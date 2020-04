Pero, la mayoría sobrevivirá. Esta situación no durará para siempre. Las cosas cambiarán y, creo, se recuperará con firmeza. Pero mientras tanto, si administra un pequeño negocio tiene que hacer todo lo que pueda para acumular el activo más importante que tiene. Y no, no me refiero al papel higiénico. Me refiero al efectivo. Para hacer esto, le pido que tome estas acciones de inmediato: