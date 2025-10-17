Skip to content

The Big Picture

The rodeo comes to town, Allen Iverson speaks out, and the Sixers and Flyers return to action — these are our best Philly sports photos of the week.
Spectators watch the barrel racing event during the 8 Seconds Rodeo at the Liacouras Center on Saturday.Read moreDavid Maialetti / Staff Photographer

Each Friday, Inquirer photo editors pick the best Philly sports images from the last seven days — and they don’t always have to do with the city’s professional or even collegiate teams. With the Eagles off this past Sunday and the Phillies’ season coming to an end last week, there was plenty of room in the Big Picture for photos from outside of traditional sports, whether it’s something as violent as the rodeo or as serene as the ballet. We’ve also got the Flyers returning home, the Sixers preparing to wrap up their preseason, Allen Iverson dishing on his life and career, and much more.

