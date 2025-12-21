Eagles news: Birds don’t get any help from the Bucs; Commanders coach angry; updated playoff scenarios

The Tush Push is dead

Here at Northwest Stadium, just 35 miles from the city that was the setting for David Simon’s magisterial series The Wire, it is only fitting that, as if attending a barstool wake among Baltimore po-leece, we eulogize the Tush Push. The play that once gave the Eagles a physical, psychological, and strategic edge over every opponent they encountered is, by all available indications, dead.

Three times during their 29-18 victory Saturday over the Commanders, the Eagles tried to run their unique and once-unstoppable version of the quarterback sneak. Three times, it failed. Once, tackle Fred Johnson committed a false-start penalty. Once, Hurts gained no yardage. Once, guard Landon Dickerson committed another false-start infraction. And with his offense facing a (relatively long) fourth-and-1 on its first possession, coach Nick Sirianni had the Eagles punt from their own 41 instead of attempting the play.

This was the flat line across the echocardiogram screen. In 2023, the Eagles led the NFL in fourth-down conversion percentage, at 67.9%. Last season, they were third, but their efficiency rate (71%) was higher. This season, they entered Saturday at 61.1%, seventh-best in the league — good, but not dominant, not close.