The Big Picture

The Eagles season came to a screeching halt, but there were signs of life elsewhere around the city. Here are the week’s best sports photos.
DeVonta Smith and the Eagles saw their season end with a 23-19 loss to the San Francisco 49ers in the wild-card round of the playoffs.Read moreDavid Maialetti / Staff Photographer

Each Friday, Inquirer photo editors pick the best Philly sports images from the last seven days. This week, however, isn’t just about the end of the Eagles’ season — it’s also about turning the page and remembering there’s more to life than just football. We’ve got photos of Joel Embiid and the Sixers, Matvei Michkov and the Flyers, and Cavan Sullivan and the Union returning to the practice pitch.

And, yes, there are pictures of the Eagles’ game — but maybe Saquon Barkley’s adorable kids can soften the blow ...

