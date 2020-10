La inestabilidad de la vivienda complica el proceso hasta para las personas que ya decidieron votar. Aunque Filadelfia tiene una moratoria para los desalojos en estos momentos, de acuerdo con una encuesta de la Oficina del Censo en septiembre más del 57 % de los arrendatarios mayores de 25 años de esta zona metropolitana dijeron que tenía una probabilidad bastante alta, o algo alta, de perder su hogar en los próximos dos meses a causa del desalojo. Votar por correo no es una opción muy útil para esos electores: no tiene mucho sentido que alguien pida una boleta si no sabe dónde vivirá cuando se la envíen; y, si se muda a otro domicilio, el Servicio Postal de EE. UU. podría no reenviar las boletas a una nueva dirección.