Skip to content

The Big Picture

From the Eagles’ win at Lambeau to the return of the black Sixers jerseys and much more, here are our best Philly sports photos of the week.
USMNT goalkeeper Matt Freese dives for a save during Wednesday's practice at WSFS Bank Sportsplex in Chester. The team plays Paraguay Saturday at Subaru Park.Read moreJose F. Moreno / Staff Photographer

Each Friday, Inquirer photo editors pick the best Philly sports images from the last seven days. This week, we’ve got nearly every active sport covered — from football to futbol. We also take a trip back to the Allen Iverson era with the Sixers’ black throwback jerseys, spend time with former Eagles coach Dick Vermeil, see how Saquon Barkley is giving back to Philly, and much more. But first, the Flyers ...

» READ MORE: Flyers spend Veterans Day interacting with military members and preparing to stop Connor McDavid

» READ MORE: Flyers to host Phish Night in January, featuring T-shirts and a pregame concert

» READ MORE: Villanova flashed its offensive potential with a record-breaking three-point barrage

» READ MORE: Temple shows it has several players who can score in a rout of La Salle

» READ MORE: Q&A: Why Dick Vermeil wears his Eagles NFC championship ring over his Rams Super Bowl ring, and more

» READ MORE: Eagles midseason awards and second-half X factors: Our writers make their picks

» READ MORE: Moro Ojomo is getting into Eagles opponents’ heads. His work is part of a D-line resurgence.

» READ MORE: Saquon Barkley handed this little girl a touchdown ball. Here’s what it meant to her.

» READ MORE: Saquon Barkley’s foundation gives out mattresses to underserved children: ‘This is what it’s all about’

» READ MORE: How good is Tyrese Maxey? He’s now in a class with Sixers great Allen Iverson and other NBA elites.

» READ MORE: Tyrese Maxey spars with Tyrese Haliburton in ‘The Chat’ — and discusses the Sixers, his season, and shoes

» READ MORE: Latest injury to Joel Embiid feels like the end of hope for the Sixers as Paul George continues to hibernate | Marcus Hayes