAf010TXQyeABrY2RPYBx/X2hdYAdjIlFcfE13Xncxf1l8Y3xPdiJ/XGtdZAZ0HGAFaFp4BmMLbExoXWgFdjFsB2tga1pgVGABfGNdXncMXkxoYGROYBxgTX9zXVp0IW9fa2NjW3Yid1x/YGQCdzFzX2tzZAJgHGRMaE1/W3YhYAF8YGtaYAxZXGhgeAN3IWRNaGN4AnQxZABrYH9adCFsTXxwe19jIXNff3B4QGMyUgV+Y2dbYAtsBWtaZ1p0MWAEf2BjX3ciUkxrYHdaYzFzWWtze1p2MnAGaE1rXHdUcAF+Y3QCYzFkT35gZAdgC2ddaAV7XXQLe1hoTXQCYAxZX2hdVV13Il1ffmBkCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"VVlaAlgMb1xTb3NedAxeA3xjVk9gHGNcf3NgT3Qyd198Y2BAdzJ3XX9zfAZ3MnNefE1aB3QMcAVoXWBPdyFgBXxzaAZgHFFff3N7WnQce1h/TXBNdiJRX3xdXVt3DHxPfFp7XnYxfARrXX9bYDFwQnxaZ150MWNffHNnWmMxbE9oY2tfdxx8BmtdaAJgMnhNaGB/XWMxbAB8WnhNYDJeTH5jeAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"UnNgTVg+WURSWWRPdzJaBn5jdE10IngFfF1wBHciYE1/TX9bdwxwQnxjeEB3DFJNfGN8BHQMZEJ+c3RPdyJeB35za153MmxCaF1STnQLcE9rXWQGdzJwTH9aeAR3MmxCa1p4TWAMVkJ8BWRPdDJ4BWtje1t3C3tda110Ancyd1x8BXxPdyJWQmtgZ11jMmQFaGNjX3QhZAV+Y2hAYwx8TH9deAN0MXtef2NnX2AMXkJ8XWACYAtzXmhgf1pjIndff2BjW3cMd1xoYHgGdiJWAX8FZ1pgHHtYa3N/XGAMbAV/XVYDYyJ/XXwFe1pjDFZNa2BjWmAcZ1h8cHdediJ7Xn5jWgV2IW9YfnB3XWAye1x8WntcYwx7XH5zdAZ2Ml4Bf3B7W2Mie19rWn9dYyFnXXxdXVtgMW9ef2NWTWMLeAB+YHgCYDJsAGtdWV9jIl1YfGB8T3YyYAF/YHQGYyJWAHxzVk93DGwHf11gBncccEJ8XXROdAxSQn9dd11jDHNcfGNgAnQcXgZrXXAHdAtnWGtzf110IndYf3NwAncib1h/TWQFYAxgT39zcAVjDHxPa2NzX3che1x/XXBOYAxRXGtjc1p3IndYaFprXnQiXgdrc1oHdCJ/XX9dUgJ0HHdYf013WmMiXkx/c2AFYDJjWX9wd1x2MlFYf2BnX3cydEJ+YGQEdiJjXH9wa112InABaGN0QGBUbE1oBWAFYwt8AGhadARgHHQAfnB0BWMMUkxoWnwEYzJ3WWhNWk1jDFFeaFprW3cyb15oBXgGYDFvXH9wf1p2IWABf3B4QGMMXgB8WmgDYzF/Xn5wdEBgHH9dfF1WTmAyUV1+YGQFdiFzXmgFe150IWdcf01WBWMxZAB/WmNcdiJZXmhNXV5jInwBfwVjWmMiUVlrYGhNdiF7XGtgYAdgMngBfF14QHchbAV/c2gHdyJwBXxzY193MXgFf2NwAnQicEx/c39cdyJsT2hNYAV3InhNfnNwB3QcXkJ/TXAEdyF4B35jf1xgDHgFf114BHQcUk1+Y3NbdAxsBX9zaAV0MXgHaE1wTnQhZ1h/WmhAdAt7WH5jYAZ3IWBMa2NnWncMZE9/cGQDdDJ7WX9wY