Philly’s best restaurants of 2025, in photos

A look at all the gorgeous plates, industrious kitchens, and well-appointed dining rooms behind the Top 10.
Chef Alex Kemp shreds cheese on his green garlic escargot roll, the witty new star of My Loup's menu: the escar-roll, a roll-up bun but stuffed with buttery snails. Think: Cinnabon meets escargot. Tuesday, Dec. 12, 2023.Read moreTom Gralish / Staff Photographer

In a banner year for restaurants, it has also been a great year for restaurant photography. Craig LaBan has already issued his top 10 restaurants of the year, but we at the Inquirer food team wanted to give more of a look at the spaces behind the list. There are beautiful dining rooms, chefs at work, and (of course) some truly stunning platters of food. Scroll on for a glimpse at some of the most delicious morsels the Inquirer captured in photos in 2025.