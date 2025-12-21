Eagles news: Birds don’t get any help from the Bucs; Commanders coach angry; updated playoff scenarios

Skip to content Eagles don’t get any help from the Buccaneers
After Saturday’s win against the Washington Commanders, the Eagles would’ve clinched the No. 3 seed or higher with a Tampa Bay Buccaneers win Sunday.
Unfortunately, the Carolina Panthers defeated the Bucs and took sole possession of first place in the NFC South.
If the Eagles and Panthers both end the season with a 10-7 record, Carolina would win the tiebreaker with a better record among common opponents. That would force the Birds down to the No. 4 seed, where they would host the No. 5 seed in the wild card round, currently the Los Angeles Rams.
Show more Eagles’ unlikely path to the NFC’s No. 1 seed
The Eagles have less than a 1% chance of ending the season with the NFC’s No. 1 playoff seed,
according to the New York Times, but weird things have happened before.
In 2018, the Eagles needed a host of things to happen to secure a wild-card spot down the stretch, and they all did, pushing the Birds to the postseason.
Same thing happened in 2008, with the Chicago Bears and Tampa Bay Buccaneers losing to give the Eagles a shot at the playoffs if they defeated the Dallas Cowboys in the final game of the season, which they did in a 44-6 blowout.
Show more DeVonta Smith celebrates with daughter’s dance Jake Elliott doesn’t know what’s going on
There is an isolating nature to Jake Elliott’s job.
Hundreds of micro moments impact a given game. There are passes and runs and blocks and tackles and situational coaching decisions. All of those things can work in harmony on a given day and success or failure could still hinge on your swinging foot.
The Eagles won going away, 29-18, over the Washington Commanders Saturday night and clinched the NFC East title along the way. But inside a happy locker room was a frustrated kicker who missed two field goal attempts, who has missed five over the past five games, who also missed a point-after attempt during that stretch.
Show more Lane Johnson, Jalen Carter expected back next week: ESPN
The Eagles could be getting some major reinforcements ahead of next week’s matchup against the Buffalo Bills.
ESPN’s Adam Schefter reports right tackle Lane Johnson (foot) and defensive tackle Jalen Carter (shoulders) are expected back next week and could take the field against the Bills.
It’s also possible both could be healthy and the Eagles choose to rest them, considering the odds of moving up to the No. 2 or No. 1 seed are incredibly low.
Show more Cooper DeJean’s celebration was a tribute to John Cena The Tush Push is dead
Here at Northwest Stadium, just 35 miles from the city that was the setting for David Simon’s magisterial series
The Wire, it is only fitting that, as if attending a barstool wake among Baltimore po-leece, we eulogize the Tush Push. The play that once gave the Eagles a physical, psychological, and strategic edge over every opponent they encountered is, by all available indications, dead.
Three times during their
29-18 victory Saturday over the Commanders, the Eagles tried to run their unique and once-unstoppable version of the quarterback sneak. Three times, it failed. Once, tackle Fred Johnson committed a false-start penalty. Once, Hurts gained no yardage. Once, guard Landon Dickerson committed another false-start infraction. And with his offense facing a (relatively long) fourth-and-1 on its first possession, coach Nick Sirianni had the Eagles punt from their own 41 instead of attempting the play.
This was the flat line across the echocardiogram screen. In 2023, the Eagles
led the NFL in fourth-down conversion percentage, at 67.9%. Last season, they were third, but their efficiency rate (71%) was higher. This season, they entered Saturday at 61.1%, seventh-best in the league — good, but not dominant, not close. Show more NFL Playoff picture: Eagles can clinch No. 3 seed or better
Despite
Google jumping the gun, the Eagles (10-5) clinched the NFC East and a playoffs spot thanks to Saturday’s win against the Washington Commanders (4-10) Saturday night.
That means the Birds will host at least one playoff game at the Linc, where the Eagles haven’t lost a postseason game since the 2019 playoffs.
The Eagles could also clinch the No. 3 seed or better if the Tampa Bay Buccaneers (7-7) defeat the Carolina Panthers (7-7) Sunday.
Show more NFL games on TV in Philly Sunday
With the Eagles playing Saturday night, here are the NFL games airing on TV in and around Philadelphia Sunday:
Bills at Browns: 1 p.m., CBS3 (Ian Eagle, J.J. Watt, Evan Washburn) Chargers at Cowboys: 1 p.m., Fox 29 (Adam Amin, Drew Brees, Kristina Pink) Steelers at Lions: 4:25 p.m., CBS3 (Jim Nantz, Tony Romo, Tracy Wolfson) Patriots at Ravens: 8:20 p.m., NBC10 (Mike Tirico, Cris Collinsworth, Melissa Stark)
The San Francisco 49ers play the Indianapolis Colts Monday night at 8:15 p.m. on ESPN and 6ABC, with Joe Buck and Troy Aikman on the call.
— Rob Tornoe Eagles victory Sunday photo Eagles injury report Tyler Steen was ejected late in the fourth quarter following the Eagles’ two-point conversion for his involvement in a scuffle that broke out between the two teams. Nakobe Dean injured his hamstring halfway through the first quarter when he was attempting to tackle Burks. Jihaad Campbell took his place. Dean was ruled out in the third quarter. — Olivia Reiner Jordan Love injured, status for next week unknown
Packers quarterback Jordan Love exited with a concussion after he was hit hard in the second quarter, and Green Bay blew a late lead in a gut-wrenching 22-16 overtime loss to the Chicago Bears.
Love was shaken up after a helmet-to-helmet hit by defensive lineman Austin Booker on a sack. Booker was flagged for roughing the passer.
The 27-year-old Love eventually jogged off the field and went into the blue injury tent on Green Bay’s sideline. Then he walked to the visiting locker room.
Show more ‘If that’s how they want to get down’: Commanders coach angry at Birds following game
Near the end of the Eagles’ win against the Washington Commanders, a brawl broke out on the field that led to three players being ejected, including Birds offensive lineman Tyler Steen.
“Look out, Tyler Steen is throwing punches,” Fox’s play-by-play announcer Joe Davis said during the broadcast. “This is getting ugly.”
The fight took place after the Eagles scored a late touchdown and went for a two-point conversion rather than have Jake Elliott – who missed two field goals – attempt an extra point.
Show more Eagles to face the Bills next week still alive for No. 2 seed
The Eagles will still have a chance at moving up to the No. 2 seed when they take on the Buffalo Bills next week in frigid Highmark Stadium.
The Eagles have already clinched the NFC East and could clinch the No. 3 spot or better Sunday with a Carolina Panthers win.
The Birds currently have a 16% chance at landing the No. 2 seed, according to the New York Times playoff calculator, but that would improve to 27% with a win over the Bills.
Considering the Eagles entered the playoffs as the No. 2 seed last year and went on to win the Super Bowl, it might be something worth playing for.
Show more Photos from Eagles’ win against the Commanders 2025 Eagles schedule Week 1: Eagles 24, Cowboys 20 Week 2: Eagles 20, Chiefs 17 Week 3: Eagles 33, Rams 26 Week 4: Eagles 31, Buccaneers 25 Week 5: Broncos 21, Eagles 17 Week 6: Giants 34, Eagles 17 Week 7: Eagles 28, Vikings 22 Week 8: Eagles 38, Giants 20 Week 9: Bye week Week 10: Eagles 10, Packers 7 Week 11: Eagles 16, Lions 9 Week 12: Cowboys 24, Eagles 21 Week 13: Bears 24, Eagles 15 Week 14: Chargers 22, Eagles 19 Week 15: Eagles 31, Raiders 0 Week 16: Eagles 29, Commanders 18 Week 17: Eagles at Bills, Sunday, Dec. 28, 4:29 p.m. (Fox 29) Week 18: Commanders at Eagles, TBD (TBD) — Rob Tornoe
{"ENV":"awVJBmNVb15QBWsCdFRGA3xzcEB2MnQHfGBoCg==","CONTENT_BASE_PROD":"aF10A2AxBAF/f3tZWFReA3xwfAZ3ImNdf3BoBnYycAd/c3RAdAxzWHxzcE90InBCfGBrXmAccExrYGhAYDJ0THxwYE9gHGBCf2NVW3dUfAB/c3gGYBx/XHxdeAR3IWAHa11VWmMLYEw=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"UG9VAVghQV9SYGcGWAxaTWtdd1t0IWRNaE1rWncxbE9+c3dbdDF8Qn9NdAR0ImAEaE1kBHQxcE9/c3wGdBx4TX5gaAN0C3BMa110BHQyUkJ8Y3taYwxSTHxzf110VHBCf3BrXnQxZEJ+cGgDdDJ4T2hgZE10IWNZaGNwB3QicE1oWmQCdAt8QnxwaAd0Mn9YfE1wTXQyYE18TXxAdDJgTXxzc15jC29YfGBoT2Myb1h/YGQGYzJZWX9zd1x0Ml1Ya3BkBXQLbE18WmQEYzJWCA==","GRAPHQL_KEY":"VG9rRVghRVlVf1lcWgh8A3wFeEBjDH9efE1SBGMhYE18WnxAYzJ/XXwFeAd2MnwFf2NVW2AyeEJrYHRNYzJ3XmtafE93IntffGNaT3Qcc1lrY1pAYAtvXHxjZAd0C2wAfHBoT2M3CAg=","GATEWAY_URL":"UHAEWV1VbwF8WllfdFVgA39zYEB2MnQAfGBkQGAMdEx/YHhPdAxwT2hdYEB2MnNZfF1gBnQydAF8c3xAdAt/WXxgfAZgVH9YfF1VW3RUYAdrY1lbYwtsTw==","GATEWAY_SLS_URL":"VFpgQHchDEBrcGtbXTFkA39jaEB0HGNZf2BgT3QMcAV8cGBPYBxwBmtdeE92IndffFpkQHcMZ1x8YHRPdyFgAXxjeAZ2IWwAfE1rWnQxY19oWmtfYFRjXQ==","FEEDS_URL":"f01ZR3RVXV9SYGNZYxx4A3xge152InRNf2BgQHcyc1x8YGhPdDJzWXxjdAd0DGdffwV8T3QyZEJ/c2hPdFRvWWtjd1t0MngGf11wB3YhfAV8Y2AFdwtvX2tjeE1jMnxNfF1wTWMhcE9oYHtfdDFvXn9jcAo=","RESIZER_KEY":"UHB/T1pURUNoBH8FXCJgA39gfE52InQAfGN0BXQMYAR8TVZOdBx4AHxgZAZjMnhCfGN4TnQcZ19rYHhAdyFjWXwFeEB3ImxPaF14TnQMcE1rXVZOdDFvXWtaYE5jC29da1poT2M3CAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"VG90BWNUQUZoY39fdiFeA39wfAZ3DHdZfF1SQHQiY1x/YGBAYyJjXHxjUk53MnxM","TWITTER_API_TOKEN":"UHBBT1wMXVt8cGtNYwxaT3xdeAJ0C3hMfF1kTWMyZAR/Y3NadFRwQnxzfANjMXBPfGN/X3cMUVl/TWACdBxdWHxzdAN0DGxMaAVrXGMMYARoY3QCd1RjWH9dZE50ImNZfHNwQGMMZ1h/Y2hAYzJ3XH5ga1pjC2BCa3BkAmBUf1loY3hPdzJ0TWtaeE9jC3tYfFpnXnQycEJ8BWAEYzJ4AGhgfE53Intef3BrXGMxfE18WmRNYyFnWXxdVgJgHHNdaFp8BWMhf1loBWtcYwtgQn5wZEBgMlZNfmNgAmMhf15/BWtdYwtzWHxgZAZjMWQEfFpoQHYiUVhoWngHYwxZX2haaAZ0IntefmNdXGMMUgB8Wn9cYyJRX3xjdE5gHHNeaAVjXHYyf15/c11dYBxZWHxgYAZjIWdff2YMCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"f1lwAmMcbwVSc2taWhxgA39jVk93MmNcf3NaT3Qyc118c1oHdBx3WXxzeAZ2MmNefE1wB3QMcABoXWBAdAtsAH9zcAZ2Intef3BnXnQceAd/TXBNdzJRX3wFa1pgDGwEfFprWnYhfABoXX9bdFRwQnxdf150MW9dfGNZXnYhbAZrY1VfYAxsBmtaaAJgMntfaGB/XHYhYAV/WmBNYzFkT35gZAo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"a1oEBlgxb09STXtYYxxsA39aaAd2MmQEf3N4T3YiY198Y2gEdjJ4AX9jfAV3DHtdf3B8TmAMeAV8c2BPdCJnWH9aeE13DGRNfHNaTnccf158TXwGdwxkBHxdc1p3MmBNfGNVW3QhfEx8cH9adwx3X39jZE1jIn9Za2NaBmAMd19rY1ICYzJgAXxwd1tgC2wBfGBgQGAcd1l/cGhNYAtvX39dWk53InRCa3NkQHQLY118c3RAYzF/XGtwe1x0Ml1fa3N3XXcyfAVrY2tfdFR4QmhNVV53IWRMa11wBHYxcAR8Y11ddiF7XGtdd1pjC2Nef2NnXGMhZE1oXX9aYFRkAWtwf11gC2dda2N7X3cLb1xoY1lfYwtsBWtgeEBgC2QBa3BnXnQxZABrc2gDYFR4QmtdYAJjIXwAfnBrXXcxb19+c2tfdCFwBmtzWVx0HF1daF1SAnRUeAF+Y11edzFnXH5jdAN3HGwEfAV4BnQMVk9/Y1JPdzJ8BXxzZEB2IWwGa118B2MyfE18WnxAdDJ8TGtgdE50HHNca2NSB2AMdEJoXWRAYDFgTX9aeE92MWwHfE1aT3cMc1xrXXBAdDF8TWtjZEB0MndYa11VW3ccdAB8TWdddxx0TWtjdAR2InhNa2NaB3RUe158BWhAdAtsAGtde1tgMWQGaGBnWmAMY15/cGNadyFnXWtdY1t3MWRPaAV0QGAyUgV8YGdddFR8AWgFf1pgVHgEaE1nWnRUYEx8XXQCYwtvXWtaZAJ3IXAFaE1nXmMMd19rc39eYwt8B2tdY1x0C2QBfnNVX3cLcE9rc2NadiFsBWhNd190MlIEa1p7XHQhYE1rWnteYAxeB2gFf153HHdfaF10A3cxfEJ+c3dcYwtnX2tweAJ3VGRNfmN/XHYyXgRrY11bYAtnWGhae1xgC3wFfmBgTWAMY198c2hOdAx0T3xgfE9jMnRPf2B0QGMidAd8TVYFYDJ0QnwFaAd0InABfGNoB2AMeAR8YHhAdxxwBXwFdE1jMWwFf3NSTncMfAd/c2RPYDJ7XnxzcE1gMnddfFp4B3QMYAdrY1VaYyJsAWtgdE9gMndZfE1SQGMifAV8WmdfdBxwTWtddAJ2MW9ea2NSQHYhe1hrY11cdBx3X39NWV12MXtffmNzWnQxZ1hoTXdcdiF4T3xjXVt0MXBCa2BoT2MLf1loTWtfdyJ8AGhNZ1t3IW9fa2N0A3cLeAB8YHQDYyF7XmtzVV1gC3tZa11ZW2BUb19oY1lbYyFwTH5gf1p0MXNea2BgA3YycAZrY3tfdiFzX2hdc11jDF4BaFpnXWMLf1xrc2daYwxeB2hdXVp3MXgGa2NZW2AcXV1oBWtcdiFzXGgFY11gVHNda11zX3YhcAF/Y3hOYBx8BXxdeAVgHHAHfF1oTXYyUVh8XVpAdyJvXn8FYE9gDHhNfF1