Sixers say Kelly Oubre Jr. suffered sprained knee ligament and will be evaluated in two weeks

Oubre suffered the injury during the second quarter of Friday’s loss at Detroit. He is averaging 16.8 points on 49.7% shooting and 5.1 rebounds.

Kelly Oubre Jr. was averaging nearly 35 minutes per game before he was hurt.
Kelly Oubre Jr. has suffered a sprained lateral collateral ligament in his left knee and will be reevaluated in two weeks, the Sixers announced Wednesday night.

Oubre was hurt during the second quarter of a loss to the Pistons on Friday in Detroit.

Before the injury, Oubre was enjoying a terrific start to the 2025-26 season. The 6-foot-8 wing is averaging 16.8 points on 49.7% shooting and 5.1 rebounds, and often takes the most difficult perimeter defensive assignment.

Without Oubre, who was logging nearly 35 minutes per game before he was hurt, the Sixers’ options at small forward include Justin Edwards (who started Wednesday against the Toronto Raptors) and Paul George (who made his season debut Monday).