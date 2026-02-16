Phillies news: Spring training begins today with first full-team workouts; Bryce Harper responds to exec’s remarks

Skip to content New Phillies players to watch during spring training Show more Which Phillies players to watch at spring training What’s the Phillies’ biggest roster decision? Lauber: Although the decision to commit to Justin Crawford was made early in the offseason, it’s about to play out in real time. At 22, he would be the youngest outfielder to make a Phillies opening-day roster since Greg Luzinski and Mike Anderson in 1973. As the Phillies turn over the keys to center field, Crawford will be at the center of attention. March: The Phillies stocked up on potential bullpen depth this winter, making a host of minor league deals, a few trades, and a Rule 5 selection of Zach McCambley. Six reliever spots are likely spoken for, barring injury: lefties José Alvarado and Tanner Banks, and righties Jhoan Duran, Brad Keller, Orion Kerkering, and Jonathan Bowlan. There will be some stiff competition for the final two spots. Show more New Padres first baseman Nick Castellanos
A clean-shaven Nick Castellanos, dressed in a brown Padres hoodie, made his first public comments Sunday after signing a one-year deal with San Diego.
The former Phillies outfielder, who was released by the organization on Thursday, met with the media at the Padres’ spring training complex in Peoria, Ariz. He also spent time taking reps at first base. He is expected to see time there as the Padres already have an All-Star rightfielder in Fernando Tatis Jr.
Castellanos told reporters Sunday he “had a good idea” he would not be back with the Phillies following their exit in the National League Division Series. This winter, the Phillies repeatedly expressed interest in finding a change of scenery for Castellanos after he developed friction with manager Rob Thomson.
Bryce Harper responds to Phillies exec ahead of Spring Training
Bryce Harper touched down in Phillies camp, pulled on a black T-shirt — no, not
the black T-shirt that went viral over the holidays — and summarized one of the weirdest weeks in an offseason of his career.
“For Dave [Dombrowski] to come out and say those things,“ Harper said, ”it’s kind of wild to me still."
Key word:
Still. Because this was Sunday, 122 days after the Phillies' highest-ranking baseball official gave a 90-second answer 34 minutes into a 54-minute news conference about whether Harper's good-but-not-great 2025 season was a one-off or the start of a downward trend. Photos: Phillies spring training is a vibe 2026 Phillies spring training TV schedule
NBC Sports Philadelphia will once again broadcast 12 Phillies spring training games in 2026 — 10 on the main channel and two on NBC Sports Philadelphia+.
The network’s TV schedule kicks off Sunday with the Phillies’ afternoon matchup against the Pittsburgh Pirates at BayCare Ballpark in Clearwater, Fla., where the team has played spring ball for 78 years.
The Phillies March 4 exhibition game against Canada ahead of the World Basball classic will also air on NBC Sports Philadelphia.
Key spring training dates for the Phillies First full-squad workout: Feb. 16 First spring training game: Feb. 21 at Blue Jays (Dunedin, Fla.) Spring training home opener: Feb. 22 vs. Pirates (Clearwater) World Baseball Classic: March 5 - 17 Last spring training game: March 23 vs. Rays (Clearwater) Opening day: March 26 vs. Rangers, 4:05 p.m., Citizens Bank Park — Lochlahn March , Scott Lauber