WQGAce198XWNediJnX3xjVgVgHHQGfHBkQHQxb158Y1IHdxx8AWhdWk10InBNaGNkQGAyeAF8BWhPdCJ7WXxzVVt3C3wAa2NZXWMMYAVoTXtaYBx8AXxzf1pjMWAGa3NjX3cLbAZrY1IDdyFjXnxjVkB2MW9ZfGBkTXYxbE1oXVpPYFRgQmhjc1p0C2Nfa3N7X2BUYAFoTXNaYzJeAHxjdE9gC3wEfGNdWnQLbE9rY3NadiFgT2taZ1p2MWxMa11VWnQhe11rXWNcdBx0B2twf1xgC2AHa2B7W3Yxe1hoY3QDdwtzXGtwd190IXtdaAVoAncLc1lrY39fYDFgBGtzWgNgVH9ffnBrXnRUYAF+Y2gCdjFkB2twe1p3IXgFaE13XGAyUkJrYH9fdyJkBX9jcAZjIndefFp0T2Acc198XVlbYDJjXXxdY1p0MnRMfF1gQGMiZE98TXBNdFRsAWtjWk5gMWxMa11wBmAceAdrY1VedyJ3XHxNUkB3IndZa2NVW3QicAF/c1JPYwxkTGhde110HHAHfHB/WnYxY118YHxPdyFzWGtdf1p3ImQHa2BjWnYid1h8TV1bYyFkBmtjXV5gVGBMaAV3XmMifAd8c3dadiJ8T2tdVVx3MXhMaF1kTmMheAR+YHtadjFsB2tzXVx3VGddfAV/XmMMXV9rYGNbdxxkT2tdc19gMXhCaAV/W3QxZ19oXXtfdiFnXmtgZ152IXAGaAV/XXcLfExrXV1dd1R4BWtadANgMXhCaGNVXGMyUgBoXXNcYwtjX2hjZ1xjIWQEaE1dXmAcXk1oTVJPdyF8T2haf1x0Ml4HaGNdXHQhf1hrWmNadjFkB2hjcARgHHBCfGB0T3ciVgF/TWhNdiJ/Xn9jYE9gHHdefFpoBncye1h8Y3BPYBxvWXxgdEBgHFYGfFp0TnQMcAV8c39bdDJ0AXxzUgRgHHhCfHBoB3RUbE1rYGdaYDFsTHwFZ1t0IWNdf110T2BUbAFoWmNaYyJ0TXxgf1t0C2Nca2B3W3YiZAR8YHRPdyFzWWtaf11gC2wAa2BkT2AxZ1xrc1IHd1RgQmtaeAJjInddfFp/W3Qhb198TXNddzFvXH5wY11gMXhNaGBnXGMhY1lrWndadyFgTGhNXV10VHNYa3NSQHQyXV9rYGdadzFkBmhdd193MXtZa114A2MLcAFrY1lfdDFwTGtwY1x0MnRPaGN/XHYxeExrYGdcYyF8TGtjVV9gMXwHaAV7X2BUe15oBWNfYFRvXmgFdANjIl1ZfnNaA3YyWVloY2QDdyFjX2twY1xjC3hNfHNSBXYyb158c3QFYBxzWHxjfE5jMnBNf2NkQHYiYAB8WmhOYAxwTXwFYE93In9YfE1kTXYyUVl/Y2RNYwxkAGtdYE90InAAa1p4TWMhb15rXWAEYAtgB3xzcAd3MngAf3NrXHQxbARrXXdbdAtgT2hje1t3VGwEaGBrWmAyc1h8cGRPdyFsTWtjUk93MmQBaE1jW3ccWVxrXXhPdAx3WXxjWVp3C29da2NSA3QhZExoBWAFdyJ4AWhNY1p0VG9ea114QHYheAZ/cHhPdzFkBWtda112MWQGa1pnX2MhbExrXXtedyJdXGhjY1t3HFlfa11VX3Qxf1loXXtdYDF/XmtzXV9jIXtcaE18AncxZ1h+cH9cdjJdXWhNVVxjC3gHaFpjXXchZ1x+c3dfdyF7XWhdVgN0MWNfaF1VXncxZAF+cGtcdBxSAWhgY1t3MlJNa3NVX2MiY1h8TWgEdwxjWXxzaEBgHHxNfHN0QHYiZEJ8WnwHYDJsAH9zYEB3InQBf01STmAMeE18WmgGdiJwBHxaeE93ImdZfHB0QHcyYAB8XWhPYwtvX2tja1t0IWABfHBkBWMhYEJ8TXgGdiFgBXxNc1pjMXgBa2NgT2ALZEJ/Y1JAYyJ7WH5gaEB3MW9ffE1VXXcyc19oTX9cdiJnXWgFa110ImNda3NnW3cic198YHdaYDFgT2tdfAZ3Intda3B0A2BUZ1loTXBAYDFkAXxad113DHdef3B7W3YhZ1l+cH9dd1RnXGtjf1p0IWBPa2BrX3QhYE9oY2BNdiJSBmhge190MWdeaAV/X3YxYEJoYGgCYAtsBWgFZANjMX9ea11kAmMLbAVrXVYCdCF4BWtza1x0MXBCfnNWT2BUf11rcGADdDJdXmgFZ1x3MWBMa3NZXHRUb1h+Y2RAdwxwT3xzYE53DG9ZfHNSTnQic198TVIHYDJ7WXxgf1pjIn9dfGB0QHQiZ1x/Y3tbYAx8B3xaZE1jIWABfHN4TXcycE1rY39bdAxsBnxwZEBjMmAGfHB4TXRUYAR8Y3QHdAtgAWtjeAdgMnABa2N3X3RUY1l8XVZOdCJ4B2tdc1p0VGAGaF1/W3YyYE1oYH9adDF4B2hNa1p0DHRCa2N7W2MyWVh8YHtbdiF8QmtjdEB0IWdZaAVrXHRUZAZ8XXQDYAtjX2tgY153IWdfa2BjXGMLe15rY39bdAtjX35zVk92IXNfa11nWncLZAZrc2NfdjF8B3xaf1pgMWBNa3BnWncMUgBoYGtfdyFsT2haY153VGABa3NdXHcxcABrcGNediFkAGtzVV10MlJCaGNjXnQheEJ+YGdcYAxdWX5ga152MXNYfmNrXndUYAVoY3tfdFRgAXxzVk50DFYEfF10BnYyd1h8TXBPYBxsTHxNUgd0HHQEf3N4BncieAV8YHROdxxwT2tjfEBjImAFf3NnWmAce11oWmhAYBx0AHxzYE10IW9efHN4T2AMbAZ8YH9adyJgT3wFe1p0C2BCa2NaT2MyfAFrXV1edzJ3WHxgeAd2IWBCfHBkQGAcdAR8c3hPYwtnWH9waEBjIWAGfmNrW3YicAB8XWNddyFjXmtwf113VHBMfGBrXHQiZAVrc2NaYwtgQmtdfE5gVHhNa3N7XndUc11rYHdadyFzX2tdVVt0MWdZfGN3XnYxYABoYGdadCFnXmtda110VGwEa3NjWmBUcE9rcHdfdBxdWGhdWk9gC29ca1p0A2MxY1hoBWdeYzF/XGtdZ1t2IXAFa3NgA2ALeARoXWdfdiJzWWtzd11jMXgBa2BkA2MhZ15+cGNadyFzXmhdVV90DHRMfE1WTWMyZAZ/XXhNdAxWAHxadAZ3MnRCfwV0BmMMY1x8c2NeYzJ7XnxjaAZ0C2BPfHNWTXQLYEJ8cHdaYyFvWH9aZE9gHHQAaFp8QHdUYARrY1JAYyFvXWtjZ1pjDHAHfHN7W2AyY158Y1VdYFRgBnxwZAZjDHdZa2BnXnQic1h8YGdeYzJzXWtda1t0VHtca1p3XHQhbAd+YHtdYAtkT39zVV1gDHNfa1pkT3chb15rcHxAYAxdXGgFf1pjC39da3B/WmAcf1hrc11bdAt4AGgFZ1p2IXtda1pkA3cydE1rYGtddAtgQmtgZ1t0MXBCa2N7WmMxcAF+c2tfYDF7X2twY15jMXNda3N7W3QLYAZrXVIDdzFkBH5ze1x0C29caGNVXmMLZAV+Y3tcdCFwBWhjWV50Il1ea3N8AmALcE9+cGQCYwtwAGtgf19gC39caE14T3cifAV8BWROYBx0QnxdZE52Mm9efAVkQGMybAR8YGRAdxx4AXxadE53HHRPfHNoBXcLYEJ8XXQGYBx0BHxNUk9gHHdZa2B7WnYyfAR/WmhNd1RjXX9ze1p3MndefGB4BnQcdE1rYHhOdiFwAWtdXVpjIllZa11rWmALbAZ8c1ZPdCJwBnxjUgZgMXtca1pgA3RUYE1rWmtaYzFgBmtafE10DHQBaGN3W3QxbAV/cHtaYyF7X3xdfE90VHtea2NrXnQMWVhoTV1dYyJZXXwFf1x0IXwGa1pjWmBUY1xrYGADdzFwQmtafAN2IXAFaGB/XHchYEJ8Y2tcYFR8AWhja110C3xPa1p/XnQiXVl+Y2tfdFR4AGhgY113MWwGaF1/W2AMUgBrc11cdxxeT35zVVx0IXNefHNjXGMxcE9+Y2QDdzF/XH5waAJ2MWRNaF1ZX3YxcAZ/TXxPdwx8AXxzZARjMnNcfGB8TWMie1l8XXAHYzJ3WXxafE50HH9ffHNoT3cyc118XWRNdjJgTHxzVV5jMnBNfE1dXmAyeAdrYHQHdjJzXGtdY1t0MWwHaF1gQHQcd15+Y2hAYyJ0B3xdeE9gDHQGfF1dW2AcVgZrXXhPdiFwTWtja110HHdZa2BoTWBUYABrXWtfYwtjWWtdaAZgHHABf2NwQGALbARrXXdadDF8T35zY113MnNdf3B8T2MhZAZoBXtddDFnX2twa1p3Il4Ba3B4TWMhc1loY2dad1RnXnxzY11gVGdca