19gMXNcaE1zXHYyf1xoBXwCdCJsTHxwYE1jIWAAfwV0TmAccAF8c1ZOYFR4TXwFaANjMndYfF1gAmALZ158cGtbdwtvX39ga15jMmNZfHB8T3YydAV+cH9edjFsAWhgYARjIWNYf3BnXGMLc11oWnhAYAxgAGtgdAdgMXNZfGNZX3Qie1l/cGdfYDF/XX5zXV12MWdcfGBgA2AyZ19rYGddYyJnWGtaeAR2MX9caAV4TXYyY19oWmNaYAxWAGhjWV9gMllYf1poTWAybE1rc3hAdBxSTHxdfAd3ImBMf2NVW3dUYEx+c3dfdBxwB35jcEB3HGAGf3N3X3dUfAd/cGRNdzFkTX9jeAN0MmQEfGNgT2MyZAV/Y3AEdBx/WHxdfE50ImdZf11nXHcMeE9oY2Ncdwt8TWtwZ11jMnNYfFpjXHcyeAB8YGROdwxeBH5gaE9jMWdfa3BkBWMxc1x8Y1YEYwt8BXxdY1pjC2BCfGN4QGMMd1hrY2AGYAx/WX9adEBgDHNfa2B7XWMyZ198YGgDdjFwBWhNc11gDFYFaAVoBmMLb1l8BWddYzJjXGgFa1tjMXNdf3BoBmAcY1l8BX9ddDFnX2tdWgJgMnddfmB4BnYxf1hrY1oCYDFvXmtwe112MWQBfmNaBmAyXVx+cHQHYDFzXn9jWkBgC3tefwVkQGMxf158Y1oDYyJRX39gdANjIndeaGNdW2Mhe1hoYGRNdCJkQmhdY110InQHa2NzWncieAd+cGhNdCJSB39wZ153Il5Mf110A3QidAd/TWgDYwtnXH9zVVpjMl1YaGNwB3QLe1h/YHhNdzJSTH5jYAZ3MmdZfnBnX3QicEJ/TXBOdDJnXHxgYAZ3IXgFaGBoAmMMYEJ/Y3QGYzJdXWhgdAV0Indca1p0BnQyeEx+YGRPYyJvWWtae1pgC29ea3B7WncceEJ/WmgHdAx3WXwFYE12IndcfF18BnYybABrYGgFYzJzX39af11gHF4Ga2BoAmBUY1x8YHhNdDF7WWtad1tgHFFefHB4BXYxc1x8YHdbdiJvWXxwaARgMX9efHB8BWMxc11oYHwHdiJ7WGhdWV5jIWNYaFp/X3Yyf1h/c1ZNYwtzWXxdXVx2IWNefnB4T2MiY15/c2NeYwx7XX9jVk1jIm9cfE1dXmALZ1l+cHtfdiJzWGhdUgJ3IWQFa11zW3ccfExrY3hOdFRsBHxNY1p0MngHa2NzWnQcdE1oY3AGdAtgQn9NZ193HGRPaE1SA3cyfEJ8BWtbdDJwQn9df153DF4Ea3NwBmAye1x8BWQFYzJ8T3xaZE9jMXgHfF1gT2Mxb1xrWnQDdCJsTXxwZE9jC29ZaAV3X3cifEJ8XWAEYDF/WHwFY11jMm9Yf2NwAnYyXgB8Y3AGYAt7XWtafE50MmBMfnBkBGMydAd/TVZNYwxSAWhdWk9gVG9ZfGBgT2MMf1hoYHddYAxzX2hjVgdgMWNef113WmMid1hoYGdbdjJ7WWtweE12IllcfFpgB2AMWVl/YGQGYAxwAXxdWk90MXNYfGNaAmMiXV1/YGNaYDJRXX9wa1xjMWdfa2BoT3YyXV5/BXQFYDJjXnxzXVp2IlleaGNaBGMhb1hrXVleYzJvX39zXVpjIXgEfGNrX3dUfARoXXtfdDFsQmhNfAR0MnRNfF1kT3QhfAd+Y1ICdyF4THxjcAd0DHhPf3N/WndUZEJ+c3gDdyF/XXxjdAR0MmNYfnN4AmMLf1x/XVVdYwtgBHxNYEB0HGwEfGB/W2MxY1l8WnRAYDJjWXxwe15gMnNYfHBkBnQxfEJ+Y3ADYDJvXXxjdAV3IWAAa1pkAmMiZ1hrY3NbdCFgBXxwdAZjDFldfHNWT2Mie158TXwDdAt7XmtaeARgMnNZf3NjWnYiVk18c3AHYyJZXHxaY192Il1ca2B4B2Ayd1x8WndbYBx3XX9aaE5jIW9dfHBrX2ALf1lrXV1aYDJRXnwFaAZjInNefGNaTnYheAB8XVoDYyJ3X35wYAZjIW9Ya3BgAnYhZAF8WnhOdjJ3WGtjVk9jDHtda2B4B3Yxb15/XVZPYFRjWGtaeAN2MWdffwV0T3cxYE98c1IGdCJ4TXxjc1t3HGRCf11wB3cieE9+c2NddAt8BXxNd113MXwGfF14B3QMbE98c2BNdCJsB35jZE50IXgEf11kT3QibE9+Y3deYwt/WGhgeARgMWBCa3NrXmALfE9oTXQEYzJSTGgFa1t2Mndcf010A3YyVgR/XXNddAxzX3xNdE9jMlYGfE1aAnQhcAF/c1oDdDJzXmtgf1x0MWNff1p7XncxeEJ8BXQDYDJ7WX5jd1p0HF1fa1p/WnYiXgBoXXNadiJgBmtaY110IlZNfAVoTmBUeAFoXVoHYBxjXXxad19jMXtZf2B4AmAye1x+Y2tbdiJnXGtwa152MX9faAV4BWMMWV1rYGNdYDFkAGgFfANjMW9dfnNWTWMyZ1h/c1pPYBx/Xn9jWV1gDFYBaGNgAmALZ158Y1ZOdjJZX35zWgRjMmNffHNWQGMLcABoY3RPdCF4TWtdfAZ0C3gFfGNoTncidAd8TXQGdAxwTX5wa190HGwFa3NgBXciUgR/cHhAdAxSB3xjfE9jDGRCfF1rXHcif1l8cHQGdwxsQmtddEB0IXxNa114A2AycAVrc2QHYDFvXXxddE90IllZaAVkBGMLZAZ/TWhAdAtvXXxaeE1jC2dYfnBnXnciZ1lrWnQFdjFnX3wFd1p3MmNYfnBkB2AcVkJ8YGtfYAxRXHxdd1t2MWwAf2BjXWMhZE9+cH9eYwxzXGhaeARgVHNcf01aAmBUZ1hoBWteYzFnX2tdYE9jC2NcfAV0B3Yhc19+cHgCYAtwTGtwa11jMnwBfAVkT3Yhf1hoYHRNYwtvXGtgdE1jMWAAaFpgTmAMcAFrYHtcYyJvX3xwY1t2MX9cfwVoTnYib15oTVYEYyFzX3xwdAVgMXwAfGB3XmAMe1l/cHRAYzFgBHxNe110VHBMa3NgBnQhbAd+c2NadwxwBnxzYE50ImQEaE1wA3QMdEJ8Y2hNdyFvWH9jY190MmRNa2BnXHQcUVhoXXdadzJsBX9zeAJgMWwFfF1wT3QLeE1rYGRPdDJ0B2gFdAJjMmNcf3NjXnQcf1h8BWdcdDJgQn5jY1pgDHhNfHNjXHcxbEJrc3QGYBxsQmtddEBgDHAAf2BrW3cieAd8WnwHYwx/X39gfAVjMmAFf11WTnQifAF/WnROYwt7WXxNeEBgHHdef3B4B2MMUVhrcGgFYwxZWHxwZ1xjIWRCf2B7WmAxf11+YGQDdiFjWHwFf11jMn9faFpkBGAMdAB+cGQGYFRnWX9jY1pgMmdZf2NZX2MyXV58WmQCYwtnWH9aZ1tjC29eaGB8B2AcWV1+YHQDdyJsAXxaf1x2IW9Za11ZXWAce158YGRAYAxvWHwFa1t0MmQGa11VW3QxeAZ8TX9adFRkT35jc193InQHfE1zXHQxfE1rYGgGdFRsQnxNdE9gDGQEfE18BGALZARrWmQEYwxgT39dcAV0MX9caF1kB2MLf11/XWQEYwxjWWtaZAV3MmxNa1p7