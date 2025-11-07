Skip to content

The Big Picture

The Sixers host a rival, two former Eagles clash as HBCU coaches, and a high school football showdown highlight our best sports photos of the week.
Sixers guard Quentin Grimes maneuvers between Xavier Tillman Sr., Josh Minott, and Derrick White of the Boston Celtics during last Friday's game at Xfinity Mobile Arena.Read moreElizabeth Robertson / Staff Photographer

Each Friday, Inquirer photo editors pick the best Philly sports images from the last seven days. This week, we’re reaching an extra day into the past to include pictures from last week’s college football game at Lincoln Financial Field between former Eagles players Michael Vick, now the head coach at Norfolk State, and DeSean Jackson, the head coach at Delaware State. The game marked the first at the Linc between two historically Black colleges or universities.

We also take a look back at the Sixers’ win over the Boston Celtics on Halloween, a high school football rematch between St. Joseph’s Prep and La Salle, and more ...