3NkAnRUeExrY2deYyJzXWgFa110IWwHaE1VXHQhf15+Y2RPdAt4Qmtdd110MXwAaF1jX3dUc1xrWmtfYDJSAGtwd1x3VG9Ya3N7XHYxbEJrcGdfYAt4BWgFdAN3DFIHa3NzXmAyXV5+c2QCYyJzXHxzUk93MngAfFpoTnQcf1h/TXROYwx8BHxweE93HFYBfF1WTmMybAB/TXQGdCJWB39gY1t0ImddfGB8TWMicE98TVIGdAx0BX9jZAZ2IndcfGB8QHcMfAR8c1pPYBxkBn9jZEB0DHgFf11wTnYyeAd8XWgK","BLUECONIC_ENDPOINT":"UgVnX10ycAZrY3dfW1V0A3xzYEBgMndZf2B4QHYyZAV8cHgHdyJ0AHxjWVp0InQGfF1gBndUbAZ/c3tedwxwB2hdXVt3DHxMa118B2AcfEJ8TXNbdyF/X2haeAZgMX9e","BLUECONIC_STORE_ID":"fFpoTVsMfAF8c11fXCFSA39jfEB2MmBCf2B4BnccUVx8c2gGdxxjXHxwZAZ3MmNea2NwBHQMf19/TXQHdjJ0Bn9weE90DHdZfF1wBHQcf1x/BXxNYwxsBn8FeAdjMmwEfFpkTmAyeAFoWmNbYzJsBw==","BLUECONIC_KEY":"UFpZR1wuUUdVWkJOYwxSA3xgeEB3HHNdfGNSBnQycEJ8Y1ZAdycICA==","BLUECONIC_SECRET":"a39dAXc+ZARQBWdNWyFGA3xNcE52MngBf3N4T3QyZE18YGQGYzJ8BHxjaE53VGAEf2NkTmAcbAR8Y3AHYzFgTHxdfEB0MnAFa2NzWncLbAV8XWgFdyFsQn9NVgd2MnQHa11WQGABCAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"f2N3AXRVfAF8f1VDXSFCA39gZ150MnRMf2NgQGAcZAV/c3RPdCJgAHxjWVtjImdZf018B2MhfAZ8c1oHYDJ0BGtdUk90Intff2N7XmMMZ11rXXwHdiFgTGhdUgV3MW9ffFp7W3QxYAFoXWtfdyFvXmhgaE1jDGNdaGNdW2BUeARrc2dadycICA==","AUTH0_DOMAIN":"fFlrRXYiXQRrXWNYWwhSA39gfE90HHQAfGNoT3QycEx8YHwGYAxwB2tgYEBjDGQEa118T2MiZAR/cGBAdjJzWQ==","AUTH0_CLIENTID":"VVlWTVgIYAVTYGNfWAh4A3xgZEB0DHQHfAVkT3QMbEx8c3wGYAtgTHwFeE90DHAHf2BoQGAcYAR8WmteYyJ3XnxzfE1jMmBPfGN0TXQxb1hoXXRPYyJ8BGhdfAZ0HHAEfHNST2MBCAg=","PIANO_ID":"UmBWA3dUBF1/BF5OWAh4A3xNfEBjDFFcf2NSTmMid1h/Y3hPdiJnXnxdaAo=","MIXED_CONTENT":"aFoARncLYEx+c1oGdiJaQmhNcAN0IlJNfnNkT3cxeAVrc2ACdyFkBHxNd150MWwFf3B4TnQyb1x8c2NfdCFsBWhjYE13Ml4EfAVnWmALYE1rXXNad1RgB3xNUgZgMXtYfFpoAmMycAg=","VIAFOURA_SITE_UUID":"f11VAWAIWV1/f3dcXCFWA39jcEB0HGdff2B4T2Acd118c1YHdiJ0AHxNcAZ2MlYHaF10TWMyfAd8TVpOYDJ0T3xNYE5gHHRPfFpoBHccUVh8TXRNdwx4BXxde153HHwEfE1wTnYieAV/WnQFdAx8TA==","GOOGLE_CLIENT_ID":"U11jB1hVXVtTYEECWC58A3xzcAZ0MnAHf3NkBmMMdAB8c2BPdwx3X3xzZE92IWNffHB3WncxY118cHhPdiJwQnxjYEB3In9ff3B/W3cxf19rWmtbdiJ7WGtjdE50IWBCfF1ZW3QyfEJ8TWAFdDFjX3xzXVpjIWNfa2N/W3QMc19rXXdbdyJ3XX5jc1pgC3tda2NVXXYid11oBXhOYwx0TWtzc11jMmABfHNVXGAMc1xoBXxPdDJzWXxzdE9jDHRNfGNaB2ALZE98YHxAdzJzXQ==","AUTH0_BASE_URL":"fmBFXXcubwFVTXdcYAtSA3xjZEBgHHdef2BgQGAMZAV8c3wHYyJzXXxjdAZjDGAEfFprW3QxfEJ/cGNadAx3WGhdcE9gDHhNa2NgBHYifE18YGgHYAx4QnwFY1pjMXBCa11zWncLb1hoWmAK","CHARTBEAT_DOMAIN":"VX97WV1VZ0FQBWACdDFkA3xgdE93HHQEf2NaBmMid118Y3RAYAxkBmhdeE90HHRP","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"fHNWTXRVf0ZrcABFXAt/WH5daAZ3HGxCa2NwAnccUk9rY3wGdzFgT2tzdE50C3gI","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"UHB8T1hUWUR8c2MHXAxaT2hNe153DHRPa3NSBHQcbEJ8Y2gEdAt8TGtQDAo=","SF_CLIENT_SECRET":"fE13BHRVdwdSb11HWiEBA39NdEB3MngFfHNaT3cMZ19/c1YHdzJ8BnxNeE5gDHdef2BoB3YybE18TXBOdwx/WXwFeE5gMmABfE1WBHYiVgF8BXgGdAxwQnxddAZjMn9dfE1aTnQcdAB/WmAGdiJ8T3xzaE92MnBMfFp4TncieAR8YHRAdCF/WX9zeE93HGAGfGNkT2Ayc198cGtadDJ0T3xzYAdgMmdZfHNwB3YydE1rcGBPYFRvX3xjaAo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"UwRzRmMLBQZ/Y3gDWjFGA3wFaE1gMnBPfHNgBWAMYEJ/WmgFdCJjXXxNcEBjMnhMf2NWTncce118BXQGdAxRX39jeAZgMnQBfF17W3Yhb11rY3hPYzJ3X39dVkB3HGBNf2BgTmMyc158Y3BOdAt4AX9zf1tgMmQGf1p4Cg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"UmBnRnRUBF18TWQEdyJeA3wFeEB0MnxCf2N0TmMMcE9/Y1IFdwxgT39jUgVjMntffwV4TXQyb118cGROdBxRWX9zVgZ3HFYHaF14T2AMd1x8YHtedAx3WXwFZEB0MmAHf2N4BWAMZ1lrXVZAdDF7XX9Nd1tgMnBNf1pgCg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"UG9zXHcLYE9VBFUDWyFsA39jfEBgHHwBf2N8BnQMZE98BWhAYwx8AXxgdAZgDHBNf2BgTnQid1h8YHwHdyFvWQ==","SOPHI_HOSTNAME":"fwRkBXYyf1tUWXQDXDFaA39jWk90ImAFfGNST2AMdEJ8c3BPYzJkB2tadE9jImRCa11wB2AMZAdoXVIK","HTL_SCRIPT":"a3BnQFg+WgV/XWdFYxxaTX9zcAR3MWxCa3N8A3cxYAV/XWACdDJSBWhjd110MnRPfHNnWnQiUgV/BXhOdCJ/WX5zdAd3MWdZf1poAmMxY1hrXWNadxx0B39zZAV0DH9Za3BkA2MMdExrWmhNYAt8B2tadAZjDHtYf018QHQMUk18BXwDdAxeAH9zWgVgMWQI","LIVEBLOG_WS_SERVER":"UE1zB10+YAVQXWBAdDFkA3xzZAZ3MnAHf2B4BmAcYE98Y3AGYAxnWWhdeE90HHNfaF1kT3YydEx8c1oHdzJwBGhdfAdjDFFZf2NaBncibExrWn9bdyFvXA==","SOPHI_SCRIPT":"aG90AmBUfwd8XXtYYwt8A3xjdE90HHAHf2B0QHcMeEx8cGRAYwxgBXxdfAZ2InxPfGBkQGAccEx8YGRAdxxkAGhae1t0MWNdfF1aBmMxb1x/c1VaYAtgTGtdZARgVHxMfFprWndUbARrYGdbdFRwQnxNWk5jC2wAaFpgBXdUYE9rXX9ddAx0BGtzcAVjC29ea11nW2MMb19/WmtddjF7WGgFZ11jIWdZaGNkCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"VVl4BV0yfAZoWlIHWD50A3xzUk9jImQEfGB0T3ciZ198cHxAdiJgQnxgdEB3IndZf3N0B2MydAV/c2gHdzJzXXxge153ImBM","_id":"a02b27deefa3f34c25d2180d1d682b6e944237a09296699317285c0160ca7552"}