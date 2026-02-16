Skip to content
LiveUpdated

Phillies news: Spring training begins today with first full-team workouts; Bryce Harper responds to exec’s remarks

The Phillies will play their first spring training game Saturday against the Toronto Blue Jays.

The Phillies will hold their first full-team spring training workouts at BayCare Ballpark in Clearwater, Fla. Monday.
Jose F. Moreno / Staff Photographer
What you should know

  1. The Phillies will hold their first full spring training workout Monday in Clearwater ahead of their first game Saturday against the Toronto Blue Jays.

  2. Bryce Harper responded to comments made in October by Phillies executive Dave Dombrowski suggesting the slugger was no longer an elite player.

  3. Nick Castellanos signed with the San Diego Padres after being released by the Phillies, and told reporters he hoped for a different ending in Philly.

  4. Jesús Luzardo wants to be “as elite as possible” in his “sink or swim” year with the Phillies, while J.T. Realmuto “never felt like a Plan B.”

  5. Here’s everything you need to know about Phillies spring training.

New Phillies players to watch during spring training

The Phillies signed right fielder Adolis García to replace new San Diego Padres first baseman Nick Castellanos and added Chicago Cubs reliever Brad Keller.

They also sent lefty Matt Strahm to the Royals for Jonathan Bowlan in a reliever swap. And they added bullpen depth with Zach McCambley (Rule 5 draft), lefty Kyle Backhus (trade with Arizona), Yoniel Curet (trade with Tampa Bay), Chase Shugart (trade with Pittsburgh), and Zach Pop (free agent).

The Phillies also gave manager Rob Thomson a contract extension through 2027 and hired Don Mattingly as his bench coach.

Which Phillies players to watch at spring training

What’s the Phillies’ biggest roster decision?

Lauber: Although the decision to commit to Justin Crawford was made early in the offseason, it’s about to play out in real time. At 22, he would be the youngest outfielder to make a Phillies opening-day roster since Greg Luzinski and Mike Anderson in 1973. As the Phillies turn over the keys to center field, Crawford will be at the center of attention.

March: The Phillies stocked up on potential bullpen depth this winter, making a host of minor league deals, a few trades, and a Rule 5 selection of Zach McCambley. Six reliever spots are likely spoken for, barring injury: lefties José Alvarado and Tanner Banks, and righties Jhoan Duran, Brad Keller, Orion Kerkering, and Jonathan Bowlan. There will be some stiff competition for the final two spots.

New Padres first baseman Nick Castellanos

A clean-shaven Nick Castellanos, dressed in a brown Padres hoodie, made his first public comments Sunday after signing a one-year deal with San Diego.

The former Phillies outfielder, who was released by the organization on Thursday, met with the media at the Padres’ spring training complex in Peoria, Ariz. He also spent time taking reps at first base. He is expected to see time there as the Padres already have an All-Star rightfielder in Fernando Tatis Jr.

Castellanos told reporters Sunday he “had a good idea” he would not be back with the Phillies following their exit in the National League Division Series. This winter, the Phillies repeatedly expressed interest in finding a change of scenery for Castellanos after he developed friction with manager Rob Thomson.

Bryce Harper responds to Phillies exec ahead of Spring Training

Bryce Harper touched down in Phillies camp, pulled on a black T-shirt — no, not the black T-shirt that went viral over the holidays — and summarized one of the weirdest weeks in an offseason of his career.

“For Dave [Dombrowski] to come out and say those things,“ Harper said, ”it’s kind of wild to me still."

Key word: Still. Because this was Sunday, 122 days after the Phillies’ highest-ranking baseball official gave a 90-second answer 34 minutes into a 54-minute news conference about whether Harper’s good-but-not-great 2025 season was a one-off or the start of a downward trend.

Photos: Phillies spring training is a vibe

2026 Phillies spring training TV schedule

NBC Sports Philadelphia will once again broadcast 12 Phillies spring training games in 2026 — 10 on the main channel and two on NBC Sports Philadelphia+.

The network’s TV schedule kicks off Sunday with the Phillies’ afternoon matchup against the Pittsburgh Pirates at BayCare Ballpark in Clearwater, Fla., where the team has played spring ball for 78 years.

The Phillies March 4 exhibition game against Canada ahead of the World Basball classic will also air on NBC Sports Philadelphia.

Key spring training dates for the Phillies

  1. First full-squad workout: Feb. 16

  2. First spring training game: Feb. 21 at Blue Jays (Dunedin, Fla.)

  3. Spring training home opener: Feb. 22 vs. Pirates (Clearwater)

  4. World Baseball Classic: March 5 - 17

  5. Last spring training game: March 23 vs. Rays (Clearwater)

  6. Opening day: March 26 vs. Rangers, 4:05 p.m., Citizens Bank Park

Lochlahn March, Scott Lauber