The Big Picture: Flyers show flight, Villanova women's Big 5 title, and the week's best sports photos The Flyers showed fight in a loss to the NHL's best team. Villanova bested St. Joseph's for the women's Big 5 title. And the Eagles worked overtime but lost their third game in a row. Flyers defenseman Jamie Drysdale (left) dives for the puck as San Jose's Alexander Wennberg also hits the ice Tuesday. The Flyers won, 4-1. Read more Jose F. Moreno / Staff Photographer
Each Friday, Inquirer photo editors pick the best Philly sports images from the last seven days. This week, the Flyers played the team with the NHL’s best record, Colorado, and came away with a narrow defeat. Two nights later, they manhandled the San Jose Sharks.
Villanova proved to be the top team on the women’s basketball scene by beating St. Joseph’s for the Big 5 championship.
And in Inglewood, Calif., the Eagles dropped their third straight game in a 22-19 overtime loss to the Los Angeles Chargers.
Our photographers were on hand for it all.
