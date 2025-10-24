Skip to content

The Big Picture

From the U.S. women’s national team playing at Subaru Park to the U.S. Open Squash Championship at the Specter Center in University City — these are our best Philly sports photos of the week.
U.S. Women’s Soccer Team trains on Wednesday, October 22, 2025, ahead of their match against Portugal at Subaru Park in Chester.Read moreJose F. Moreno / Staff Photographer

Each Friday, Inquirer photo editors pick the best Philly sports images from the last seven days — and they don’t always have to do with the city’s professional or even collegiate teams. With the U.S. women’s national team playing at Subaru Park and the U.S. Open Squash Championship happening at the Specter Center in University City, there was plenty of room in the Big Picture for photos away from the traditional sports. But don’t worry, we’ve also got the Flyers in action at home, Eagles practice with Brandon Graham back on the team, and much more.

» READ MORE: The rodeo comes to town, Allen Iverson speaks out, and the Sixers and Flyers return to action