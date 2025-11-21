Skip to content The Big Picture The Eagles defense steps up again, a Michelin star chef celebrates with the Sixers, and the USMNT plays in Chester. These are out best sports photos of the week. Detroit Lions wide receiver Jameson Williams was flagged for unsportsmanlike conduct after this touchdown celebration against the Eagles. It was the only touchdown the Eagles defense allowed all game. Read more Monica Herndon / Staff Photographer
Each Friday, Inquirer photo editors pick the best Philly sports images from the last seven days. This week, we’ll take another look at the latest big night from the Eagles defense, the return of
Paul George against the Los Angeles Clippers, and the U.S. men’s national soccer team’s friendly in Chester. We’ve even got one of Philly’s three new Michelin star chefs, Amanda Shulman of Her Place Supper Club, ringing the bell before a Sixers game ...
{"ENV":"VH9aTlhVd0N8BQEGWyEFA3xgaE9gHGRNfGN8Cg==","CONTENT_BASE_PROD":"U3NZBVwid0ZTWkJNWzJaQnxdZ1x0MmQEf11wB3QifE1oXXdedyF8Qn9ddAZ3IXAEfnBrXXcie1lrY3dddzFkBWhNdAV3MlZCf1poTWMMdAVoY2RPdAxST3xjUk1jDFlYaAV3XWMLZAg=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"a393BFwiXUVTBQRPWhxgA3xjeE92InRCfHB8TWAcYAR8XWhPdzJzWHxgZAdgDHAHf2NSB3YidAB/WmhOYyJ4AHxze1t0HHhCf1pgQHYydE18YGBNdyF8TXxafE53DHtZfGB/WmMMYEx8c2NbdAx0BnxNf15jMnBMa2BoQHQcdAZ8Y3tedyJ8BXxje1p0DHdYaFpkQHQicE98cHRNYAx3WX9wZEBgVG9Ya2N/WmBUfAVrXWdaYyFvXmtaYEB3MmdZa2NZWnQMf158c3NedwtsAA==","GRAPHQL_KEY":"a11aBlsMXUZTBFZAdiJaTH9zYEB3HHhPfGN7WmMyUk9/TXNbd1RgBnxjZ1x3DGRNf3BnWncMd1loTXwHdCJzXH9zYAN0DFIEfF1nWnQib1xoY3NaYwtgQn5zcAVgDF5Ca3NkBg==","GATEWAY_URL":"UH9ZAmMye0F/f38CXRxaBX9zd1p0MlZCaE1jW3QyVgRrc3ACdCF/WHxzdAd0IWBPfE1kTXcheE1+c2NbYwtsQmtzY19jMmRMaGBoTmMxZ1xoBWgGYAxwCA==","GATEWAY_SLS_URL":"fGBdQ2MMfABUWgUHXCJdWn5dd1x0IWBCfE1zWnchbAV8TXRNdDJkBX9aa1p3ImRNa2NVXncxbE18XXRNdyJdXH9jc1t3MntcfnN7X2AMe1l8cHtbYwxzWX52DAo=","FEEDS_URL":"VFl3XHciUkxQf38GYDFSA39ja1p0Mndff2B0B3cyZ118c2hAdwx3X3xjUk92MnRNfE1kT2AcZAZ8c2gHdAtgBmtda1p0HHhNfAV4QHcxb158Y1oFdDF/X2hdfE53HHgHfE14TWALbAFrY2tbdiFsQn9jUgo=","RESIZER_KEY":"aGB7X1wLXQR8cAhZWyFaA39jZE52MnAAfGNWBXQiZ1h/WnhNYwx8AXxwdEB0MngAfGN8TXQcZARrY1pPYzF/XnxdUk93MlYGa2BgTmAMcEJrY1ZOdiFsAWtjUgRgVGAHa2BkQGA3CAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"VHN8QGA+ewZ/YGACd1VwA39wYE93InQBfF10T3YiZEJ8c1oGYDJ0T3xjVk1jInxP","TWITTER_API_TOKEN":"aFlaB3YhfE98YEVPdAxaT35zf193DF4HfHNwAmAMdAR/c3BOdBxSBH9zfE5jDF4Gf3NSA3RUZ1x8TWADdBxjWHxdY110C3hPa1p4A2AMVkJ8c2Ncd1RvWGhdZEB3MnNZaGN0TWAMc1x/TX9fYAxnXH5waE5jC3gEfmBkTWMiXV1rXWhNdCFwBWhaeEBjDHNYfHB7WnQxfE18c1pOYDJzX3xzWgV3In9efmBrWmALbE1+cGhAdjJdXXxwYE12MmNdaGB/XmMiWVx+cGgEYzFkBWtwdE5jC2QFa3NgA2Mib15/YHQDYwx3WXxadEBgMWxCfnB0B3Yib1h/WngFYDFnX3xgZAV3ImwAaFp8BGAxeAB8BXxAYyJgAH9jdANjInwAfmNdWmAcUgF8c11cYBxnWHxNVk9jIlFef1AMCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"U118Al0xWUFVWXdOWCJaQnxzZAV3MXwEaF1jW3QieEJrXXAHdDFwTX5jcE53MlIGfmNzW3QyUVlrXXBAYwxSQn9zZAV0DHQFfnB7XXQceEx8c39adFR4T2hgaAJ0VHxMfwV4A2AMY1h8cGtfYwxkT3xaaAVjC3hCfHBkQGAyf11rcGdedBxdWXxaYAZ0C3NZfnB8B2MLcAd+c2hPYyJjX3xQDAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"VU1zBVoLYwN8BHtEYzFgA38FZE93HGQHf2NaT2AMYAR/Y2hNdjJ7X39jdE13Mn9cfGN4TnYif1h8c1JPdjJ3WHxaeE10DGRPf2B0TXcMVk98TXAHYyJkB3xdXV53MnBNfGN/W3QLYE18YGNfdiJ3WH9wZE1jMnwGaGNaT2AMdAFrY2ddYyJkAH9jY1t2IWBPfGBkQHcyZ1l8cGhNYwtvWXwFdE13MmNZa3NoT3YxYAB8c1YHYzFvXGtwa1x0VGdYaE1wAmAMfAZrWmNfdCF4AH5zVVp3IWQHa114TmAxfAV/c1VdYAtkQmtde1p3C3NefGNnXHYxZE9rY3NbYyJSB2twa1x0IWQAa2B7W3cLf1xoYH9fYyFwBmtadAZ3MWdcaE1nXnQLZEJ+Y2tdYFR4BWtda11jMXABa3N3XXcLYAZ+c2dfdjFgBn5jWVx3HFIBa2NgA3QMXgd+YHdfYzFkAX5jWV13HHwEfAVoBnQifEJ/c2gHYAx8BnxgZEBgC29ZaF18QGMyfAR8WmQGdAx4T2hdYE50InRCa2NgB3QMZEJrXWRAYzFgT3xNVkB2IXABfAV0QGMicAFrXVoHdDFsTWtjdEB0HGNfa2NrXnYyd