XXcxYEJ8Y1oFYDJwQmtjYEB0MlFZa1poBHcibAVoBWgDdyJdXWhaa1pjIX9Yf1pgT2MMdAB+c1oFYBxkBX9jXVt0MX9YfF10BGMyWV5oY2ACdiF7Xn9wd11gC29efAVnXnQcd198WmhPdiF8AX5we192Mm9daGBjX3QxY1loWnwGYwt7XH5gdARgMntZf3B0BmAyb19+YHQFYyJ3XmtwZAVjDFlefGB0BmMyb1h/XV1ediJeAH9afAJgC29YaFp0AnYye158XVleYAxjXX9gaAd2MWABaAVjXmALc15oBWNaYAx7XX8FdAJgMWABfGNgTXdUbE9oXVJPdzJgT2tdeE10HGBMf3N3XXcMfAVrc3QCdxxeBnxzeAN0Il5Na114BWMLZAZ/TWdadDJ4B2tzZ190IWNYf3BkQHQMZEx+c2tbYAxSQn9wdAR3MnRCf01gTXQhZ1loY3tbYDF/XX9wZ192MXtdfAVrXWMLfEJoXXAHdDJwBH9jZ1xjIntda2NWBWMxY1l+cGRPYwt7WWtdUkB3IWNZfAV7XGAydE1/cGROYBxSTH9zc1p2MXNdfHB4T3YyXgB8WnxNYyJgT3xwf11gDFFdf2B3WmMyXV1oY1YHYDJzWXxaYAdgDHdcf01aQGALeEJ8c11eYwxdWGtwYE1gC2NcfnB0TWMic15/WntfdjF/WWtwY1pgC3tcfGBrW2BUcAFrY1lddjJvXmhjVgZgDFZCa2NWBWAMXgF/TVZOYzJSAHxgYAN2IX9cfwV0TWALYE98TXNed1RgQn9daAN3InAEaGN/XHQMcE9+Y2NadyJeBn9jUk93C3AEf3NgA3QibE9/Y3wGdzJ4Qnxge1x3IXhMa2B4A3cMe1lrc2AGdDJdWXxwZARgDGdcfE13XncxYAB8TXBOdDJwT2tzcEB0MmQHaFp3X3QcY11rY2NdYwtjWH5gfAR0IllYfE1rXmAxb1h/YHQCYAxjWH5zdE10MmQFaE1zXmAxZ118WmhOYwxkAX9gfAd0ImRNfHNwAmBUeAFrXV1cYFRwAH5weAdgHHtfaGN8QGMxc1x/WnQDdjFkTWtzXVt2MX9fa1pgA2Acd1h8cGtbdyFkAH9wfAZgMXwAfFp/X2AMUV9rc3ADYyJ/WH9dWk5gMlFYf2BrXGAyZ1h/YHhNYBxZX39NVk9jC3tff3NWTWAMb15rYHgHYyFnX2hafE9jIWwBfFprXWMhb15+c1ZPdCF8QmhddAd0VGxMaE1VW3QcUgZ8TVVfdAx8Qn9NdAd3C3hMa2NrXXcLYAd+Y3BNdxx4BHxaaAR3MmBCf017W3cycAZ8Y3RAdzJSQnxjcAR0MmRNfnNwT3QcXgRrY2dfdyJkBHxNZAJ0VHBMa114BnQLcEx/UAwK","BLUECONIC_ENDPOINT":"fGAABGAIf1p8YGsHdzJSA39zaEB0DHABf3B8B2Ayc1x/YGhPdBxzX39ze152ImQEfFp8B3QxYEJ8c3dbdjJkTGtgZ1p0HFYBaFp4QGMyfAF8XWtadFRvWGtjYEBjMWNd","BLUECONIC_STORE_ID":"a39aAlwuf1lVWUFddyJWA3xzZE93DGNdf3BgT3ccfAd/c3BPdyJgAH9zeEBgMndca1poBHYie118TXRPdyJkTXxzVk90ImRMfwVoTncyeAV/TWhOdjJ8BnxdaEB2InwHfFp8BXcMbAZrYHtadDJvXw==","BLUECONIC_KEY":"VV1wBnQycAFTY3tOdDF8A3xzUgZjDGQHf2BkT3ccZE98c3wGYycICA==","BLUECONIC_SECRET":"fF1nB3chUk1+Y3MBWFV0A39daAV3MngHf3N8QGMiZAR/cHxAYAx/X3xjdE1gVHxPfGNaTnQMbAV8cHwHYDF8Qn9NaEB2InBPa1p7X3QhfAF8XVYFdzFjX38FfE9gDGBPa110QGARCAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"fH9BWndVcwVUXWQFdjFgA39ge1pgMnNZf2NwQGMMdAF8cHgGdAx0TH9jZ1t3ImdcfE1WBnQxfE98cHRAdwxnWGhdZAdgDFZNf2B7XmAydE1rYGgHYFRgTWtaeE5jC39Zf01zX2BUYE1oXX9bYwtgTWhgeE1gHHAHa2N/X2MyWVl+Y1laYycICA==","AUTH0_DOMAIN":"UwVrB1hVe1l8BH8HdDJaQnxjcE10MmwFf2NnX3QifAV+Y3dddCFzXHxddAN0MnNYfGN3XHQhYE18c2NadCF8CA==","AUTH0_CLIENTID":"aAVCA1sMc1pTTXBNWzEBA3xweE90MndefAV0BncMe1l8c3RAYwt8QnwFfEBjDHRPf3B8QHccYE1/WntbdDJ3WH9jUgVgHGAFfHB8TnchY19oWnRPdjJsTWtgaAZ0MmRNf2NkT3YnCAg=","PIANO_ID":"VHN/Al0+f1x+f3ROdwtSA3wFdAZ3IntdfGNkTXQMd19/YGBPdBxnXn8FdAo=","MIXED_CONTENT":"VGB4BXcIc0RrBQhcXDJSA3xjUkB3HGAFfGNWB3cydAV8Y3hPYwxzX3xjeAd0Mndcf3B/XnQMZARrXXxPdiJgTXxjcE9jDGRMfHNrWmBUY11/cHxAYAx4BnxNcE53VG9ca11jW2MhfE8=","VIAFOURA_SITE_UUID":"fGB/BlgcUQVTcGgFXCJSA39jUgZ3HGRPf2N4BnQMc1h/Y3AGYwxjXHxNcEB3DFZNa2NkTXQyf1h/TVJNYwxjXHxdfARjMnRPf01wBHQif1x8BWRNYwxRXXxNVVtjDHhMf114TnYib1x/WmBNdwx/Xg==","GOOGLE_CLIENT_ID":"U2ABA1oMWQR/cF5OW1RgA3xzfEB2ImNdf2B8T2Myc1x/YGBPdwxkBnxzeEBjC2NYf2N/XnYxbE9/cHRAYDJkAHxjYAdjDH9cf2B7W3cLYARoXX9adDJRWWtdfAR2MWBCf11/W3cMeAZ8TVJNdiFwQnxjc15gVG9ZaFp3W3QMYAZrXWtadBx0AGhNXV53VGRPaGNrXGAyYE9oBXgFdyJ0B2hNVV1jInRNf3B7XXQMY11rcGQHdiJzWX9wdE92InAHfGB0T3QMWVh8c2QHdyJ0AQ==","AUTH0_BASE_URL":"UE10BV0xYwFob2tbdCFsA39zUgZ3DGABfGB8T3YiZAV8Y2RAYDJzXH9zfAZ0MnQGf01nXnchbE1/YGdadAxwAGtdUk9gMmxPa2B0TmAyUVx/cHRAYDJ8T3wFY1t2IWAGa113X3chbE1rYGgK","CHARTBEAT_DOMAIN":"a3BjRFgxUVxSWXtZXSF8A3xwdEB0MndZf3NSB2MydAR8c1ZPYyJwAGtdUk93MnBP","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"a3BVBFhVUU9rBEFAdAxkA3xNdE52Mmddf2N0BGMifE18TWgHdjJ8B39gdARgNwgI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"aGBgAlgIb1xoY11bWFV4A3xNZE5gHGwBfAV8BXYie1l/Y3AFYDJ7XXwFZAo=","SF_CLIENT_SECRET":"f11gB1oMUQBQc3MCXQhWA39NYEB0IlYGf3NWBnQyZE9/Y3RAYBx4BnxNYE10DHQBf2B0QGAyfEJ/TVJOdjJ4Bn9NeE1gMmNZfF10BGMiUV5/TVZPdBxgBnxaZAd3HGxPfF1aTncycEJ/XVYGYyJsQn9zUgZjMnNefE14BWMifAR8YHxPdjF/XH9zUgZ3InAHf2N4T3cydAR/c2tbdDJ0BHxgYAdjDGdcf3N8QHYiZAdrc3hAdzF8BHxzaAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"VQR3TlwhewdSTWtfdgx8BnwFeEBgDHNdf11kT3QyfAB/XWBAdBx4B3xjYE5jDGBCfFpkTmAyfAV/Y3xOdiJwBnxjfEBgDHhNa2NjWmBUb1x/cGRAdCJ8AX9zfE90MnNefAV8QHQid19/XWNddBxgTGtdaEB0DHwH","G_RECAPCHA_V2_KEY":"a29dQlsId1x+Y3NDdwteA3xaaE9jInwFfHB8TXQMcEJ/YGAFdBx0AH9jZE1jMnwBf11STXcyeAZ8Y3xOdCJWBX9wYEBjIlYFa2N4QGMMcAZ8YGtbYwxwT3wFYEBgDGBPfHNWBXYyc1lrYHxPYyF7WXxaf1p3HHBMf11SCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"VWBGBncxAQd/f1VHdFRwA39waE90IlYAf2NwBnYyZAd/BXxAYwx4AH9zZAZgHHdef3N0BHQyd198Y1IHdDF/Xg==","SOPHI_HOSTNAME":"U1lBXWMhTV5VWXsEXQxaQnxzd1p0InAFaGNgBnQieEJoTXdcdCJZWH9jdAJ0IWdZf110AnQye1l8ZgwK","HTL_SCRIPT":"UFprT1tVZ0x/WgVOdDFsA3xgdEB3ImNZfHB4TXcMcAF/c2hPdAxkTXxgfE9jMnNYfF1oB3ccc158c1Vadwx0TWtgYAd0MnQBa2NnW3RUYE1rXWBPdyJ4THxdfEBgDH9caFp7XmBUYAd8Wn9bYwtvWXxNa1t3IWNdaGNoTWAyUVh/Y3tddxx4AGhNa1x0MWwG","LIVEBLOG_WS_SERVER":"VH97T1sLVkJVY3taWiFkA3xjaE93HHBPf3NwB2MyYAZ8cGgGYyJwAWtdfE90HHdYa11ST2AccAB8YHgHdDJ3XWhdZE92MntYf2NaB3ccfEJrXV1aYwtgAA==","SOPHI_SCRIPT":"a117XlwufAdrWVICXAh0A3xjaAZ0Imdef3N0T3cMVkx/YHQHYDJ0BHwFaAdgMnwFf2BgBnccdAB8cGQHdxxzXmtaZ150IWwHfAV4BnYxfAF8YH9bdCFsTGhdZE52IWwGfwVnW2ALYAZrY11fdCFvXHxdeE1jC3wAa2NaTnQLfExrYGtcdCJ0TH5jfE13IWAHa2NnX2MMeAF8WnQCdiFkT2twf11gMllea1pkCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"a1lrQnYhZ1prWXNNWwxWA3xjUk92MnNef2NSB3QMcE98c1ZPYwxwBnxgYAd0HHNZf3NkT3cMZAB8Y3BPYDJzWXxwf1p0HGAE","_id":"3908dde7e005cb1a8c8cd40e56c04bbf0844c145778b685a7b4ee9ca2b9c8134"}