Esto ha sido “manos a la obra” desde el principio. Nos hemos centrado en ayudar a la comunidad empresarial con el acceso a información de una manera personalizada y con el apoyo necesario para que soliciten los programas de ayuda, por lo que estamos llevando una operación normal, pero todavía no tenemos una estructura. A veces me río solo cuando veo que hemos presentado solicitudes para 106 empresas [hasta el 30 de abril], y 33 de ellas han recibido aprobaciones para los préstamos PPP, y no tenemos una declaración de misión aprobada por los miembros de nuestra junta. [Rie]. No me mal entienda, porque nos hemos reunido con los miembros de nuestra junta y hemos resuelto algunas cosas de la estructura básica de la cámara, pero nos hemos centrado en aprender qué es lo que los dueños de negocios necesitan ahora para poder ayudar. Todavía no tenemos un sitio web. No hemos lanzado oficialmente la cámara. Pero trabajamos hasta las 5:00 a.m. algunos días.