118WmdddyJ0AWhjdE12IngEa2B4T3QhZ19/XXRAdDFgTGtdd1t0HF4Ga2BnWmMMY1h8YGdbdzJSBWtdVVpjMWRCaE18B2AxeAV8YHdddDFjXGtwY190C3gHa3BnWnQhY1x/XXdcYwtvWWtaf113VHwEfmB7XmAccAZrc3NedwtsB2hdY1x3C2dda3NjXndUb15rc1VbdFRsBmhNWVt0MXgEa1prXHQLfExrYHdbdzJeBGtzVV53InQEa113XXcxfAV+c3wDYFR7Xn5zZAJ3IXtdfmNzXHQhZARoY11bYwtnXmtjWV1gMWNdfmBkTnQiY1h8cGgFdAxkT3xjVk9gHGBCf3B4BnQcdAR8XXwFdjJ0AH8FaEB0InNffGNgT3YifAV/c2RAdyJ3WHxNWk13VHwFfHNSTnQMfAV8Y2hAYAxsT3xzfE50MnQAfF14QHQMcAdrY39aYwx7XGtaeAd3IndefFp8QGMyf15/WmdbdBxwBGtdf11gMWNfaF1aQGALZAVrYHdcYDJnX3xNWV1jIXtZaE1/W3QiUk1oTXtddFR4Qnxjc190MWBCa2B4T2MhY15rc1VaYDJ/XWtwZ1t3VGwEaGN3XXcLe158Y1lcYzFnX35zXV12IWQEa1p7W3cxf19rY1lbdjFwQmgFa1t0IWxPa2BkAnQMcAVrYHtbdiFjX2hdY11jIXtcaGBoAnQxfAFoBWdaYBxZWGtdXV53MXhPa2B3XmMMWVx+Y3dcYAt8QmgFZ113MWNdaF1zX2BUc118c3RNYyJRXXxddAR3HHAEfFpoBHYye1h8WmBAdwx7WX9afAd3MnhMfE18QGMMeAR/XWNadiJkAXxgdE1jDHAHf2NwQHQLYAd8Y2AHYzJsAWtdWk13InBPa11oT2AMbAd8BXxAYAx7XnxwZ193C2wAa2B/XWMidAZrc39fdAx/XHxjWVpjIWNZfmNjW3cLbE9rY2dcd1RvX39zaEBgMWAEfGBgTXQhfE1rXVpPdiFgTGtdf1t0VHxMa3N3XndUY1xoTV1eYzFkAHxjZE92MWAHfHNZX2BUbEJrWntaYAtjXWhaZ152MWwHa11nX3RUZ1xoYHdcdCJzXmtwa1x0C3AHaGB7W2Mhe15rXXgCd1RsBGtzXV5gC3gAaE1rXHcLY1lrY1VfdiF8B2hNWVx0C39YfmNjXnQhYE1rc2tcdjFkTGtzXV93VGQEfmBrXHYyWVxrYGtfYyJ0BXxjcAZ2MndYf01aQGMiZEx8WntadDJgAHxaY150MmRMfF1wQGMMcEJ8XXQFYyFvXGtdeE52MW9caF1wT2AceExrY2dbdxxzXX9dWkB3HHAEa2NjW3YyYAF8c1JPYAxkQmtjd1x0DGQBfHBrW3QLYAB8Y2QGdyFjWGtdVVp3DHAEa1p/X3cMd198XXtbYzFnWWhjXVpgVGAHaE1ZW2MyeAZ/YGtaYAx4AWtdY1xgHFJMa11kTnYxeAZoTVlbdiFwAWtwd11gVGQAfE1nWmMLe19rY11bdzJwQmtjd1p3IXhPa3NVW3QLZARrXXtbdiFkAGtgf1tgC3wHfmN7XXcxcABrWnddYzJSBWhadANjMXhMa11jXWMLZAZoXX9ddyFjWGhgfAJjIl4EaAVjXmMxeExrc2gHYDF8QmhjVVx0DFlYa2NaAnQhf1xrWmtfYDF4BmtaZARjDHdcfGNaT2MieAF8TWhNYBx/WHxzUkBjImBPfFp8B2Mye198Y1oGYBx/WXxgZEBjMnwFfAV4BGAccAZ8Y1lbdAx0TX9zUk1gHHgFfHBgT3QhYEJoXXNadjFgAHwFY1t2MXNdfF10T3Yhb11rYGdbYBxjWHxga1p2MWABa2N/X3YidAR8YGRPdwtvXmtgYAJ3MW9da11kT3YxZEx+Y1JAd1RgBWtdXV1jMnNcf017W3RUYAZ8TX9dYFR/XGgFY11jMXhPa1pjXWBUfEJrXV1bYwtgTWhNcAN0VGNYa3N8QHRUZ1hrWmtfYAtkBWhgd193C3gGaF17XWMLc19rYHdadAt8T35zf1x0DHABaGNzXHQiUkxoYGdcdjF8QmhdY15gC2ABaE1ZXndUe1loTWNbYFR/XmgFZANjC2defmNZXHccWV5oWmQDd1RgBH5gYAJjC3gEfHNkTWAyUV9/YGgFYwx0BXxjcE53HGBNfGNkQGAcY1x/BXxNYDJnWHwFZEBjDH9ffAV8BHYye1l/Y3RNYyJzXWtjZAdjMnNda2NwTWMxbAVoXWBNYAtgTHxzeE93DHwBfGNZXHQLY1lrXXtbYAtwT2tje1t0VGwGa1p/W2AMZE18cGBAYwtsTGtgZAZ3MnQBaE1zW3cxeAFrY3wHYBx3Xnxzf1p3MWxPaGNVXXQhZAdoBWhNdxx8AH5gd1p0IWAHa110QHQyUgZ8cHhPdDFkB2hjZ1x2IlIAa1pjXncLbE1rWntadyF7XGhjc1t3MXtYa2NrWmMLf15oY11ddjF8BX5jXVtjIXtYaE13XXcLe1lrc3tcYDJeTWhNY1x3DFIHa1pjXXQhZABrc3tedzJeBWhaeAJgMWNYaFpnWncyXgF+cHtcdDFnXGhaf15gDFJMaAV/X2MyYAd/TWhNdwxjXXxzYAZjDHhCf2BoQGAMY1x8WmgHdBx8AHxzYEB0InddfF1gTWAyb1h8WnwHdBxwB3xdeAZ3IndZfHBkQHccd118TVIHdDFvWGtaY1t0VGBNf3BkTmMhYAV8TXBAYAtsBH9aZ1pjIWRPa2NST3QMXkJ8Y1JAdjJ7XmgFfE93IXBMfE1jXGMyc1hoBXQCdiJ3XWgFe110DHQAaE1jXmAyc1h8c3dadjFjXWhdfE93IntZa3NZXGMLe1h+YGRAdjF4T3xdXV1jDGdefHB7W2BUZ19rcGtcdwxSBGtjc1tgC2BCa2NrW3QhcE9oY3BNYDFkBWhad1pjC2dZa3NVX2AxYABrYGtcYAtsQmgFf1xjIXNfaGB4AmBUY1hrWngCdjJSBX5ja1x3MXBMa3B4QGMhYAVrcGQCYDJdWWhNUgJ3MXBMa3B/XHQxc19+c2AGdiJwQnxgaE53MmwGf3NSBXQicAF8TWRPdjJ/WH9ze1pjMnhNfGNaQHYyd1x8Y3tbYwx8BX8FYE5gVHwHfHN0TmMycExrYHdfdAx8BnxwdEBgHHQFfGB0BWMhYAd8cHQHdDFgTWhjeEBgMnNfa2N/WnQhb1h/TWhOdBx/Xmtdf1pgMXAGa11/W2MiYE9rWmtbdCJeAWhNZ1t2MnRPa2B7X2MxZ1h8YGtbYDFgT2tdcAZjMWdea3NjXHQhZ1l/XXddYAtgAWtga1t3VHteaF1/XGBUZAdrY3NbYAtzX2hNVk9gVHNZaGNrW3ccUgBrc1VedAt8BHxdZ15gMXBNa3B3WnchZ11oWmdaYDFsQmhja153IWBNfmNaAncxc15rcGtbYAt4AX5zXV10DFlcaGNVXnYyUkJrcGdcYwxdX2gFf192IWxNfmNnX2BUYAZoYHtbdFRwAXxwfE50InwHfE1wQHccd198WnhPYwxvXH9NUkB0HHRNf3NwQHccfAR/c2BOdyJ0AWtjcEB3InAFfHNnWnYieAFrYHxPYyJgBnxzUk5gC29ZfHB4BmAMfAZ8Y1ladwx0Qnxad19gVGBPa114T2MifE1oXV1adzJ3XHxjWk9gC2xNf2NwQGMMc1l8c3RPdwxZWHxwaEB2MWAEaE1nWnYyZAZ8XVVcYwtjWWtzZAN3VGBMfGB7XHQMcAZoTWdfdDFgT2tjVk5jC3gBfmN7WndUc1lrY1lfd1R/XmhjXVt0C3gEfGN7XnQhcABrYGdadyFnWGhjZ1x0C3Nca3NVW3dUcEJrc39bdFR7WGhaYE92MXABa2B7XHQhY19rc2deYyF8TGhdZ192IXBCa3NrXHYhZAVrYHtfYAx0BGtze113HFIBaGBkA3YxZ1hrcGdbdzFsT2hdY152MnRNfE10BGMydAZ/XWhNdCJ/XXwFeEBgDHRPf110BmAcYEx/c2NaYzJ4AHxjYEB0MWxMf2NoTXQxb1x8c11adyF/WHxaZE92Indca2BoT3cLf1xrY2BPdwtsAGtgf15jDGAHfHNrW3Yid1l8c2gCdAtgBXxjZAZgHHQGaGBnWnQic1x8YH9bYyJ3XGhjWVt0IWRCa11dXHYxfAdrcHtdYwtkTXxjY1xgMmRMa1pgQGMLb1lrc2QHYAt7XGhNWVpjIWAAaAVjX3QMf19oTXtbdDF4Qn5wZ152IXtZa1p/XHcMcEJoXXdddDFvXGtgY1t2IWBCaGN7WmAxc11rc2deYAxeTGtwZ193MXAAa3B7X3QLcAZrXXwDdxxSB35jfANgVGwBaFp/XmBUZ15rc3gCdCFwQmhgd1t0HFlffnBgAnYhfAF+cGACdwtgAGhgf19jC3wAfmN0QHcyUV18BWBNdxx0T3xafAV2Mn9efAV0QGAceAd8cGgGdjJ7XHxNdE53Inddf3NoTncLYAV8XXxAYwxwBX9dWk9jDHAEa2NZWnQibAR8WmhNdFRgAXxjd1t3ImBPfGNWB3YidExrY3gFdiFgAWtaY1pjC3tea2NVX3cxbAV8Y3xPdBxzWX9jUk9gMXtYa1prXHQhbEJoY3daYyFvX2taaE1gDGQBa2N3W3cxbAd8Y1lbYBxeTHxdcEB2IXtZa2BrWnQLZ1hoBWNdYwt4AHxaYANjMXwFa2NrWmMLYExoYGNddzFwBWtaZ1xgC3wEa117XHdUb1x8Y2dcdzFsAWtja113C3xNaGBrX3QxZEJ+Y2dediF7XWhjYAN3MXwGaF1VW3YxZ11oTVYDdjJeQn5gf1x0VHAFf3NgAmMxcAZ+Y1VcdwtzXWtzdAJgMXtdaFp7X3QhYAZ8TXxPdAx/XX9jaAVjDGQEfGBoTncMe158XVpAYzJnWXxdVk50MlFYfGNSB2AMcAB8BWRNYDJjXH9zVVpjMnAEfAV7W3YyfAZoXWAHYDJ0QmtdVVt2IXwHa11gQHccd1hoTWRPYBxgAXxddEB0InQFfF1zX2AceAZrXWhPYDFsTGtdUgJjIndea11gTWMLYEJoXWtbYwtjXWtdYEBjDHQAfHBkQHYhY1lrXXtadiFsT2hNY110MnABfGBoQGAcUgBoTVlcYDFnWGtza153IWQBa3BoTWMLb15oXWNfdjFnWXxga11jC2RMfmNnXHRUeAdrY1VbYzJ3XH5jd110VGNeaE1jXHYxb15rc2RPdwt4TGhje1x0IWAGaF1VXmBUcAFrXWtbYDF4AGtwZ1x3MXNfaE18A3dUbE9oTWdfdiF7Xn5wd113DFJMa3N7W3YyWV9rcHgCYzJ0QnxzYE9gHFYAf1poTnccf158XXhNYzJRXHxzVkBgHFFcfF10BWMyfAB/TWQGdAx8BH9wf15jMmQAfHNSTWMyc11/TVJPdAx0Qn9jUkBgDHNdf3N4QHcye1l8cHRPdzJ0BnxjZEB3DHgHfE18TXYibAF8XWQK","BLUECONIC_ENDPOINT":"VHBFX1suXUVoBXdcWBxaQmtdcAd0IWAFfF1gQHQxcEJrc3QHdCF4TWgFaAN0MWxMfHNnX2MLcE1oYGROdDJ/WWgFZ110HGNZfnNnW3QMXkx+YGgDYzFjWWtzZ15jMlYI","BLUECONIC_STORE_ID":"fn94B1gLUQdQWXcFdAh0A39jWk9jImAGf2BoQHQMeAR/YHxPYwxnX39zYAdjImAGa11gBHcyfAF8XWBAdxxjXnxzfEB3MmQFfE1WBHYye1h/BXhNYAx4THxNZE93In9efE1aBXQifEJoXVVaYDJsTQ==","BLUECONIC_KEY":"VH9zBlwyb0dSWncBWiFCA3xzWk9jDHQHfGNoT3QicEJ8YHxAYzcICA==","BLUECONIC_SECRET":"awRVXXQhRQRTYH9NWyJkA3xNfE53HHxNf3NSQGMMdE18Y1YGdiJ8BHxjaAR2IWAHf2B4TXcybEJ8cGRAYzFgBXxdZEB0MnAFaFprWncxb118BWgFdDFjWXxNVgdjDHRCa11WQGABCAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"UGBaTVoLDFpQcGNbWBxaQnxaZAJ3IXxNf2N0T3QyZE1+Y3BNdzJwQn8FZAN0MnwGfGNgBmMxfE18TXdfdzJzWX9jdAV0DHAEfwV4AnQiWVl/XXRNYwxdWWhdfEBjMnRMa1prXWAMUVh8YGtfYzFvWH9zeAJ0IlFYfFpoTmAccAB8Wmdf","AUTH0_DOMAIN":"U2BJAXQhUgZVXXdfYy50A3xzfEB2MnABfGBkB3QyYEJ8cHwGYzJzWGtjUkB3HHNda2NaQGAcZ158YGAHYAx3WQ==","AUTH0_CLIENTID":"U3BBBGMIdABTBHNZWhxaQn9zdEB3InxPfF10BHcLbEJ8Y2NaYzJkTHxdc1x0IXAEfHNkAnchbAd8BWQFdDJ0Qnxze113MmBCfnN8QGMyc1h8XWNbdFRvWH9NZAJ0InxCaGN3Wg==","PIANO_ID":"aFljBFtVY0VrBH8DdiJaTHxzdE10HGRCa118BnQiVkJ8XXRPdCJWBn92DAo=","MIXED_CONTENT":"UFpeBV0cZ0JQYGQEWjJaQn9zc1p3MmQEfmNwQHQxYE1oTXQGdyFsTWhjdE10MlJNfnBoTXciUVh8XXdedzJ4BX5zc193MnAEf3B4TWMLbAVrY2NcdAtsT2tdUgRjMmNYaGBrW2ALZAg=","VIAFOURA_SITE_UUID":"a39WBFhVeARoY2dPW1VsA3xzeAdgHHRNf2N4T3cMY1l/YGBAYBxzX3xdUgd2InwFa1pkBHQcf1h8TXwEYzJgB39NcE12MnAFfAVkTncyeEJ/BXxNYwx7WX9Na1t0DGxNfF1kTWMMfAR8TVZOYyJvWA==","GOOGLE_CLIENT_ID":"VG94T1gLfAV/BVIEWlV4A3xjUk93HGBPf3NgB3cyY11/YGRPYAxkTHxgZE92MW9cf3B/XnQhY1x8Y3QHYAxnXXxjWgdgMngGf3BjWnQLb11oWndbdjJ8BGhdeARgMWNef11rWmAyfE18XXxOd1RwAHxzWVt3VH9YaF1dW2MMYExrYHdbdzJzXmtza15jMXtca1pgAmAMYEJoTWgFdDJzXWtzd1x2MnNZf3N7XGAydE1+YGgHYAxwT39waEB3InRCfHBkQGMiXgd8YGBPYwxkAA==","AUTH0_BASE_URL":"U29WA2AMewVVcGtHXCEBA39zdE9jDGAHfHB4B2MyZAF8c3BPYDJwBnxweAZ2MnRNfAV/XmAxYAd8c1laYzJ3X2tjUk93DH9ca2N4TmAceEx/c2BPYyJWBHxNd1pjIWwGa1pjW2BUbABrY1oK","CHARTBEAT_DOMAIN":"VV1nX1oIc0JVWn9CXRxaTX5zZEB0IngEaE1kA3QyVkJoTXNddDJ3WH9zcE93InwI","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"fHBJRlwhTUB8BFpNWC5FQH5daAZ0DHwEf01gTncMbE9oTWhOdyFwB39jcEB0HGQI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"a1oEXHQiUk1UWndEd1QNA3xNeE53DHgEf11oTncMb15/cHhNdAx4T39deAo=","SF_CLIENT_SECRET":"VVp0A3YhZ0xoTVkBdFQNA3xNYAZ3MlFcfHN4QHQMZAF/YHRAdyJ4BX9NdE5gMmQBfHBoQHcMb118XWBOdAx7X38FdE12MnNcfE1aTWMifAF/TWAGdjJ0BXxdZAdgHG9cfFp0BXQidAF8XVZAdiJvX3xwYEBjInAHfE1aBXcyfAd/Y1pAdDFvXHxjeAZ2ImNffHN0T2Myd1l/cGdbdAxkQnxzZEBjDHNZf3BoB3QMcARrc1pAYzF/XnxzZAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"fwRjBHcIf118TV1GYyFSA39dUk1jMndZf2NgBHcidAd/XVoFYAx0AXxdZEBjIm9df2B8TWAyb118XWRAdyJRXX9jWkB2InNefF13XnQhb1lrWmgHYzJwT3wFZEB0MmNdfHBoTWAMc1l/c1ZOdwtkBHxjf1p3MnBNf1pgCg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"U2BBQHQLRV9/f3gDXAxaTH9Nc1t0VHAEfHN4A3QycAR8c3hPdzF4TX5jf190DFYHa2NoAnQceEJ8c1IFdFRsBX9jd190C29ZfGN3X3cxeE1oWmROdzJWTGtzc190Ml5CfnN8BnQiUVxoXXNbYBx4Bn9aaAZ3IlJMf3YMCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"UAVnB1wIc19rWn9BdAtkA39jdE92MngBfGBoB3cMcE98WmRPYAx7WH9zYAZ2MnBPf3NWTXQiZE98c1ZPdyFjWA==","SOPHI_HOSTNAME":"VGAAQ10+e0JoYAhHY1R4A3xjUkB2IndYf2B4BmAycAZ8YHhAdCJwBmtjYE93IndZa2NWT3Qid11rXWgK","HTL_SCRIPT":"UGNrR3cxDEx/c3NbdwsBA3xjWgZ3ImQHf2N0TmMicAF/c2AHYBxwB3xgeE93DHNff01oBmMMZAZ8YH9adwx0T2hdfE93DHdYa2BjW3QhfE1rYHwHYzJ8AHxdfEB2MlYEa2B/XmALY1l8WmteYwtgB39af1pjC2NdaGNgBXcifAF/Y2ddYwx7XX5ja112MXNe","LIVEBLOG_WS_SERVER":"fH97BF0IVk9Sf0FdWwt7XX5dZ1t0MlZNf2NkA3cxYAR/c3NfdDJgTWtwZ1x0MmRNf1p4BnQxbEJ8c3NfdCJsBWgFaAR0ImBMaE1kTXcxeE98BXgDYzJ7WH5mDAo=","SOPHI_SCRIPT":"U393TXQycAZ+cAhBWy5wA3xgfE90HGNffHNWBncyVk98c2AGdAxgT3xdWgdgDH9ZfGBkB3cMZEJ/cGAHdwxkT2tja1t3C2BCfAV0BnRUb1x8cGNfdjF8TWhdYAR3C2NYfF1ZWmMhYAdrY39bdFRjXX9aeARgVHwBaF1STWAxYAVrXV1cdDJ0AWtzcE53MXNYaGNrX2MybAd8TXtdYzF4BGtwY110IWdZa2BoCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"UnBaB1ouVk9/Y38GXVRwA3xzdEB3DGQGfGBoBnQyZAF/YHgGYBxwTXxzYE93MnQBf2B0B2AcdE18c3wHdDJnXn9wa1p3Mmdf","_id":"615ccc0926ff4ead36c031e3ad346439523bd2ada0e081e9796eaff5f4debe22"}